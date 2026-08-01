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Fabrizio Romano, transferin "onaylandığını" doğrularken Manchester United, bir numaralı hedefi Lewis Hall için 60 milyon sterlinlik teklif hazırlıyor
Hall için büyük hamle
TEAMtalk'a göre, Manchester United, Newcastle'ın sol beki Hall'u transfer etmek için £60 milyonluk açılış teklifini resmileştirmeye hazırlanıyor. Bu bonservis bedeli, daha önce £50 milyona (£48 milyon artı £2 milyon bonus) transfer olan Andrey Santos'u geride bırakarak Hall'u kulübün yaz transfer dönemindeki en pahalı transferi yapacak. Genç savunmacıya yönelme kararı, Old Trafford'daki iç yönetimin savunma hattını güçlendirme onayının ardından geldi.
- Getty Images Sport
Romano, United'ın ilgisini doğruladı
Önde gelen transfer gazetecisi Romano, YouTube kanalı aracılığıyla United'ın Newcastle savunmacısına olan ciddi ilgisini doğruladı. Şöyle dedi: "Lewis Hall ve Manchester United hakkında çok fazla soru geliyor. Bunu size zaten haziranda söylemiştim ve verdiğim bilginin arkasındayım.
"Man Utd, Lewis Hall'u gerçekten çok beğeniyor ve Man Utd, Lewis Hall'u kadrosuna katmak isteyeceği ideal bir oyuncu olarak görüyor. Yani Lewis Hall kesinlikle Manchester United'ın listesinde ve Manchester United içinde onay almış bir oyuncu. Ancak benim anladığım kadarıyla Newcastle işleri zorlaştıracak. Newcastle, Lewis Hall'u satmak istemiyor.
"Newcastle bu yaz zaten Tonali, Gordon ve Bruno Guimaraes'ten büyük para kazandı... Onun (Guimaraes) bu yaz Arsenal'e katılması bekleniyor. Kulüpler arasındaki anlaşmayı beklememiz gerekiyor ama transfer doğru yönde ilerliyor. Bruno, Arsenal'e gitmek istiyor.
"Bu yüzden Newcastle, Lewis Hall'u tutmak istiyor ve Newcastle oyuncuyu satmak istemiyor. Gösterge bu, mesaj bu. Bana sorarsanız, Man Utd onu bir numaralı hedef olarak görüyor mu? Evet. Man Utd, Lewis Hall'un durumunu anlamak için bazı temaslar kuruyor mu? Evet, kesinlikle. Ama sonra Newcastle faktörü var, bu yüzden Man Utd'nin tüm şartları zorlayacağını söylemeden önce Newcastle'ın tutumunu ve pozisyonunu anlamamız gerekiyor."
St James' Park'tan ayrılık dalgası
Newcastle'daki yetenek kaybı, önceki yaz Alexander Isak'ın ayrılığının ardından devam ediyor; bu durum, bu yaz Anthony Gordon, Sandro Tonali ve teknik direktör Eddie Howe'un ayrılıklarıyla daha da ağırlaştı. United, Romano'nun Old Trafford'daki yetkililerin son tarih öncesinde güçlü şekilde bastırmayı planladığını doğrulamasıyla, St James' Park'taki bu süregelen istikrarsızlıktan yararlanmayı hedefliyor. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kesinlikle takip edilmesi gereken bir hikâye olacak çünkü Man Utd transfer piyasasında işini bitirmedi. Bu açık. Haziran ve temmuzda hamlelerini yaptılar ama transfer piyasasında işleri bitmedi ve artık ağustostayız."
- Getty Images Sport
Sezonun açılış maçı hızla yaklaşıyor
United, yeni yükselen Hull City'ye 22 Ağustos'ta yapacağı deplasmanla 2026-27 Premier Lig sezonunun açılışını yapacak. Newcastle ise ertesi gün St James' Park'ta Liverpool'a karşı zorlu bir açılış maçına çıkacak. Her iki kulüp de şimdi, bu açılış karşılaşmaları başlamadan önce transfer işlerini sonuçlandırmak için zamana karşı yarışıyor.
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