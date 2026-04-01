AFP
Fabio Capello, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığını "spor trajedisi ve utanç" olarak nitelendiren efsanevi teknik direktör, "geceleri uyuyamadığını" itiraf ediyor
Başarısızlığın yarattığı sarsıntı
İspanyol Marca gazetesine özel bir röportaj veren Capello, İtalya’nın Bosna’ya yenilmesinin ardından tam bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi. 1-1 berabere biten maçın ardından penaltılarda 4-1 mağlup olunmasıyla sonuçlanan bu yıkıcı sonuç, Azzurri’nin üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamayacağı anlamına geliyor. Geçmişte AC Milan, Juventus ve Roma gibi tarihsel olarak ligi domine etmiş kulüpleri çalıştırmış olan eski teknik direktör, durumun ciddiyetini derinden hissediyor. O, futbol alanında böylesine büyük bir üne sahip bir ülkenin tekrar Dünya Kupası'nı kaçırmasının, ülke çapındaki tutkulu taraftarlar için kabullenmesi inanılmaz derecede zor olduğunu düşünüyor.
Ülke için tarihi bir dip seviye
Deneyimli teknik direktör, son elenmeyi tarihi bir dip nokta olarak nitelendirerek, İtalyan milli forması prestijinin ciddi şekilde zedelendiğini vurguladı. Kendisinin yaşadığı duygusal sarsıntı açıkça ortadaydı; şöyle itiraf etti: "Bütün gece uyuyamadım, olanlara hâlâ inanamıyorum."
Eleme sürecinin büyüklüğü sorulduğunda, sözlerini tutmadı ve sözlerinin yas tutan bir ulusun öfkesini yansıttığından emin oldu. Şöyle dedi: "Dört kez dünya şampiyonu olmuş bir takımdan bahsediyoruz, bu bir spor trajedisi, bir utanç. İtalyan futbolunun yakın tarihinde başına gelen en kötü şeylerden biri."
Yönetimden istifalarını talep etmek
Oyuncular ve teknik kadronun ötesinde, teknik direktör dikkatini İtalyan futbolunun kurumsal yönetimine çevirdi. Federasyon içindeki hesap verebilirlik eksikliğinden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirerek, sistematik başarısızlığa dair kanıtların giderek artmasına rağmen iktidarda olanların görevlerine sıkı sıkıya sarıldıklarını ima etti. Gerçek bir değişimin önünü açmak için İtalyan Futbol Federasyonu’nda (FIGC) acil istifalar çağrısında bulunan teknik direktör, şu sözleri vurguladı: “Burada kimse istifa etmiyor ve bu en endişe verici olan şey. Sorumluluk alması gereken ilk kişi, tüm yönetim ekibiyle birlikte federasyon başkanıdır."
İleriye dönük net bir yol haritası sunan teknik direktör, "Uzmanlarla bir araya gelip, neler olduğunu analiz etmeli ve temelden bir yeniden yapılanma sürecini başlatmalıyız. Sorun sadece sonuçlarla ilgili değil, yapısal bir sorun" dedi.
Gattuso istifa mı edecek?
Azzurri'nin yaşadığı hayal kırıklığı, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun geleceğine dair belirsizliğe yol açtı. Eski orta saha oyuncusu, eleme kampanyasının sonlarında Luciano Spalletti'nin yerine geçmişti ve takımın eleme umutları azalmış gibi görünürken play-off'lara katılma şansını kurtarmayı başarmıştı. Gattuso, görevde olduğu sekiz maçın altısını kazandı, ikisinde ise mağlup oldu.
FIGC başkanı Gabriele Gravina, teknik kadroya destek veren bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Gattuso'yu övmek zorundayım. Bence harika bir teknik direktör. Ondan bu oyuncuların başında kalmasını istedim." Ancak Gravina'nın görevinden istifa etmesi yönündeki çağrılar giderek artıyor.