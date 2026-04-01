Fabio Capello, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki başarısızlığını "spor trajedisi ve utanç" olarak nitelendiren efsanevi teknik direktör, "geceleri uyuyamadığını" itiraf ediyor

Oyuncular ve teknik kadronun ötesinde, teknik direktör dikkatini İtalyan futbolunun kurumsal yönetimine çevirdi. Federasyon içindeki hesap verebilirlik eksikliğinden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirerek, sistematik başarısızlığa dair kanıtların giderek artmasına rağmen iktidarda olanların görevlerine sıkı sıkıya sarıldıklarını ima etti. Gerçek bir değişimin önünü açmak için İtalyan Futbol Federasyonu’nda (FIGC) acil istifalar çağrısında bulunan teknik direktör, şu sözleri vurguladı: “Burada kimse istifa etmiyor ve bu en endişe verici olan şey. Sorumluluk alması gereken ilk kişi, tüm yönetim ekibiyle birlikte federasyon başkanıdır."

İleriye dönük net bir yol haritası sunan teknik direktör, "Uzmanlarla bir araya gelip, neler olduğunu analiz etmeli ve temelden bir yeniden yapılanma sürecini başlatmalıyız. Sorun sadece sonuçlarla ilgili değil, yapısal bir sorun" dedi.