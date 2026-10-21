Olay, Ekim 2004'e, Arsenal'in Manchester United'a Old Trafford'da konuk olduğu maça kadar uzanıyor. Arsenal, Premier Lig'de üst üste 50. maçını yenilgisiz tamamlamanın peşindeydi; ancak bu karşılaşma asıl ününü, bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar sayesinde kazandı.

Arsenal'in tarihi serisi mağlubiyetle son buldu. Ardından iki takımın oyuncuları arasında soyunma odalarına açılan tünelde gerginlik tırmandı; tartışmalar ve itişmeler yaşandı. Sonrasında birisi Ferguson'a isabet eden bir dilim pizza fırlattı ve bu olay, İngiltere futbolunun en meşhur hikâyelerinden birine, sonradan "Pizzagate" olarak anılacak olaya dönüştü. Bu bilgiler Manchester Evening News'e dayanıyor.

Yıllar boyunca pizza dilimini fırlatan kişinin kimliği, Fabregas'ın olaya karıştığına dair şüpheler artsa da meçhul kaldı. Ferguson'ın kendisi, İspanyol oyuncuyu bir şüpheli olarak işaret etmişti. Arsenal'in eski savunmacısı Martin Keown ise ismini açıkça zikretmeden "büyük yeteneğe sahip bir İspanyol oyuncu" hakkında konuşarak spekülasyonları daha da artırmıştı.

Yıllarca süren tahminlerin ardından Fabregas, 2018 yılında "Sky" kanalındaki çıkışı sırasında tartışmaya nokta koydu ve şunları söyledi: "Aniden sesler duydum ve ne olduğunu merak ettim. Sonra elimde pizza dilimiyle dışarı çıktım ve Sol Campbell, Rio Ferdinand ile Martin Keown'u, herkesin birbirini ittiğini gördüm."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kavgaya katılmak istedim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum, bu yüzden sadece pizza dilimini fırlattım. İsabet ettiği kişiyi gördüğümde, kastettiğim o değildi."

Fabregas daha sonra doğrudan Ferguson'dan özür dilediğini doğruladı ve beIN Sports kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sonradan Sir Ferguson'a isabet ettiğini öğrendim, zaten alenen özür dilemiştim ve özrümü tekrarlayacağım. Kasıtlı bir durum değildi, aniden gelişen bir andı. Çok gençtim ve kesinlikle şu an bir pizza dilimi kullanmazdım, doğrudan kavgaya girerdim!"