"Farklı bir duygu" - PSG, penaltı atışlarında Arsenal'i mağlup ederken Luis Enrique ve Marquinhos "hak ettikleri" Şampiyonlar Ligi zaferinin tadını çıkarıyor
Enrique, Budapeşte'de hak ettiği zaferi kutladı
Luis Enrique, takımının coşkulu deplasman taraftarlarının önünde tarihi bir "üst üste" zaferi kutlamasını izlerken gururunu gizleyemedi. Kai Havertz'in golüyle erken geriye düşmelerine rağmen İspanyol teknik adam, takımının inatçı Arsenal'i yenmek için gerekli zihinsel güce sahip olduğunu vurguladı.
"Geçen yıldan daha da güçlüyüz çünkü maçtan önce Arsenal'e karşı oynamanın zorluğunu biliyorduk. Bizim için, hem takım hem de şehir olarak, kazanmak inanılmaz bir şey ve bence bu, tüm sezon boyunca hak ettiğimiz bir şey. Final çok zordu. Ama şimdi taraftarlarımızla kutlama zamanı," dedi PSG teknik direktörü Canal+'ya.
Taktik savaşta Enrique, devre arasından sonra Vitinha'yı daha ileriye itti ve ilk yarının büyük bir bölümünde Ligue 1 şampiyonlarını zorlayan düşük blok savunmasını nihayet aşmayı başardı.
Marquinhos ve Neves, duygusal serüvenlerini anlatıyor
Kulübü arka arkaya Avrupa şampiyonluklarına taşıyan kaptan Marquinhos, zirvede kalmak için gerekli olan zihniyet değişikliğine dikkat çekti. "Arka arkaya kazanmanın verdiği duygular farklı. Sezonun ilk gününden itibaren bunu gerçekten istediğimizi gösterdik. Teknik direktör, iki kez kazanmanın daha da zor olduğunu söyledi. Bugün tam kadro ve zihinsel güçle sahaya çıktık," diye açıkladı Brezilyalı oyuncu. Ayrıca Fransız başkentindeki taraftarlara şakacı bir mesaj gönderdi: "Paris'te bulunan herkese teşekkürler! Keyfini çıkarın arkadaşlar ve ortalığı dağıtmayın!"
Orta saha yıldızı Joao Neves de Paris'teki projeye katılma kararını değerlendirirken aynı derecede coşkulu oldu. "Hayatımda yaptığım en iyi seçim; her şeyi seviyorum! Bu yıl farklıydı. Daha fiziksel, daha zordu; unvanımızı savunmak zorundaydık. PSG tarihine geçtik; hepimiz mutluyuz!" diye ekledi Neves.
Onun duygularına, şimdiden yeni başarılara göz diken Desire Doue de katılarak şöyle haykırdı: "İlki olağanüstüydü, ama her şeyden çok ikinciyi kazanma arzusu içimizdeydi. Ve bu bitmedi! İkincisi geldi; çalışmaya devam edeceğiz ve üçüncüyü de kazanacağız!"
Penaltı atışları, çekişmeli maçı sonuçlandırdı
Maç, Havertz'in erken dakikalarda PSG taraftarlarını sessizliğe boğduğu gergin ve temkinli bir karşılaşma oldu. Alman forvet, seken bir topu yakalayıp Matvey Safonov'u geçerek golü attı; bu gol, Arsenal'in savunma açısından ustaca sergilediği performansın tonunu belirledi. PSG, topun %75'ine sahipti ancak gol yolunu bulmakta zorlandı; ta ki Khvicha Kvaratskhelia, ceza sahası içinde Cristhian Mosquera tarafından düşürülene kadar. Ousmane Dembele penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek maçı uzatmalara taşıdı.
120 dakika sona erdiğinde, kupanın kaderi penaltı atışlarına kaldı. Nuno Mendes'in vuruşu David Raya tarafından kurtarılırken, Eberechi Eze ve Gabriel Magalhaes'in kaçırdığı penaltılar Londralılar için ölümcül oldu. Gabriel'in Budapeşte gecesinin yükseklerine gönderdiği son kaçırışı, PSG yedek kulübesinde çılgın sevinç sahnelerine yol açtı ve takım, tarihindeki ikinci Avrupa Kupası'nı kazandı.
PSG, Avrupa'da yeni bir hanedanlık kuruyor
Bu başarı, PSG’yi seçkin bir kulübe dahil etti; zira takım, modern Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid dışında kupayı üst üste kazanan tek takım oldu. Kulüp, taraftarları sorumlu bir şekilde kutlama yapmaya çağıran resmi bir açıklama yayınladı: "Paris Saint-Germain, üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve tüm taraftarlarıyla birlikte efsanesini yazmaya devam ediyor. Paris Saint-Germain, bu kutlamanın bu olağanüstü sezonun imajına uygun olması için herkesi bu tarihi anı gurur, sorumluluk ve saygı ile yaşamaya çağırıyor: popüler, birleşik ve örnek teşkil eden."
Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bile şampiyonları tebrik etmek için söz aldı ve şöyle dedi: "Paris'te yeni bir yıldız parlıyor! Tüm Avrupa'yı hayal kurdurmuş olan PSG'ye bravo. Fransa gurur duyuyor." İki yılda iki kupa kazanan takımın, şimdi odak noktası, geçmişteki büyük Madrid takımlarını taklit edip edemeyeceği ve gelecek sezon üçüncü kez üst üste şampiyonluk peşinde koşup koşamayacağı.