Fabio Esposito, Diego Armando Maradona'dan bahsederken duygulanıyor. Tüm Napolililer gibi, ama o biraz daha fazla: "Babamın ve amcamın arkadaşıydı," diyor röportajımızda, "aynı mahallede yaşıyorduk ve bizim eve geldiği zamanları hatırlıyorum. Babamın gözlerindeki o mutluluğu başka kimsede bir daha görmedim." Maradona yazılır, tarih okunur: "Diego, bugün neyse ki artık var olmayan Kuzey ve Güney arasındaki farkın devrimiydi." Food Network'ün sunucusu ve tanınmış yüzü olan Esposito, Sanremo 2026 galibi Sal Da Vinci ile birlikte 'Pazzi di pizza' ve Barbara Foria ile birlikte 'Pazzi di Roma' gibi çeşitli programları sunuyor; ayrıca televizyon düzeyinde bir podcast'i ve Radio Marte'de bir radyo programı var. Ancak bu yoğun iş temposunun arasında her zaman biraz futbola yer var: "Stadyuma ilk gidişim 1993/'94 sezonunda Napoli-Milan maçıydı: Zor durumdaydık ve son dakikalarda Di Canio, Baresi ve Maldini'yi çifte feintle geçtikten sonra gol attı. Babamla tribündeydim. Son gidişim ise bu yıl Fiorentina maçında oldu, ama bu sefer tribündeydim."