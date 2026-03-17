Fabio Vieira'nın Bundesliga'ya kalıcı transferi konusunda anlaşmaya varılması üzerine Arsenal, transfer ücreti talebini yarıya indirmek için görüşmeler yürütüyor
Vieira, Bundesliga'da kendine yer buluyor
Vieira, Hamburg için hızla bir kahramana dönüşüyor ve şu anki kiralık dönemiyle kulübün başlıca “kurtarıcısı” haline geliyor. 25 yaşındaki oyuncu son zamanlarda olağanüstü bir formda ve Alman ekibi adına çıktığı son beş maçta üç kez fileleri havalandırdı. Bu durum, Bundesliga’daki ilk beş maçında iki kez kırmızı kart görerek bıraktığı ilk izlenimle keskin bir tezat oluşturuyor.
En son katkısı, Köln ile 1-1 berabere kaldıkları maçta attığı muhteşem gol, Bundesliga ekibinin onu uzun vadeli olarak kadrosuna katma isteğini daha da artırdı. Bu sezon şimdiden beş gol atan Vieira, Arsenal'in onu Porto'dan transfer ederken umduğu yaratıcı oyun kurucu olabileceğini kanıtladı.
Kişisel şartlar konusunda anlaşmaya varıldı
Almanya'daki Bild gazetesi, orta saha oyuncusunun geleceği konusunda büyük bir engelin şimdiden aşıldığını bildiriyor. Vieira'nın Hamburg ile yeni bir sözleşme konusunda şimdiden anlaşmaya vardığı ve iki kulüp arasında bir uzlaşma sağlanması halinde kalıcı transferin önünün açıldığı ortaya çıktı.
Bu "hazır" sözleşme, oyuncunun Mikel Arteta yönetiminde elde edemediği düzenli süreyi bulduğu Bundesliga'da kalma niyetini gösteriyor. Vieira yeni ortamına uyum sağlamış görünüyor ve odak noktası artık tamamen iki dev kulüp arasındaki transferin mali detaylarına kaymış durumda.
Arsenal, transfer bedelini düşürmeye açık
Vieira'nın formundaki yükselişe rağmen, Arsenal'in 2022'de ödediği 34 milyon sterlinlik transfer ücretinin tamamını geri alabilme ihtimaline ilişkin gerçekçi bir yaklaşım sergilediği söyleniyor. Rapora göre, Gunners, bu yaz anlaşmanın hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak için Hamburg'un satın alma opsiyonunun ilk maliyetini (20 milyon euro olduğu bildiriliyor) yarıya indirmek üzere görüşmeler yürütüyor. Arsenal, istenen fiyatı düşürerek kadrosunda ve maaş bütçesinde yeni takviyeler için yer açmayı hedefliyor.
Önümüzde çok önemli bir yaz transfer dönemi var
Sezonun sona ermesiyle birlikte Arsenal ve Hamburg arasındaki görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. Portekizli yıldız sahada Hamburg’un hücumunu sürüklemeye devam ederken, perde arkasındaki idari çalışmalar onun Almanya’daki kalışını kalıcı hale getirmeye yönelik.
Vieira için bu transfer, iki sezonda 33 maça çıktığı Premier League'de durma noktasına gelen kariyerini yeniden canlandırma şansı anlamına geliyor. Arsenal için ise, gelecek sezon en üst düzeyde mücadele edebilecek bir kadro kurmak için gerekli olan finansal desteği sağlıyor. Her iki kulüp de anlaşmanın en kısa sürede sonuçlanacağı beklentisiyle çalışıyor.
Reklam