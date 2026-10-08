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Adhe Makayasa
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Fabio Vieira, belirsiz geçen yazın ardından Arsenal'dan neden bonservisiyle Hamburg'a geçtiğini açıkladı

F. Vieira
Hamburger SV
Bundesliga
Arsenal
Premier Lig

Fabio Vieira, Emirates Stadyumu'ndaki geleceğiyle ilgili önemli bir belirsizlik döneminin ardından Arsenal'dan bonservisiyle ayrılma kararını anlattı. Geçen sezon Almanya'da kiralık olarak verimli bir dönem geçiren Portekizli oyun kurucu, artık uzun vadeli geleceğini Bundesliga ekibine bağladı.

  • Vieira geleceğini Hamburg'a bağladı

    Portekizli oyun kurucu, Emirates Stadı ekibiyle bağlarını koparıp geleceğini Die Rothosen'e bağlama kararının arkasındaki nedenleri açıkladı. 2025-26 sezonundaki kiralık döneminde kulübün üst ligde kalmasını sağlamada merkezi bir rol oynayan oyuncunun bonservis bedeli üzerindeki uzun süren görüşmeler, pencerenin son bölümünde nihayet sonuçlandı. Bildirilen 9 milyon avroluk anlaşma, hücum orta sahasının 2022'de Porto'dan gelişinin ardından Arsenal kadrosundaki dört yıllık dönemini sona erdirdi.

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    Oyun kurucu, gergin geçen yaz görüşmelerini anlattı

    Bundesliga'ya verdiği röportajda 26 yaşındaki oyuncu, anlaşma kesinleşmeden önce saha dışındaki belirsizliğin üzerinde nasıl büyük bir yük oluşturduğunu anlattı: "Her zamanki gibi zordu, çünkü ne olacağını, başka bir yere mi gideceğinizi yoksa Hamburg'a mı döneceğinizi asla bilemiyorsunuz.

    "Ne olabileceğini bilmiyordum, buna ailemle ilgili durum da dahil ve tabii ki böyle bir durumda biraz rahatsız oluyorsunuz. Ama sonunda her şey netleştiğinde, sözleşmeniz olduğunda, her şey imzalandığında ve olmak istediğiniz yerde olduğunuzda, her şey çok daha kolay oluyor."

    Ayrıca teknik direktörün desteğinin Almanya'da kalma isteğini pekiştirdiğini de vurguladı: "Çünkü kulüple ilgili her şeyi, tüm insanları, her şeyi, ligi görüyorum. Teknik direktör bana her zaman ihtiyaç duyduğum desteği veriyor ve bana güven aşılıyor. Geçen sezon, bence sonunda iyi bir sezon geçirdim ve aynı şeyi yapmaya, hatta daha iyisini yapmaya devam etmek istiyorum."

  • Tutkulu taraftarlar yaratıcı maestrosunu ikna etti

    Oyun kurucu, ailesinin Almanya'nın kuzeyindeki yaşamdan memnuniyetine ve Volksparkstadion'daki taraftarların koşulsuz desteğine işaret etti: "Geçen sezondan bu yana her şey çok özeldi. Burada yaşadıklarım kişisel açıdan inanılmazdı. Bütün ailem de bundan keyif alıyor."

    Şöyle devam etti: "Gerçekten çok güzel bir şehir, gerçekten çok güzel bir kulüp. Etrafımdaki herkes ve taraftarlar çok iyi insanlar, üstelik bize her zaman destek oluyorlar. Kazansak da kaybetsek de fark etmiyor, her zaman yanımızdalar. Sonuçta sizi seven bir kulübünüz ve taraftarlarınız olduğunda, böyle bir kulübe katılmış olmaktan çok daha mutlu hissediyorsunuz."

    Vieira ayrıca Alman üst düzey liginin yeteneğini sergilemek için en uygun ortam olduğunu da belirtti: "Bu ligi seviyorum. Bundesliga gerçekten çok güzel, çok rekabetçi ve büyümeye, gelişmeye devam etmek için çok fazla alan var.

    "Sonuçta bunun benim için de doğru yer olduğunu düşünüyorum çünkü futbol oynamaya devam etmek istiyorum. En çok sevdiğim şeyi yapmak istiyorum, o da futbol oynamak, ve burada kendimi çok rahat hissediyorum. İnsanlar sizden hoşlandığında, her şey sizin için çok daha kolay oluyor."

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    Kümede kalma savaşı orta sahanın oyun kurucusunu test ediyor

    Hamburg ligdeki sezonuna ivme kazandırmaya çalışırken, Vieira'nın önceliği cumartesi günü Hoffenheim'a yapılacak zorlu deplasmana kaydı. Dört maçta yalnızca üç puan toplanması, Hamburg'u 16. sırada bırakırken Sinsheim deplasmanı üzerindeki baskıyı da erkenden artırdı. Rakibin savunma hattını aşmak ve kulübü son üç sıranın dışına çıkarmak için oyun kurucunun yaratıcı katkısı büyük önem taşıyacak.

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