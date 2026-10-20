Fabregas: "Manchester United krizde mi? Büyük yalan. Jesus Rodriguez uzun süre sahalardan uzak kalacak, Chalobah iki hafta yok. Kean mı? Cumartesi göreceğiz"

"Futbolda kriz diye bir şey yok: Her üç günde bir maç oynanıyor ve kriz olup olmadığını düşünecek vakit kalmıyor. Sahada 11'e 11 mücadele ediliyor, kazanmaya çalışıyoruz. Krizi siz uyduruyorsunuz; biz böyle bir şey hissetmiyoruz çünkü rekabet etmek isteyen profesyonelleriz. Böyle şeylere inanmıyorum: Karşımızda Manchester United var ve çok büyük futbolculara sahipler. Daha önce de söylediğim gibi kazanmaya çalışacağız."