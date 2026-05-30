"Farklı bir duygu" - PSG, penaltı atışlarında Arsenal'i mağlup ederken Luis Enrique ve Marquinhos "hak ettikleri" Şampiyonlar Ligi zaferinin tadını çıkarıyor

Luis Enrique, takımının coşkulu deplasman taraftarlarının önünde tarihi bir "üst üste" zaferi kutlamasını izlerken gururunu gizleyemedi. Kai Havertz'in golüyle erken geriye düşmelerine rağmen İspanyol teknik adam, takımının inatçı Arsenal'i yenmek için gerekli zihinsel güce sahip olduğunu vurguladı.

"Geçen yıldan daha da güçlüyüz çünkü maçtan önce Arsenal'e karşı oynamanın zorluğunu biliyorduk. Bizim için, hem takım hem de şehir olarak, kazanmak inanılmaz bir şey ve bence bu, tüm sezon boyunca hak ettiğimiz bir şey. Final çok zordu. Ama şimdi taraftarlarımızla kutlama zamanı," dedi PSG teknik direktörü Canal+'ya.

Taktik savaşta Enrique, devre arasından sonra Vitinha'yı daha ileriye itti ve ilk yarının büyük bir bölümünde Ligue 1 şampiyonlarını zorlayan düşük blok savunmasını nihayet aşmayı başardı.