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FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Farke yeniden bir araya geliyor! Leeds, Sebastiaan Bornauw'nun ayrılığı yaklaşırken Nico Elvedi transferini hedefliyor

Leeds United
N. Elvedi
S. Bornauw
D. Farke
Mönchengladbach
Bundesliga
Premier Lig

Leeds United, transfer penceresi kapanmadan önce savunma seçeneklerini güçlendirme çabalarını artırıyor; Borussia Mönchengladbach'ın stoperi Nico Elvedi de öncelikli hedef olarak öne çıkıyor. Bu hamle, İsviçreli milli oyuncunun Bundesliga'da birlikte geçirdikleri dönemin ardından Elland Road'da Daniel Farke ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak.

  • Farke, Gladbach'a dönüşü hedefliyor

    Leeds United, savunma hattına önemli bir tecrübe eklemeyi hedeflerken Elvedi için anlaşma sağlamaya iyimser yaklaşıyor. 29 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda Kuzey Ren-Vestfalya'da Alman teknik adamın yönetiminde forma giymiş olması nedeniyle Whites'ın patronu Farke'nin yakından tanıdığı bir isim. Elvedi'nin Gladbach'taki mevcut sözleşmesinin gelecek yaz sona erecek olması nedeniyle, Bundesliga ekibinin deneyimli oyuncuyu bir yıl sonra bedelsiz kaybetmemek için satışa açık olduğu bildiriliyor.

    Hem Leeds hem de Monchengladbach kaynakları, The Athletic'e bu Elvedi transferinin gerçekleşmesinin muhtemel olduğu konusunda kendilerine güven duyduklarını söyledi. İsviçreli milli oyuncu, on yıldır Almanya'nın en üst seviyesinde istikrarlı bir şekilde forma giyiyor ve Farke de bu sakinlik ve taktik anlayış seviyesini Premier League sezonuna taşımak istiyor.

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    Bornauw'un ayrılığı transferi kolaylaştırıyor

    Elvedi'nin peşine düşülmesi, Sebastiaan Bornauw'un West Yorkshire'dan ayrılarak Almanya'ya dönmeye yaklaşmasıyla geliyor. Sky Sport Germany'nin ilk olarak bildirdiğine göre Hamburg, Elland Road'da hayal kırıklığı yaratan bir dönemin ardından düzenli forma şansı arayan Belçikalı stoperi kadrosuna katacağından emin. Leeds cephesi ise savunmacının yeni bir meydan okuma arayışıyla ayrılabileceğini kabul etmiş durumda.

    Düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Bornauw, garanti forma süresi bulabileceği yeni bir başlangıç istiyor. Olası ayrılığı, geçen kıştan bu yana üçlü savunma sistemi kullanan Leeds'i stoper seçeneklerini güçlendirmeye zorlayacak. Bu boşluğu doldurmak için Leeds, geçen sezon Monchengladbach formasıyla 36 maça çıkan, iki gol ve üç asistlik katkı veren tecrübeli savunmacı Elvedi'yi hedefliyor. Elvedi ayrıca Alman ekibinde 364 maçta attığı 19 golle de dikkat çekiyor.

  • Real Madrid için tecrübeli bir isim

    Elvedi, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde en üst seviyede istikrarlı performans sergilemiş, etkileyici bir geçmişe sahip olarak geliyor. Savunmacı, bu yaz İsviçre'nin Dünya Kupası macerasında merkezi bir rol oynadı ve ülkesinin çeyrek finale yükselmesine yardımcı oldu, ardından Arjantin'e elendiler.

    Transfer uzmanı Florian Plettenberg de anlaşmadaki ilerlemeyi ayrıca doğruladı ve Elvedi ile Leeds United'ın 2029'a kadar sürecek bir sözleşme için kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardığını aktardı. İsviçreli savunmacının, transfer dönemi kapanmadan önce Premier League'e geçiş yapmaya son derece istekli olduğu belirtiliyor. Leeds şimdi ilk resmi teklifini hazırlıyor; bu teklifin kısa süre içinde sunulması beklenirken, Borussia Monchengladbach'ın da kendi değerlemesi karşılanırsa satışa onay vermeye açık olduğu ifade ediliyor.

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    Aktif transfer dönemi Elland Road'da sürüyor

    Elvedi transferinin tamamlanması halinde İsviçreli savunmacı, Harry Wilson, Tarik Muharemovic ve James Trafford'un ardından Leeds'in yaz dönemindeki dördüncü transferi olacak. Onun gelişi, Farke'nin savunmadaki rotasyonunu önemli ölçüde güçlendirecek ve yönetimin, teknik direktöre güvendiği tecrübeli yeteneklerle destek verme isteğini de ortaya koyacak. Bu da United'ın 22 Ağustos'ta Nottingham Forest deplasmanında Premier League sezonunu açmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşecek.

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