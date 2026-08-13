Leeds United, savunma hattına önemli bir tecrübe eklemeyi hedeflerken Elvedi için anlaşma sağlamaya iyimser yaklaşıyor. 29 yaşındaki oyuncu, 2022-23 sezonunda Kuzey Ren-Vestfalya'da Alman teknik adamın yönetiminde forma giymiş olması nedeniyle Whites'ın patronu Farke'nin yakından tanıdığı bir isim. Elvedi'nin Gladbach'taki mevcut sözleşmesinin gelecek yaz sona erecek olması nedeniyle, Bundesliga ekibinin deneyimli oyuncuyu bir yıl sonra bedelsiz kaybetmemek için satışa açık olduğu bildiriliyor.

Hem Leeds hem de Monchengladbach kaynakları, The Athletic'e bu Elvedi transferinin gerçekleşmesinin muhtemel olduğu konusunda kendilerine güven duyduklarını söyledi. İsviçreli milli oyuncu, on yıldır Almanya'nın en üst seviyesinde istikrarlı bir şekilde forma giyiyor ve Farke de bu sakinlik ve taktik anlayış seviyesini Premier League sezonuna taşımak istiyor.