Matteo Liberali son haftalarda Como'da gözlerden uzak kaldı. Temmuz ortasında Catanzaro'dan toplam 6 milyon karşılığında transfer edilen 2007 doğumlu yetenek, son olarak 4 Eylül'de Ferraris'te Genoa karşısında kazanılan maçta birkaç dakika forma giydi. Ardından Parma, Frosinone ve Roma'ya karşı oynanan üç maçta 19 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinde kaldı. Cesc Fabregas, hücum hattındaki diğer oyunculara şans vermeyi tercih etti. Ancak ortada herhangi bir alarm ya da endişe yok. Como camiasında Liberali'nin üst üste üç maçta forma giymemesi, İspanyol teknik direktörün oyun sistemine uyum sağlamanın zorluğu göz önüne alındığında doğal karşılanıyor.
Fabregas'ın radarında olmayan Liberali: Yeni Baturina mı, yoksa yeni Kuhn mu?
BATURINA İLE BENZERLİKLER
Sadece bu da değil. Teknik direktörün on numara oyuncusunu kullanma biçimi, geçen sezonun ilk bölümünde Martin Baturina’ya yaklaşımıyla da pek çok benzerlik taşıyor. 23 yaşındaki oyuncu, 18 milyonu sabit, 7 milyonu bonus olmak üzere 25 milyonluk yatırımla Haziran 2025’te göl kıyısına gelmişti. Dinamo Zagreb’den transferi için ödenen bedele ve Hırvat kulübünün formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde edindiği deneyime rağmen 2003 doğumlu oyuncu başlangıçta forma şansı bulmakta zorlanmış, 6 Ocak’a kadar yalnızca 10 maçta oynamıştı. Dört gün sonra ise beklenen dönüm noktası geldi: Bologna karşısında ani bir çalımla savunmacıların markajını boşa çıkarıp sağ ayağıyla uzak köşeye sert ve falsolu bir şut gönderdi. Maçın son dakikalarında gelen bu güzel gol, hem yenilgiyi önledi hem de Baturina’nın gelişiminin önünü açtı. Baturina, sonrasında Fabregas’ın taktik planında giderek daha merkezi bir rol üstlendi ve Serie A’nın önde gelen yıldız oyuncularından biri hâline geldi.
KUHN "RİSKİ"
Baturina, teknik direktörünün isteklerini öğrenmek ve taktik talimatlarını nasıl uygulayacağını kavramak için 5 ay harcadı. Bu yüzden zaman, takım arkadaşından daha genç olan ve geride yalnızca bir Serie B sezonu bırakan Liberali’nin lehine. Eski Milan oyuncusunun önünde, üst düzeyde mücadele etmeye alışkın isimler var. Liberali bu dönemi teknik direktörünün tavsiyelerini en iyi şekilde özümsemek için kullanabilir; kendisine verilecek süreyi de en iyi şekilde değerlendirebilir. Aslında geçen sezon Nicolas Khun da uzun süre Fabregas’ın tercihleri dışında kalmış, ancak Baturina’nın aksine takımda kendine yer edinememişti. 26 yaşındaki Alman oyuncu, yazın Borussia Mönchengladbach’a transfer olmayı kabul ederek Liberali’nin alınması için kadroda gereken yeri açtı.
FABREGAS'IN GÜVENİ
Her hâlükârda oyuncunun Como camiasıyla ilişkisi çok iyi. Fabregas da kısa süre önce Trento’da düzenlenen Spor Festivali’nde bunu doğruladı: "Ona, İtalyan olduğu için değil; oyun tarzı, kişiliği, karakteri ve elverişsiz koşullarda bile oynayabilme becerisi nedeniyle kendisini transfer ettiğimizi açıkça söyledim." Bu övgü dolu sözler, Fabregas’ın Liberali’nin yeteneklerine ne kadar hayran olduğunu gösteriyor. Ona zaman tanımak gerek. Yetenek eksiği yok. Sadece bir öğrenme sürecine ihtiyacı var.
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