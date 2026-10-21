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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Fabregas, Manchester United karşısında "pizza skandalı" anılarıyla

Como
Como - M. United
M. United
Şampiyonlar Ligi
C. Fabregas
S. Ferguson
İtalya
İngiltere
İspanya
İskoçya

14 yıl sonra çarpıcı itiraf

Arsenal'in eski yıldızı Cesc Fabregas, İtalyan ekibi Como ile birlikte Manchester United'a karşı yeni bir mücadeleye hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasındaki karşılaşma, bu akşam çarşamba günü Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda oynanacak.

İspanyol teknik adam, Arsenal'de oynadığı dönemden bu yana Manchester United için tanıdık bir rakip konumunda.

İngiliz basını bugün Fabregas ile United arasındaki karşılaşmaların geçmişine odaklandı ve eski Arsenal oyuncusunun yirmi yılı aşkın süre önce Sir Alex Ferguson'a karşı karıştığı tarihi "pizza skandalı" olayına dikkat çekti.



  • "Pizza gate": Fabregas sırrı açıklıyor

    Olay, Ekim 2004'e, Arsenal'in Manchester United'a Old Trafford'da konuk olduğu maça kadar uzanıyor. Arsenal, Premier Lig'de üst üste 50. maçını yenilgisiz tamamlamanın peşindeydi; ancak bu karşılaşma asıl ününü, bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar sayesinde kazandı.

    Arsenal'in tarihi serisi mağlubiyetle son buldu. Ardından iki takımın oyuncuları arasında soyunma odalarına açılan tünelde gerginlik tırmandı; tartışmalar ve itişmeler yaşandı. Sonrasında birisi Ferguson'a isabet eden bir dilim pizza fırlattı ve bu olay, İngiltere futbolunun en meşhur hikâyelerinden birine, sonradan "Pizzagate" olarak anılacak olaya dönüştü. Bu bilgiler Manchester Evening News'e dayanıyor.

    Yıllar boyunca pizza dilimini fırlatan kişinin kimliği, Fabregas'ın olaya karıştığına dair şüpheler artsa da meçhul kaldı. Ferguson'ın kendisi, İspanyol oyuncuyu bir şüpheli olarak işaret etmişti. Arsenal'in eski savunmacısı Martin Keown ise ismini açıkça zikretmeden "büyük yeteneğe sahip bir İspanyol oyuncu" hakkında konuşarak spekülasyonları daha da artırmıştı.

    Yıllarca süren tahminlerin ardından Fabregas, 2018 yılında "Sky" kanalındaki çıkışı sırasında tartışmaya nokta koydu ve şunları söyledi: "Aniden sesler duydum ve ne olduğunu merak ettim. Sonra elimde pizza dilimiyle dışarı çıktım ve Sol Campbell, Rio Ferdinand ile Martin Keown'u, herkesin birbirini ittiğini gördüm."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Kavgaya katılmak istedim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum, bu yüzden sadece pizza dilimini fırlattım. İsabet ettiği kişiyi gördüğümde, kastettiğim o değildi."

    Fabregas daha sonra doğrudan Ferguson'dan özür dilediğini doğruladı ve beIN Sports kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Sonradan Sir Ferguson'a isabet ettiğini öğrendim, zaten alenen özür dilemiştim ve özrümü tekrarlayacağım. Kasıtlı bir durum değildi, aniden gelişen bir andı. Çok gençtim ve kesinlikle şu an bir pizza dilimi kullanmazdım, doğrudan kavgaya girerdim!"

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  • Hikâyenin ardında açlık ve öfke

    2022 yılında Fabregas, ITV ağına verdiği bir röportajda olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı ve şunları söyledi: "49 maç boyunca yenilmemiştik. Son derece rekabetçiydiler, ama aynı zamanda çok da zekiydiler. Ben de birçok eleştiriye maruz kaldım."

    Mağlubiyetin ve maçtan uzak kalmanın ardından kendisini hayal kırıklığının ele geçirdiğini açıklayarak şöyle ekledi: "Isınma turları yapıyordum ve oynamamıştım, kaybettiğimiz için de üzgündüm. Soyunma odasına hızlıca girdim, orada bir miktar yiyecek vardı ve açlıktan ölüyordum.

    Anlatımını şöyle tamamladı: "Bir dilim pizza aldım, sonra sesler duymaya başladık. Aklıma gelen ilk şey pizzayı fırlatmak oldu, çünkü o kavgaya girecek gücüm ya da belki cesaretim yoktu."

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