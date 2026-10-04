"Çok ilginç bir tartışma, iyi oynamak ne demek? Sahip olduğun fikri büyük bir inançla sürdürmen gerekir. Başkan başlangıçta kulübün yapısal tarafını düşünüyordu, daha fazla turizm getirmek istiyordu ve bunu yapmak için çekici bir futbola ihtiyacı vardı.

Futbol ne kadar güzel olursa, insanların gelmekten hoşlanması da o kadar artar. Başkanla yaptığım ilk sohbette konuşulan buydu. Sonrasında kadroya, bizim fikrimizi takip edecek doğru insanları ve doğru oyuncuları dahil ettim.

Galibiyet galibiyettir. Her maçtan önce "Nasıl kaybetmek istiyorum?" diye düşündüğüm yok. Bugün en kötü ihtimalle kendi fikrimizle kaybedip eve giderim. Çünkü inanmadığınız bir şekilde maçı kaybederseniz, ardından duyulan pişmanlık iki kat olur".