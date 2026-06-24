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Fabio Cannavaro, “çok zeki” Portekizli efsanenin Özbekistan milli takımının Dünya Kupası hayallerini sona erdirdiğini gördükten sonra Cristiano Ronaldo’ya “birkaç yıl daha oynaması” için çağrıda bulundu

C. Ronaldo
Portekiz
F. Cannavaro
Portekiz - Özbekistan
Özbekistan
Dünya Kupası

Fabio Cannavaro, Cristiano Ronaldo’nun Özbekistan milli takımını paramparça etmesini izledikten sonra, Ronaldo’ya parlak kariyerini uzatması için çağrıda bulundu. Bir hafta süren yoğun eleştirilerin ardından Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde adını yazdırarak eleştirenlere cevap verdi; bu da Cannavaro’nun Ronaldo’nun zekasını övmesine ve uluslararası sahnede ona verdiği samimi tavsiyeyi paylaşmasına neden oldu.

  • Özbekistan için zorlu bir ders

    Portekiz, Salı günü Dünya Kupası K Grubu’ndaki ikinci maçında Özbekistan’ı 5-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadığı hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik beraberliğin ardından toparlandı. NRG Stadyumu’nda oynanan maçta Ronaldo, son dönemdeki eleştirileri susturmak için iki gol attı. O Jogo’ya konuşan Cannavaro, oyuncularının maçın başından itibaren Portekiz karşısında zorlandığını kabul etti.

    Cannavaro, kısa bir süreliğine oyuna ısınsalar da, maçın başında yedikleri iki golün Özbekistan'ı nasıl etkilediğini açıkladı. İptal edilen bir gol, Cannavaro'nun şu anda tamamen farklı bir seviyede oynadığını düşündüğü rakip karşısında Özbekistan'ın özgüvenini daha da sarsmıştı.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rekor kıran Ronaldo’nun golüyle mağlup oldu

    Cannavaro, Ronaldo’nun ceza sahası içinde oluşturduğu benzersiz tehlikeye dikkat çekerek, Portekiz’in taktiksel yaklaşımını onun güçlü yanlarını en üst düzeye çıkarmak üzerine kurduğunu belirtti. Ronaldo, Houston’da tarihe geçti; altı farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk erkek futbolcu oldu ve 10 golle Eusebio’yu geçerek Portekiz’in bu turnuvadaki tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

    Cannavaro gazetecilere şunları söyledi: “Oyunculara, Cristiano Ronaldo’ya bir santimetre bile boşluk verirsek işimizin bittiğini söyledim. Aynen öyle oldu ve o da iki gol attı. Portekiz oyuncuları onun için oynuyor ve o, ceza sahası içinde çok akıllı hareketler sergileyebilecek bir aşamada.”

  • Daha uzun yıllar için çaba göstermek

    Eleştirmenlerden gelen tepkilerle “karanlık bir hafta” olarak nitelendirdiği dönemi atlatmasına rağmen, Ronaldo olağanüstü bir fiziksel kondisyon sergiledi. Ronaldo, bu meydan okurcasına sergilediği performansı kutlamak için Instagram’da “Buradayız” yazısını paylaşarak dünyaya kalıcı kalitesini hatırlattı.

    Cannavaro, Ronaldo’ya duyduğu hayranlığı dile getirerek maçın bitiş düdüğünden sonra ona söylediklerini paylaştı. Cannavaro şöyle konuştu: “Cristiano Ronaldo 41 yaşında ve hâlâ oynamaya doymuyor. O, futbol oynamayı seven bir adam. Zaten futbol tarihine adını yazdırmış, ebedi olacak ve buna rağmen bu şekilde oynamaya devam ediyor. Onunla konuştum ve birkaç yıl daha oynamasını söyledim. Futbolun tadını çıkarmasını istedim. Şu haline bir bakın. Tamamen formda, fiziksel olarak çok iyi durumda ve umarım birkaç yıl daha devam eder."

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    Şimdi ne olacak?

    Ronaldo ve Portekiz, artık Kolombiya ile oynayacakları belirleyici son grup maçına odaklanacak. Şu anda altı puanla grup lideri konumunda olan Kolombiya karşısında, dört puanı bulunan Portekiz’in grup birinciliğini garantilemek için galibiyet alması gerekiyor. Ronaldo, tarihi gol serisini sürdürerek ülkesini grup birincisi olarak eleme turlarına taşımayı hedefliyor.

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