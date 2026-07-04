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"Farklı bir şey sunabilirdim" - Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmaması konusunda konuştu
Palmer, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığını ele alıyor
Palmer, Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna girememesinin kabul etmesi zor bir durum olduğunu itiraf etti. Premier Lig’in en yetenekli oyuncularından biri olmasına rağmen, eski Manchester City oyuncusu şu anda Kuzey Amerika’da mücadele eden 26 kişilik kadroya alınmadı.
Bu durumla ilgili konuşan Palmer, futbolun en büyük sahnesinden dışlanmanın yarattığı kişisel hayal kırıklığını dile getirdi.
Palmer, The Times gazetesine verdiği demeçte, “Futbol oynayan her oyuncu Dünya Kupası’nda yer almak ister,” dedi. “Ancak bu, sebebi ne olursa olsun, değiştiremeyeceğim ve kabul etmesi zor bir karar. Ama şu anda yaz tatilimin tadını çıkarmaya çalışıyorum; bu, hayatımda ilk kez geçirdiğim bir yaz tatili.”
Ofansif orta saha oyuncusu, Stamford Bridge’deki çıkış sezonundan bu yana istatistiklerinde düşüş yaşadığı zorlu bir lig sezonunun ardından kendini toparlamak amacıyla İbiza’da tatil yaparken görüldü.
- AFP
Tuchel’in bu tavrını gerekçelendirme şekli
İngiltere milli takım teknik direktörü Tuchel, Chelsea’nin yıldız oyuncusunun neden son kadroda yer almayan büyük isimler arasında olduğunu açıklarken açık sözlü davrandı. Tuchel, Palmer’ın Londra’daki son sezonunda başını ağrıtan istikrarsızlık ve kondisyon sorunlarına işaret etti.
“Bence kulüp içinde bireysel form sorunu yaşıyor,” diye açıkladı Tuchel. “Sezon boyunca, önceki sezonlarda olduğu kadar belirleyici ya da etkili olamadı. İkincisi, bizim takımda da pek etkili olamadı.
“Takımımızdaki performansı olağanüstü değildi; ‘ne olursa olsun, o mutlaka kadroda yer alacak’ dedirtecek kadar iyi değildi. Gerçek bu. Birkaç kez sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmek zorunda kaldı; kampta olduğu zamanlarda da hepimizin ondan beklediği etkiyi yaratamadı.”
Şüphecileri haksız çıkarmak
Teknik direktörün değerlendirmesine rağmen Palmer, sahaya kattığı benzersiz yeteneklere olan güvenini koruyor. Oyun kurucu, kendisinden önce kadroda yer alan Anthony Gordon ve Bukayo Saka gibi hıza dayalı forvetlerden farklı niteliklere sahip olduğuna inanıyor.
“Neler sunabileceğimi biliyorum – teknik direktörün seçtiği oyunculardan farklı bir şey. Ama daha önce de söylediğim gibi, bu kararı değiştiremem ve herkese başarılar diliyorum,” dedi Palmer.
Reddedilmesinin önümüzdeki sezon için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu da ekledi: “Her şeyde olduğu gibi. Eğer sana aslında yeterince iyi olmadığın söylenirse, insanlara yanıldıklarını kanıtlamak istersin.”
- Getty Images Sport
İngiltere, Azteca'daki karşılaşmaya hazırlanıyor
Palmer uzaktan izlerken, Üç Aslanlar Meksika ile oynayacakları büyük çeyrek final mücadelesine hazırlanıyor. Harry Kane’in kaptanlığını yaptığı takım, son olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı elde ettiği geri dönüş galibiyeti de dahil olmak üzere, son sekize kalmak için zorlu bir yol kat etti.
Ancak, Meksiko'da beklenen gök gürültülü fırtınalar nedeniyle olası program değişiklikleri, Azteca Stadyumu'ndaki bu kritik karşılaşma için yapılan hazırlıkları aksatıyor.
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