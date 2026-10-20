Sakatlık krizi Como'da da baş gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak olan Como'nun İspanyol teknik direktörü Cesc Fabregas, maç öncesinde yaptığı açıklamada birkaç oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı. Basın toplantısında Manchester United'ın hiç de krizde olmadığını ve bu maçın kulüp için kesinlikle tarihi olacağını belirtti.
Fabregas: "Manchester United krizde mi? Büyük yalan. Jesus Rodriguez uzun süre sahalardan uzak kalacak, Chalobah iki hafta yok. Kean mı? Cumartesi göreceğiz"
Tarihi gün
"Yarın bir kez daha tarihî bir gün olacak. Bu aylarda özel bir dönemden geçiyoruz ve mücadelenin öneminin farkında olarak buna iyi uyum sağlamalıyız. United çok büyük bir takım; çok iyi oyuncuları ve inanılmaz bir tarihi var. Her zamanki gibi kazanmaya çalışacağız."
United krizde mi? Bunu siz uyduruyorsunuz.
"Futbolda kriz diye bir şey yok: Her üç günde bir maç oynanıyor ve kriz olup olmadığını düşünecek vakit kalmıyor. Sahada 11'e 11 mücadele ediliyor, kazanmaya çalışıyoruz. Krizi siz uyduruyorsunuz; biz böyle bir şey hissetmiyoruz çünkü rekabet etmek isteyen profesyonelleriz. Böyle şeylere inanmıyorum: Karşımızda Manchester United var ve çok büyük futbolculara sahipler. Daha önce de söylediğim gibi kazanmaya çalışacağız."
Jesus Rodriguez uzun süre sahalardan uzak kalacak
"Jesus Rodriguez uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bugün antrenmanın sonunda kaleye şut çekti ve sakatlandı. Hafif bir sakatlık gibi görünmüyor, biraz daha ciddi bir durum. Chalobah iki hafta sahalardan uzak kalacak, dolayısıyla dört maç kaçıracak. Kean'ın cumartesi gününe yetişip yetişemeyeceğine bakacağız. Diao ise aranın ardından dönecek."
MESSI'NİN FORMASI
"Tarihin en iyi oyuncusunu bizim formamızla görmenin bir onur olduğunu düşünüyorum. Kısa bir süre öncesine kadar bu hayal bile edilemezdi. Yarın akşamki gibi bir gece, son yıllarda yaptıklarımızın ödülü. Böyle maçlar oynamayı hak ediyoruz. Çok istekliyiz ve bu maçı oynayabilecek olmaktan gurur duyuyoruz."
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