Çeviri:
Fabio Capello, Thomas Tuchel'e uyarıda bulunurken, büyük turnuvalarda “yorgun” İngiltere takımının “korku” içinde oynadığını iddia ediyor
Eski patron, tanıdık eksiklikleri ortaya koyuyor
2007 ile 2012 yılları arasında İngiltere milli takımının teknik direktörlüğünü yapan Capello, büyük turnuvaların yarattığı baskı altında milli takımın zihinsel dayanıklılığı konusunda endişelerini dile getirdi. Takımının gol bulmakta zorlanıp son 16 turunda elendiği 2010 Dünya Kupası’ndaki deneyimlerinden yola çıkan 79 yaşındaki teknik adam, İngiliz oyuncuların genellikle finallere yorgun bir şekilde geldiğini belirtti. Tuchel yönetiminde mükemmel bir eleme kampanyası geçirilmesine rağmen, Capello, Uruguay ve Japonya ile oynanan son hazırlık maçlarındaki hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından temkinli olmaya devam ediyor.
Tuchel'den bu döngüyü kırması isteniyor
İtalyan teknik adam, kadronun teknik kalitesinin kış tatili olmaması ve kritik anlarda yaşanan ciddi özgüven eksikliği nedeniyle sıklıkla zedelendiğine inanıyor. Capello, mevcut teknik ekibin yaz öncesi ortadan kaldırması gereken tekrarlayan bir döngünün kanıtı olarak geçmişteki başarısızlıklara işaret etti.
BBC Sport'a Tuchel'in karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar hakkında konuşan Capello, "İngiltere'nin sorunu bu. Oyuncular yorgun ve korkuyorlar. Teknik direktörün bu iki sorunu ortadan kaldırması gerekiyor" dedi.
Euro 2020'nin Hayaleti
Capello, görüşünü örneklemek için Wembley'de oynanan Euro 2020 finaline atıfta bulundu; bu maçta İngiltere, Capello'nun memleketi İtalya karşısında erken elde ettiği avantajı değerlendirememişti. Capello, defansif bir kalkanın arkasına çekilme eğiliminin, milli formayla ilgili psikolojik yükün doğrudan bir belirtisi olduğunu savundu.
Capello, "İtalya maçını hatırlıyorum. 10-15 dakika sonra öne geçtiler ve ondan sonra oynamadılar. Korkuyla oynadılar" diye ekledi.
Önümüzdeki turnuva programı
İngiltere, Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda L Grubu'nda Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacak. Tuchel'in takımı, 17 Haziran'da Teksas'ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda Hırvatistan ile turnuvaya başlayacak. Mart ayındaki maçlarda bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Üç Aslanlar, turnuvaya en iyi formda girebilmek için artık lig sezonunun son haftalarında oyuncuların yorgunluğunu yönetmeye odaklanmak zorunda.