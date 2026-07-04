"Farklı bir şey sunabilirdim" - Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmaması konusunda konuştu

Palmer, Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna girememesinin kabul etmesi zor bir durum olduğunu itiraf etti. Premier Lig’in en yetenekli oyuncularından biri olmasına rağmen, eski Manchester City oyuncusu şu anda Kuzey Amerika’da mücadele eden 26 kişilik kadroya alınmadı.

Bu durumla ilgili konuşan Palmer, futbolun en büyük sahnesinden dışlanmanın yarattığı kişisel hayal kırıklığını dile getirdi.

Palmer, The Times gazetesine verdiği demeçte, “Futbol oynayan her oyuncu Dünya Kupası’nda yer almak ister,” dedi. “Ancak bu, sebebi ne olursa olsun, değiştiremeyeceğim ve kabul etmesi zor bir karar. Ama şu anda yaz tatilimin tadını çıkarmaya çalışıyorum; bu, hayatımda ilk kez geçirdiğim bir yaz tatili.”

Ofansif orta saha oyuncusu, Stamford Bridge’deki çıkış sezonundan bu yana istatistiklerinde düşüş yaşadığı zorlu bir lig sezonunun ardından kendini toparlamak amacıyla İbiza’da tatil yaparken görüldü.