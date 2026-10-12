Sadece bu da değil. Teknik direktörün on numara oyuncusunu kullanma biçimi, geçen sezonun ilk bölümünde Martin Baturina’ya yaklaşımıyla da pek çok benzerlik taşıyor. 23 yaşındaki oyuncu, 18 milyonu sabit, 7 milyonu bonus olmak üzere 25 milyonluk yatırımla Haziran 2025’te göl kıyısına gelmişti. Dinamo Zagreb’den transferi için ödenen bedele ve Hırvat kulübünün formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde edindiği deneyime rağmen 2003 doğumlu oyuncu başlangıçta forma şansı bulmakta zorlanmış, 6 Ocak’a kadar yalnızca 10 maçta oynamıştı. Dört gün sonra ise beklenen dönüm noktası geldi: Bologna karşısında ani bir çalımla savunmacıların markajını boşa çıkarıp sağ ayağıyla uzak köşeye sert ve falsolu bir şut gönderdi. Maçın son dakikalarında gelen bu güzel gol, hem yenilgiyi önledi hem de Baturina’nın gelişiminin önünü açtı. Baturina, sonrasında Fabregas’ın taktik planında giderek daha merkezi bir rol üstlendi ve Serie A’nın önde gelen yıldız oyuncularından biri hâline geldi.