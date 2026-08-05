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Ryan Tolmich

Çeviri:

‘Farklı bir yaklaşım, farklı bir mesaj, farklı fikirler’ - Folarin Balogun, Diego Luna ve Mauricio Pochettino’nun USMNT’ye dönüşünün en büyük kazananları ve kaybedenleri

Analysis
ABD
M. Pochettino
FEATURES
F. Balogun

GOAL, teknik direktörlük kararından kimin fayda sağlayacağını ve artık kimin çalışması gerektiğini inceliyor

ABD Erkek Milli Takımı'na dönüşünün açıklandığı gün Mauricio Pochettino bir noktayı netleştirmek istedi: bu, temiz bir sayfa. Bu, 2026 projesinin devamı değil, aksine tamamen yeni bir proje. Bu nedenle, 2026 Dünya Kupası yaklaşımını belirleyen kurallar ve yapı artık geçerliliğini yitirmiş durumda. Bunun başlıca nedeni, 2030'a giden yolun çok daha farklı bir şey gerektirmesi.

Yine de sayfa ne kadar temiz olursa olsun, Pochettino'nun göreve gelişi bir başlangıç değil, bir geri dönüş. Son iki yılda yaptığı gibi inşa ediyor olmayabilir, ancak onun üzerine inşa ediyor. Bu nedenle de göreve bir temel ile başlıyor. Bazıları için bu temel rahatlatıcı olacak. Diğerleri içinse işi daha en baştan zorlaştıracak.

Pochettino, "Bazı oyuncular göreve gelişimizden memnun değil" dedi ve ekledi: "Birinin mutlu olmadığını bilmek iyi ama yaklaşım farklı olacak, mesaj farklı olacak, fikirler farklı olacak. Her şey farklı olacak. Oyuncuların bizi tanıması gerekiyor ama hazır da olmaları gerekiyor, çünkü her şey farklı olacak."

Pochettino'nun da söylediği gibi, bu farklılığa rağmen bazıları onun dönüşünden diğerlerine kıyasla daha mutlu olacak. Bazıları bundan fayda sağlayacak, bazıları ise önümüzdeki birkaç yıl boyunca fazladan çaba göstermek zorunda kalacak. Bunu göz önünde bulunduran GOAL , Pochettino'nun dönüşünün kazananlarını ve kaybedenlerini inceliyor...

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Dünya Kupası'nın parlayan yıldızları

    USMNT'nin birçok yıldızı bu yaz gerçekten profilini yükseltti. Folarin Balogun, büyük ölçüde futbolla ilgili nedenlerle herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Malik Tillman, duran toplardaki etkileyici performansıyla göz kamaştırdı. Alex Freeman ise yükselişini bir golle taçlandırırken, karmaşık bir rolde üst düzey bir yetenek adayı olduğunu da gösterdi.

    Bu üç isim sırasıyla 25, 24 ve 21 yaşında. 2030 Dünya Kupası'nın temelini onlar oluşturacak ve hepsi, Pochettino yönetiminde oyunlarını bir üst seviyeye taşıdı. Pochettino da onları kuşkusuz takımın etrafında şekilleneceği oyuncular olarak görüyordur.

    Elbette hiçbir yer garanti değil; Pochettino bunu defalarca söyledi. Ancak ortada bir omurga var ve bu omurganın daha da gelişme potansiyeli bulunuyor. Bu da oyunculara hem kulüp hem de milli takım düzeyinde yardımcı olacaktır.

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  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    KAYBEDEN: Altın Jenerasyon

    Bu yükselen yıldızlar en verimli dönemlerine girerken, "Altın Nesil"in ana isimleri ise kendi zirvelerinin son bölümünde olacak. Christian Pulisic, Tyler Adams ve Weston McKennie bir sonraki Dünya Kupası'nda 31 yaşında olacak. Tim Weah 30 yaşında olacak. Sergino Dest ise 29 yaşında olacak.

    Yukarıda adı geçenlerin tamamı, iki Dünya Kupası döngüsü boyunca bu takımın bel kemiği oldu ve bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Ancak en azından artık alternatif planlar yapmanın zamanı geldi. Bu oyuncuların yerleri artık garanti değil ve sığınılacak bir 2026 hazırlık süreci de kalmadı. Artık her şey ileriye dönük düşünülüyor ve yaş profilleri nedeniyle Pochettino'nun bazı kilit oyuncuların ötesini düşünüyor olabileceği bir senaryo var.

    Elbette bu kesin değil. USMNT'nin en tanınmış yüzleri Avrupa'da gelişmeye devam edebilir ve hatta önümüzdeki birkaç yılda bunu daha da ileri taşıyabilir. Ancak artık bunu yapmaları konusunda üzerlerinde daha fazla baskı var. Milli takım teknik direktörleri için nesil değişimi söz konusu olduğunda acımasız olmak gerekiyor. Pochettino da bunu yapacak zihniyete ve itibara sahip bir teknik direktör. Yıldız isimlerle yolları ayırmak hem saha içinde hem de saha dışında çok ama çok zor, ancak Pochettino gerekli görürse bunu gerçekten yapabilecek profile sahip.

    2026 Dünya Kupası, sekiz yıllık bir döngünün zirve noktasıydı ve şimdi yeni bir döngü başlıyor. Artık bunun bir parçası olmak için mücadele başlıyor ve bu mücadele herkesi kapsıyor.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    KAZANAN: Genç umut vaat edenler

    Yeniden göreve gelmesinin ardından medyayla yaptığı ilk görüşmelerde Pochettino, yeni nesil hakkında uzun uzun konuştu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde birlikte çalışmak için heyecan duyduğu çok sayıda oyuncu var. Geçtiğimiz dönemde onlardan birkaçını takıma dahil etmek istedi, ancak Dünya Kupası bu kadar yaklaşmışken doğal olarak zaman yetmedi.

    Bu yüzden Julian Hall, Zavier Gozo ve Adri Mehmeti gibi isimleri yakında kadro çevresinde görürseniz şaşırmayın. Bu dönem içinde bir noktada Cavan Sullivan ve Mathis Albert'in de ortaya çıkmasına şaşırmayın. Bir anda ortaya çıkan bir sonraki Alex Freeman için de gözünüz açık olsun. USMNT'ye uzanan yolların sayısı hiç de az değil ve Pochettino artık yetenek eklemek için farklı tüm yolları değerlendirecek zamana ve özgürlüğe sahip.

    Bu arada o oyuncular da Pochettino'nun geçmiş performansına heyecanla bakacaktır. Harry Kane, Son Heung-min ve Cole Palmer'a bakın. Freeman, Balogun ve Tillman'a bakın. Genç yeteneklerle ilgili bu tür bir özgeçmişe sahip çok az teknik adam var, bu yüzden Amerikan futbolunun en umut vadeden yıldızları için Pochettino'nun dönüşü kariyerlerini değiştirebilir.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Kaybeden: Dünya Kupası'nı kıl payı kaçıranlar

    Hiçbir oyuncunun yeri garanti olmasa da, kimsenin de üzeri tamamen çizilmiş değil. Yine de bazı oyuncular için, ABD Milli Takımı'na yeniden dönmek istiyorlarsa, önlerinde oldukça rahatsız edici anlar var.

    Diego Luna, Tanner Tessmann ve Aidan Morris'in tamamı Dünya Kupası adaylarıydı. Hiçbiri kadroya giremedi. Buna rağmen üçünün de bu takıma gelecekte gerçekten katkı sağlayabilecek yeteneği ve profili var. Ancak bu yaz kendilerini seçmeyen aynı teknik direktörle yeniden çalışmak ve takıma geri dönmek tuhaf olacak. Sonuçta her şey, herkesin bu rahatsızlığı nasıl yöneteceğine bağlı olacak, çünkü bundan kaçış yok.

    Aynı durum, yaklaşık bir yıldır gözden uzak kalan Yunus Musah gibi isimler için de geçerli. John Tolkin, Jack McGlynn, Patrick Schulte; liste uzayıp gidiyor. Pochettino ilk döneminde onlarca oyuncuyla çalıştı, ancak sadece 26'sı Dünya Kupası'na gitti. Bir teknik direktörün ikinci döngüsünde üstlenmesi gereken en zor işlerden biri, o 26'nın dışında kalanları yönetmek; oyuncular açısından en zor konulardan biri ise günün sonunda onları hayallerindeki turnuvaya götürmeyen bir teknik direktörle yeniden çalışmaya başlamak.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    KAZANAN: U.S. Soccer

    Dünya Kupası serüveninin sona eriş şekli olumlu havaya elbette darbe vurdu, ancak buna giden haftalarda bir ivme yakalandığı inkâr edilemez. U.S. Soccer'ın önündeki bir sonraki büyük görev, bu ivmenin üzerine çıkmanın bir yolunu bulurken aynı zamanda Amerikan futbolunu genel olarak sıkıntıya sokan eksiklikleri de ele almaktı.

    Pochettino bunu yapacak doğru isim mi? Bunu ancak zaman gösterecek. Yine de onun bariz avantajları var. Sistemi ve yapıyı biliyor, ayrıca nesnel olarak üst düzey bir teknik direktör. Bağışçıları ve taraftarları heyecanlandırmayı sürdüren, oyuncuların da genel olarak birlikte çalışmak istediği bir teknik adam. Bütün bu kriterleri karşılayan çok fazla kişi yok. Bu özel görevi yapmaya hem istekli hem de muktedir olanların sayısı da az.

    Böylece U.S. Soccer, hem Amerikan futbolunu temsil edebilecek hem de onu değiştirebilecek vitrin yüzünü bulmuş oldu. Artık bunu yürütmek Pochettino'ya, ekibine ve federasyona bağlı, ancak elimizdekinin şimdiye kadar gördüğümüzden daha iyi bir şey ortaya çıkarmaya yetecek unsurlara sahip olduğu inkâr edilemez.

  • Josh Sargent, Toronto FCGetty

    KAYBEDEN: Daha tecrübeli yedek oyuncular

    Eğer bir ABD milli takım oyuncusu diyelim ki 25 yaşın üzerindeyse ve Dünya Kupası kadrosu için gerçekten güçlü bir aday değilse, bunun değişeceğini hayal etmek zor.

    Muhtemelen zaten değişmezdi. Bu görev için kim getirilirse getirilsin, yeni yüzleri kadroya katacağı çok açıktı ve bunların çoğu genç olacaktı. Ancak her zaman farklı bir görüş için alan vardı. Belki farklı bir teknik direktör, belli bir tecrübeli oyuncunun yaptıklarını çok beğenecekti. Belki onun sistemi farklı bir profile ihtiyaç duyacaktı. Belki de fırsatı değerlendirip yeni teknik direktörün güvenebileceği isimlerden biri olma şansı doğacaktı.

    Bunun yerine Pochettino geri dönüyor ve bu yaş aralığındaki çoğu oyuncu hakkında fikirleriyle birlikte dönecek. Josh Sargent, James Sands, Gianluca Busio ve Kristoffer Lund gibi isimlerle çalıştı; bu oyuncuların her biri gelişebilir olsa da artık önlerinde fazladan bir adım daha var, çünkü bir fikri değiştirmeleri gerekecek. Pochettino bunun yeni bir başlangıç olduğunu söyledi ama özellikle de onun Dünya Kupası takımına oldukça yakın görünmeyen oyuncular için bunun tamamen yeni olması imkânsız.