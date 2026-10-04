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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Fabregas: “Inter’e cesaret ya da korkudan mı hayır dedim? Diyelim ki çok düşünüyorum... Conte bana topu nasıl vermem gerektiğini söylerdi. Benim Scudetto’m mu? Futbolcuların geliştiğini görmek”

Como
Inter
C. Fabregas

Como teknik direktörü, 2025 yazında Inter'e verdiği ret kararına yeniden değindi.

Cesc Fabregas, sadece İtalya’da değil, son yıllarda yükselen teknik adamlar arasında kuşkusuz en çarpıcı keşiflerden biri oldu. Onun Como’su çok kısa sürede Serie B’den Şampiyonlar Ligi’ne yükseldi ve şimdi büyük hayaller kurmaya devam edebilir.

Doğrudan La Gazzetta dello Sport tarafından düzenlenen Trento Spor Festivali sahnesinden, İspanyol teknik adam 2025 yazında Inter’e verdiği hayır yanıtını, teknik direktörlük rolünü nasıl gördüğünü ve mavi-beyazlı kulübün sıradaki hamlelerini de yeniden değerlendirdi.


  • Como'nun tercihi

    "Garip bir şekilde başladı, Monaco’dan sonra ne yapacağımı bilmiyordum. Bazen kararlarda akıldan çok içgüdüler öne çıkar, bu da onlardan biriydi. Ailemle birlikte Como’ya birçok kez gidiyordum ama orada bir futbol takımı olduğunu bilmiyordum".

  • Güzel oyun ve galibiyetler

    "Çok ilginç bir tartışma, iyi oynamak ne demek? Sahip olduğun fikri büyük bir inançla sürdürmen gerekir. Başkan başlangıçta kulübün yapısal tarafını düşünüyordu, daha fazla turizm getirmek istiyordu ve bunu yapmak için çekici bir futbola ihtiyacı vardı.

    Futbol ne kadar güzel olursa, insanların gelmekten hoşlanması da o kadar artar. Başkanla yaptığım ilk sohbette konuşulan buydu. Sonrasında kadroya, bizim fikrimizi takip edecek doğru insanları ve doğru oyuncuları dahil ettim.

    Galibiyet galibiyettir. Her maçtan önce "Nasıl kaybetmek istiyorum?" diye düşündüğüm yok. Bugün en kötü ihtimalle kendi fikrimizle kaybedip eve giderim. Çünkü inanmadığınız bir şekilde maçı kaybederseniz, ardından duyulan pişmanlık iki kat olur".

  • Da Cunha

    "Hak ettiği tüm övgü ona ait. Ben ona inandım ama sahip olduğu zihniyet ve açlık sayesinde gösterdiği gelişim inanılmazdı, bunlar gerçekten inanılmaz. Başta Ludi'ye ve kulübe şunu söylüyordum: Real Madrid'de, Barcelona'da oynamayı hedefleyen, aç oyuncular istiyorum.

    Büyük bir yetenekten ziyade, kariyer yapma konusunda inanılmaz bir açlığa sahip olan birini tercih ederim; büyük bir geçmişle gelip parasını zaten kazanmış birini değil. Como'nun ihtiyacı olan şey bu".

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  • Como'nun transferleri

    "Birini almadan önce süreç çok uzun sürüyor, kaç toplantı yaptığımızı bilmiyorum, her zaman bir sonraki transfer dönemini düşünüyoruz ki altı ay önden gidelim. Kimi alacağımı bilmiyorum ama gelişmek için ihtiyaç duyduğum profili biliyorum.

    Ludi inanılmaz bir iş çıkarıyor, bir transfer döneminde bir keresinde gelenler ve gidenler arasında 31 işlem yaptı. Bir teknik direktör ve bir kulüp için böyle bir şeyi yönetmek kolay değil: Her altı ayda bir yeni bir takımla başlıyorsunuz. Bu sizi geliştirir ama çok büyük bir risk de var çünkü belki birileri deneyimden yoksundur ve büyüme sürecini yavaşlatabilir".

  • Conte

    "Conte ile Chelsea'de çalıştığımda zaten 29 yaşındaydım. Ondan önce Wenger vardı ve bu kadar fazla taktik çalışılmazdı, zihniyet üzerinde de bu kadar durmazdı ama aynı futbol anlayışına sahip oyuncuları seçmekte çok iyiydi ve sana büyük bir özgürlük tanıyordu.

    Conte ayrıntılara, yapıya, harekete dikkat ederdi, benim için başlangıçta hatta ağır gelmişti. Bana daha önce hiç kimse topu nereye vermem gerektiğini söylememişti. Bek oyuncusu bana topu veriyor, ben de tekte Diego Costa'ya aktarıyorum ve o golü atıyor. Gol attığımıza göre bunun doğru olduğunu düşünmüştüm ama Conte antrenman sonunda, "Hayır, futbol bu değil" dedi ve topu nereye vermem gerektiğini anlattı".

  • Inter'e hayır

    "Inter'e hayır demek cesur bir seçim miydi, yoksa birkaç yıllık teknik direktörlük deneyiminin ardından bu kadar büyük bir camiaya bu kadar erken gitmek konusunda biraz korku da var mıydı? Ben çok düşünen ve çok analiz eden biriyim. Bir teknik direktörü kariyerinin sonunda değerlendirmek için kazanılan kupaların sayılacağını biliyorum ve bunun böyle olması da doğru.

    En önemli şey zaman ama bir teknik direktör için hiçbir zaman zaman yoktur: bunun en çarpıcı örneği Arteta; üç kez sekizinci, ardından beşinci oldu, sonra şimdi 7 yılın ardından Premier League'i kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı. Como'da net bir vizyonumuz var, birbirimize güveniyoruz: burada gelişmeyi ve bu kulübün kimliğini büyütmeyi tercih ediyorum. Eğer bir gün Como'dan ayrılırsam, hepimiz benden sonra gelecek kişinin projeyi sürdürmesini istiyoruz".

  • Benim şampiyonluğum mu? Futbolcuları geliştirmek.

    "Birçok genç benim için Como'ya geldi, bunu kibirden söylemiyorum. Bana inandılar. Nico Paz buraya Real Castilla'dan geldi, şimdi ona Messi'nin 10 numarasının verilmesi konuşuluyor. İki yıl önce babası tüm güvenini bana verdi. Aynı şeyi Alex Valle, Perrone, Da Cunha ve daha birçok isim için de söyleyebilirim. Onları gördüğümde başka takımlara gidemem: Kendimi borçlu hissediyorum, bana güvendiler ve şimdi onlara tüm hayatımı vermek zorundayım. Benim için onlar benim Scudetto'm."

  • GENÇ İTALYANLAR VE LİBERALLER

    "Neyin yanlış olduğunu söyleyecek biri değilim. Şimdi kendi akademimizi kurmaya çalıştık, zaten pratikte iki yıl önce doğdu. Buradaki tüm uzmanlar size bunun belki 10 yıl alabileceğini söyleyebilir. 16 Yaş Altı'nda 3, 17 Yaş Altı'nda 3, 18 Yaş Altı'nda 3 oyuncumuz var ve bu şekilde devam ediyor; yavaş yavaş inşa ediyor, ilerliyoruz. Onları A takıma taşımak istiyoruz. Çalışmak, inşa etmek, inanmak gerekiyor.

    Liberali'yi örnek vereyim: Onunla konuştuğumda kendisine, 'Seni İtalyan olduğun için almıyoruz' dedim. Oynama biçimini, fiziksel olarak onu avantajlı kılmayan bir ortamda futbolunu sahaya yansıtma şeklini ve kişiliğini beğeniyorum. Önünde Nico Paz, Baturina, Caqueret var ama işleri iyi yaparsa ve hak ederse, yaşının benim için hiçbir önemi yok. İtalyan futbolunun bir parçasıyız, kendimi İtalyan hissediyorum, burada yaşıyor olsam da tatillerimi hep İtalya'da geçiriyorum. Şimdi İtalyan futbolcuların yetişmesine yardımcı olmaya da çalışıyoruz".

  • Douvikas

    "Onun hikayesi ilginç. İlk altı ayın ardından takımımızı analiz etmiştik. Kafamda canlandırdığım gibi oynuyorduk ama sonrasında son hamle eksik kalıyordu, Ndicka ya da Hien gibi savunmacılar geldiğinde fiziksellik eksik kalıyordu. Bize o güce sahip, gol atmayı bilen biri gerekiyordu. Hollanda'da da gol atmıştı. İspanya'da gol ortalaması yüksekti ama her zaman oynamıyordu. Zihniyeti nedeniyle onu çok beğeniyordum, bana ondan çok söz etmişlerdi. Zihniyet hayatta fark yaratır. Douvikas'ın zihniyetine sahip olmak gerekir; her maçtan sonra yanıma gelip nerede hata yaptığını ve nerede gelişmesi gerektiğini soruyor".

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