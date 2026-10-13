"Nico Paz iyi maçlar çıkardı. Elbette her zaman gol ve asistleriyle değerlendiriliyor, ancak Roma karşısında en net üç fırsatımızı o yakaladı.

Maçın kaderini değiştirebilen, yetenekli ve gelişmeye devam eden bir oyuncu. Bu, onun profesyonel olarak sadece üçüncü sezonu. 30 bin kilometreden fazla yol katetti, üç maç oynadı.

Bu bir süreç, endişelenmiyorum. Bazen inişler çıkışlar olur ama ben onu her zaman çok iyi görüyorum. Benim için en önemli şey, gelişmek istediğini görmek."