Önde gelen transfer gazetecisi Romano, YouTube kanalı aracılığıyla United'ın Newcastle savunmacısına olan ciddi ilgisini doğruladı. Şöyle dedi: "Lewis Hall ve Manchester United hakkında çok fazla soru geliyor. Bunu size zaten haziranda söylemiştim ve verdiğim bilginin arkasındayım.

"Man Utd, Lewis Hall'u gerçekten çok beğeniyor ve Man Utd, Lewis Hall'u kadrosuna katmak isteyeceği ideal bir oyuncu olarak görüyor. Yani Lewis Hall kesinlikle Manchester United'ın listesinde ve Manchester United içinde onay almış bir oyuncu. Ancak benim anladığım kadarıyla Newcastle işleri zorlaştıracak. Newcastle, Lewis Hall'u satmak istemiyor.

"Newcastle bu yaz zaten Tonali, Gordon ve Bruno Guimaraes'ten büyük para kazandı... Onun (Guimaraes) bu yaz Arsenal'e katılması bekleniyor. Kulüpler arasındaki anlaşmayı beklememiz gerekiyor ama transfer doğru yönde ilerliyor. Bruno, Arsenal'e gitmek istiyor.

"Bu yüzden Newcastle, Lewis Hall'u tutmak istiyor ve Newcastle oyuncuyu satmak istemiyor. Gösterge bu, mesaj bu. Bana sorarsanız, Man Utd onu bir numaralı hedef olarak görüyor mu? Evet. Man Utd, Lewis Hall'un durumunu anlamak için bazı temaslar kuruyor mu? Evet, kesinlikle. Ama sonra Newcastle faktörü var, bu yüzden Man Utd'nin tüm şartları zorlayacağını söylemeden önce Newcastle'ın tutumunu ve pozisyonunu anlamamız gerekiyor."



