ABD Erkek Milli Takımı'na dönüşünün açıklandığı gün Mauricio Pochettino bir noktayı netleştirmek istedi: bu, temiz bir sayfa. Bu, 2026 projesinin devamı değil, aksine tamamen yeni bir proje. Bu nedenle, 2026 Dünya Kupası yaklaşımını belirleyen kurallar ve yapı artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Bunun başlıca nedeni, 2030'a giden yolun çok daha farklı bir şey gerektirmesi.

Yine de sayfa ne kadar temiz olursa olsun, Pochettino'nun göreve gelişi bir başlangıç değil, bir geri dönüş. Son iki yılda yaptığı gibi inşa ediyor olmayabilir, ancak onun üzerine inşa ediyor. Bu nedenle de göreve bir temel ile başlıyor. Bazıları için bu temel rahatlatıcı olacak. Diğerleri içinse işi daha en baştan zorlaştıracak.

Pochettino, "Bazı oyuncular göreve gelişimizden memnun değil" dedi ve ekledi: "Birinin mutlu olmadığını bilmek iyi ama yaklaşım farklı olacak, mesaj farklı olacak, fikirler farklı olacak. Her şey farklı olacak. Oyuncuların bizi tanıması gerekiyor ama hazır da olmaları gerekiyor, çünkü her şey farklı olacak."

Pochettino'nun da söylediği gibi, bu farklılığa rağmen bazıları onun dönüşünden diğerlerine kıyasla daha mutlu olacak. Bazıları bundan fayda sağlayacak, bazıları ise önümüzdeki birkaç yıl boyunca fazladan çaba göstermek zorunda kalacak. Bunu göz önünde bulunduran GOAL , Pochettino'nun dönüşünün kazananlarını ve kaybedenlerini inceliyor...