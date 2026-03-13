Fabio Esposito, Diego Armando Maradona'dan bahsederken duygulanıyor. Tüm Napolililer gibi, ama o biraz daha fazla: "Babamın ve amcamın arkadaşıydı," diyor röportajımızda, "aynı mahallede yaşıyorduk ve bizim eve geldiği zamanları hatırlıyorum. Babamın gözlerindeki o mutluluğu başka kimsede bir daha görmedim." Maradona yazılır, tarih okunur: "Diego, bugün neyse ki artık var olmayan Kuzey ve Güney arasındaki farkın devrimiydi." Food Network'ün sunucusu ve tanınmış yüzü olan Esposito, Sanremo 2026 galibi Sal Da Vinci ile birlikte 'Pazzi di pizza' ve Barbara Foria ile birlikte 'Pazzi di Roma' gibi çeşitli programları sunuyor; ayrıca televizyon düzeyinde bir podcast'i ve Radio Marte'de bir radyo programı var. Ancak bu yoğun iş temposunun arasında her zaman biraz futbola yer var: "Stadyuma ilk gidişim 1993/'94 sezonunda Napoli-Milan maçıydı: Zor durumdaydık ve son dakikalarda Di Canio, Baresi ve Maldini'yi çifte feintle geçtikten sonra gol attı. Babamla tribündeydim. Son gidişim ise bu yıl Fiorentina maçında oldu, ama bu sefer tribündeydim."
Fabio Esposito, televizyondan futbola: "Maradona babamla evde, Cannavaro ve Sal Da Vinci ile stadyumda geçirdiğimiz tatiller"
Bize Maradona ile ilgili bir aile anekdotu anlatır mısınız?
"Kuzenimin vaftiz törenine geldiğinde bize 40 tane altın rengi plastik saat getirmişti. Biz çocuklar bunların gerçekten altın saatler olduğunu sanıyorduk; onları gördüğümüzde ağzımız açık kaldı."
Diego Armando Maradona evdeyken nasıl bir hava yaratırdı?
"Harika bir şeydi. Ben 7-8 yaşındaydım, o asla tek başına gelmezdi: Careca'yı, Giordano'yu, Alemao'yu getirirdi… Ve her birinden günlüğümün tüm sayfalarını imzalatırdım."
O emekli olduktan sonra da onunla irtibatını sürdürdün mü?
"Bir süreliğine evet, son 10-15 yıldır onu görmedim çünkü herkesten uzaklaşmıştı."
Futbol dünyasında kimler arkadaşın?
"Borriello ile Milano'da pek çok akşamı birlikte geçirdik; Cannavaro'larla ve benim yaşıtım olan diğer eski futbolcularla birlikte tatile çıkıyoruz. Cristian Maggio ve iki Cannavaro ile birlikte büyüdüm; bugün çocuklarımız okulda aynı sınıfta okuyor. Onların yanı sıra Mertens, Cavani, Behrami'nin çocukları da var…".
Onlarla ilgili ilginç bir şey var mı?
"Bir keresinde okulun düzenlediği bir maç için hepimiz bir araya gelmiştik: Etrafıma baktım ve etrafımdaki herkes eski Napoli futbolcusuydu, içimden 'Benim buradaki ne işim var ki?!' diye düşündüm."
Sen nasıl bir taraftarsın?
"Maçı çok yakından takip ediyorum; futbol oynamış biri olarak, maçı taktiksel açıdan da biraz analiz etmeye çalışıyorum. Ama adrenalin yükseldiğinde, 90 dakikayı 'yaşayan' taraftarlardan biriyim."
Hangi seviyede oynadın?
"Amatör liglerde, ters ayakla oynayan bir sol kanat oyuncusuydum. Ve topu kavisli vururdum…".
Napoli, takıma her zaman çok yakın bir şehir olmuştur.
"Tek bir takımın olması ve şehir içi rekabetin bulunmaması yardımcı oluyor. Ayrıca De Laurentiis, kadınları ve aileleri stadyuma çekerek taraftar kitlesini genişletme konusunda çok başarılı oldu. İki tür taraftar vardır: Futbolu bir eğlence olarak görenler ve futbolu bir din gibi görenler."
Napoli için yaptığın en çılgın şey nedir?
"23 yıl önceki Napoli-Parma maçı. Arkadaşlarımla Milano Marittima'daydık, saat sabah 9-9.30 civarıydı: Birbirimize baktık ve 'Neden stadyuma gitmiyoruz?!' dedik. 200 km/s hızla yola çıktık, 4 saat 15 dakika sürdüğünü hala hatırlıyorum. Ve tam zamanında vardık."
Tartışmaya yer bırakmayan bir batıl inanç mı?
"Maçı ister evde ister stadyumda izleyin, mutlaka Napoli forması giymek zorundasınız. Her zaman ve her koşulda. Eğer evdeysek ve başka bir takımı destekleyen biri varsa, kalabilir ama başka bir odaya geçmek zorundadır."
Maradona hariç, en çok sevdiğin oyuncu kim?
"Napoli'nin yakın tarihine damga vuran iki ismi sayacağım: Cavani ve Mertens. İlki, onu yakından izlemek heyecan vericiydi; Belçikalı oyuncu ise tüm teknik direktörlerin kararlarına uyarak her zaman yedek kulübesinden oyuna girmeyi kabul etti ve hiç şikayet etmedi."
Sal Da Vinci ile bir program yaptın; o da Napoli taraftarı.
"Neredeyse her zaman stadyuma birlikte gidiyoruz, maçları yorumluyoruz ve şunu söyleyebilirim ki o, Antonio Conte'nin büyük bir hayranı. Her seferinde onun ayrılabileceğine dair söylentiler dolaşmaya başladığında endişeleniyor. Ve Napoli maçı varken Sal'ın tiyatro gösterisi olduğunda, ekrana maçın canlı skorunu yansıtıyor."
Hangi kişiyle bir spor programı sunmak isterdin?
"Diletta Leotta'nın sahneyi domine edişini seviyorum: bu kolay bir iş değil, çünkü çoğu kişi onun fiziksel görünüşüne odaklanıyor, ama o bir spor sunucusu olarak her zaman parlak bir performans sergiliyor. Ayrıca, bu noktada Veronica Gentile'yi (Le Iene, ed.) tercih ederim."