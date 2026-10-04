Cesc Fabregas, sadece İtalya’da değil, son yıllarda yükselen teknik adamlar arasında kuşkusuz en çarpıcı keşiflerden biri oldu. Onun Como’su çok kısa sürede Serie B’den Şampiyonlar Ligi’ne yükseldi ve şimdi büyük hayaller kurmaya devam edebilir.
Doğrudan La Gazzetta dello Sport tarafından düzenlenen Trento Spor Festivali sahnesinden, İspanyol teknik adam 2025 yazında Inter’e verdiği hayır yanıtını, teknik direktörlük rolünü nasıl gördüğünü ve mavi-beyazlı kulübün sıradaki hamlelerini de yeniden değerlendirdi.