"Bu daveti beklemiyordum ama çok umut ediyordum" diye ekledi 2001 doğumlu eski Juventus oyuncusu. "Hem puan durumu hem de güven açısından sonucu almak önemliydi, Belçika'ya karşı işler çok iyi gitmemişti ama ikinci yarıda iyi bir reaksiyon göstermiştik. Benim hayalim ne mi? İtalya ile Dünya Kupası'na gitmek, bu benim en büyük hayalim. Çok olgunlaştım, kendimden daha eminim, bazı konularda daha cesurum, bazı konularda da daha acımasızım, ancak çok hassas bir çocuk olduğum için kırılganlığı her zaman bir değer olarak görüyorum. Bazı yönlerimi geliştirmem gerektiğini biliyordum ve bunu başardım, şimdi iyi işler yapabileceğime inanıyorum."





Son olarak Fagioli, Belçika'ya karşı ilk kez forma giyen Milli Takım takım arkadaşı Alessandro Romano'yu savundu: "Sosyal medya, çok az şey yapmış olsan bile seni yukarı taşıyor ve hata yaptığında hemen aşağı çekiyor. Romano için rakip yarı sahada yapılan basit bir pas hatası vardı, sonra da şanssız bir şekilde gol oldu. Bunlar olur ve milyarlarca kez de olacaktır" diyor Fagioli, ANSA'nın aktardığına göre. O çok genç, zaten güçlü bir oyuncu olsa da daha da gelişecek. Ve her şeyden önemlisi çok iyi bir çocuk. Endişelenmemeli, takım tamamen onun yanında, dışarıda olanları biz yönetemeyiz ama bunun bir önemi yok."



