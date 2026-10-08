Fabio Vieira, belirsiz geçen yazın ardından Arsenal'dan neden bonservisiyle Hamburg'a geçtiğini açıkladı

Bundesliga'ya verdiği röportajda 26 yaşındaki oyuncu, anlaşma kesinleşmeden önce saha dışındaki belirsizliğin üzerinde nasıl büyük bir yük oluşturduğunu anlattı: "Her zamanki gibi zordu, çünkü ne olacağını, başka bir yere mi gideceğinizi yoksa Hamburg'a mı döneceğinizi asla bilemiyorsunuz.

"Ne olabileceğini bilmiyordum, buna ailemle ilgili durum da dahil ve tabii ki böyle bir durumda biraz rahatsız oluyorsunuz. Ama sonunda her şey netleştiğinde, sözleşmeniz olduğunda, her şey imzalandığında ve olmak istediğiniz yerde olduğunuzda, her şey çok daha kolay oluyor."

Ayrıca teknik direktörün desteğinin Almanya'da kalma isteğini pekiştirdiğini de vurguladı: "Çünkü kulüple ilgili her şeyi, tüm insanları, her şeyi, ligi görüyorum. Teknik direktör bana her zaman ihtiyaç duyduğum desteği veriyor ve bana güven aşılıyor. Geçen sezon, bence sonunda iyi bir sezon geçirdim ve aynı şeyi yapmaya, hatta daha iyisini yapmaya devam etmek istiyorum."