Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında Como, Feyenoord ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Cesc Fabregas, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın yanı sıra başka konulara da değindi. Bunlardan biri, bir yıl öncesine kıyasla gol bölgesindeki katkısının az olduğu yönündeki eleştiriler nedeniyle medyada yoğun biçimde gündemde olan Nico Paz'ı savunmak "zorunda kalmasıydı".
Fabregas: "Nico Paz'ın sadece gol ve asistleriyle değerlendirilmesi beni endişelendirmiyor. Şampiyonlar Ligi'ni özlüyorum"
Van Bronckhorst'a karşı iki kez
"Biri Şampiyonlar Ligi finalidiğeri de Dünya Kupası finaliydi, sonra bir iş için Cakarta'da yollarımız kesişti. Giovanni harika bir insan ve çok iyi bir teknik direktör olduğunu da gösteriyor. Dünya Kupası, bir futbolcunun kazanabileceği en güzel şey ama o Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bende eksik kaldı. Futbolcu olarak eksik kalan tek şeyim bu, ama geçmiş anılardan ibaret. Şimdi teknik direktörlük yapıyorum, bu da harika."
Nico Paz'ın savunması
"Nico Paz iyi maçlar çıkardı. Elbette her zaman gol ve asistleriyle değerlendiriliyor, ancak Roma karşısında en net üç fırsatımızı o yakaladı.
Maçın kaderini değiştirebilen, yetenekli ve gelişmeye devam eden bir oyuncu. Bu, onun profesyonel olarak sadece üçüncü sezonu. 30 bin kilometreden fazla yol katetti, üç maç oynadı.
Bu bir süreç, endişelenmiyorum. Bazen inişler çıkışlar olur ama ben onu her zaman çok iyi görüyorum. Benim için en önemli şey, gelişmek istediğini görmek."
Şampiyonlar Ligi'nin yönetimi
"Şampiyonlar Ligi maçlarını nasıl yöneteceğiz? İşin güzel yanı, bunu bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılıyoruz. Birçok kişi için bu bir ilkti. Kulübün istikrarlı biçimde büyümesi güzel. Sonuçlara göre değerlendirileceğimizi biliyoruz ama bu, bizim için yavaş yavaş gerçeğe dönüşmesi gereken bir hayal. Bizim için bu bir süreç; başlangıçta yaptığın şey, beş yıl sonra yapacağın şeyle aynı değil."
Herkese bir şans
Herkese bir şans vermek istiyorum, çünkü hem antrenmanda hem de maçta bana keyif veriyorlar. San Siro'da Milan'a karşı mücadele etmeye ya da Atalanta'yı yenmeye gittiğimiz zamanlarda da böyleydi. Henüz yolun başındayız, daha yüksek bir seviyede olduğumuzu düşünmelerinden gurur duyuyorum ama yolumuza devam etmemiz gerektiği konusunda içim rahat."
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