Ligin en iyi İtalyan kalecileri arasında muhtemelen Wladimiro Falcone de yer alıyor; Falcone, yaptığı kurtarışlarla Lecce'yi küme düşme mücadelesinde tutmaya çalışıyor. 1995 doğumlu oyuncu, dört sezondur Giallorossi forması giyiyor, Serie A'da 150'den fazla maça çıktı ve 31 yaşına yaklaşırken daha önemli bir takıma transfer olmaya hazır hissediyor. Oyuncu, kendisine güven ve istikrar sağlayan bir kulüpten ayrılmak istemiyor, ancak yaz aylarında önemli teklifler gelirse, bunları menajeri ve kulüp ile birlikte değerlendirecek.
Çeviri:
Falcone'nin değeri ne kadar: Roma'ya gönderdiği mesaj, transfer piyasası ve ayrılmaya açık olması
LECCE'NİN FALCONE İÇİN YAPTIĞI TEKLİF
Lecce, Falcone'yi takımda tutmak istiyor; ancak diğer yandan, kulüp ve takım için her zaman dürüst ve yardımsever davranan bir oyuncunun kariyerini engellemek gibi bir niyeti yok. Geçen yaz kulüp, kalecinin değerini yaklaşık 10 milyon euro olarak belirlemişti ve Torino'dan fiyat hakkında bilgi aldığında bu rakamı talep etmişti: Birkaç ay içinde, Di Francesco'nun takımının ligi nasıl bitireceğine bağlı olarak bu rakam değişebilir; takım küme düşerse Falcone'nin fiyatı düşecek ve transfer piyasasında uygun fiyatlı bir fırsat haline gelecektir, aksi takdirde bir yıl önce talep edilen 10 milyon euroyu aşabilir.
FALCONE'NİN SÖZLERİ
Olimpico'da Roma'ya karşı 0-1 yenildikleri maçın ardından Falcone, Giallorossi kulübüne olan sevgisini bir kez daha dile getirdi: "Dün sakindim, o heyecanı atlattığımı sanıyordum," dedi kaleci DAZN mikrofonlarına. "Ama bugün midem düğümlenmişti; bu stadyumda her zaman özel bir his besleyeceğim. Lecce taraftarları benim bağlılığımı biliyor ve her seferinde hayalimin gerçekleşmesini diliyorlar: onlar harika. Bu his var ve her zaman olacak: benim için hayatımın hayali Roma'da oynamak, Real Madrid falan umurumda değil. Ama bunu Lecce'de iyi performans göstererek hak etmeliyim."