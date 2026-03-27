Fagioli: "Gattuso'dan çağrı geleceğini beklemiyordum; milli takıma seçilenler bunu hak ediyor. Beni çağırsalardı yine de tartışma çıkardı."

Sky Sport, Fiorentina’nın orta saha oyuncusu Nicolò Fagioli’nin, teknik direktör Gennaro Gattuso’nun Kuzey İran ve (yarı finalin kazanılması halinde) Bosna maçları için hazırladığı kadroya alınmaması üzerine yaptığı açıklamayı aktardı. Fagioli, teknik direktörün kararı konusunda sakinliğini korudu.
"Dürüst olmak gerekirse çağrılmayı beklemiyordum," dedi. "Çağrılanların bunu hak ettiğini düşünüyorum. Eğer ben olsaydım ve onlardan biri olmasaydı, yine aynı tartışma çıkardı. Şimdi tek yapmamız gereken Bosna'daki final maçı için takımımızı desteklemek. Dzeko'nun nasıl bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz, ona özellikle dikkat etmemiz gerekecek."