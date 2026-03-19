Fabrizio Romano: "Juve, iki yıldır Tonali'yi İtalya'ya geri getirmeye çalışıyor"

Juventus'un Tonali'yi Spalletti'ye vermek için gösterdiği sürekli ancak sonuçsuz kalan çabalar hakkında bir değerlendirme

"Juve, birkaç yıldır Sandro Tonali'yi İtalya'ya geri getirmeye çalışıyor. Oyuncu tarafı da bu konuda oldukça kararlı." Fabrizio Romano, YouTube kanalında böyle diyor ve ardından şunu ekliyor: Bianconeri için asıl sorun, Newcastle ile pazarlık yapmak.


"Sandro Tonali, Newcastle'da, yani geri döndüğünden beri, çok iyi bir performans sergiliyor ve çok yüksek bir seviyeyi koruyor," diye açıklıyor Fabrizio Romano. Sandro Tonali konusunda, arkadaşlar, geçtiğimiz haftalarda da söylediğimiz gibi, 2026 yazına yönelik Tonali transferinin yönü giderek İngiltere'ye doğru kayıyor. Tonali zaten Newcastle'da oynuyor, ancak burada bir adım daha ileri gidebilir. İşte, bu durumda da konu finansal, ekonomik. Juventus için Tonali, son yıllarda her zaman bir saplantı olmuştur. Cristiano Giuntoli için öyleydi, geçen yaz Comolli için de öyleydi."


  • "Juve, birkaç yıldır Sandro Tonal'ı İtalya'ya geri getirmeye çalışıyor," diyor Romano, TuttoJuve.com'un aktardığına göre. "Oyuncu tarafı da oldukça kararlı bir şekilde bunu deniyor, ancak Newcastle ile masaya oturmak gerektiğinde, bu kulüp sizi belki üç ay boyunca oyalayabilir. Liverpool, Alexander Isaac gibi bir yıldız oyuncu için bunu yaşadı; transferin son gününde onu aldı ve rakamlar açısından İngiliz transfer piyasasında bir rekor kırdı. Dolayısıyla çok yüksek bir bedel ödemek ve çok uzun ve karmaşık müzakerelerde sabırlı olmak gerekiyor. Tonali için 100 milyon avroyu aşan bir rakama ulaşılırsa, bunun İtalya için çok karmaşık bir mesele haline geleceği açıktır."

