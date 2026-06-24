Fabio Cannavaro, “çok zeki” Portekizli efsanenin Özbekistan milli takımının Dünya Kupası hayallerini sona erdirdiğini gördükten sonra Cristiano Ronaldo’ya “birkaç yıl daha oynaması” için çağrıda bulundu

Portekiz, Salı günü Dünya Kupası K Grubu’ndaki ikinci maçında Özbekistan’ı 5-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadığı hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik beraberliğin ardından toparlandı. NRG Stadyumu’nda oynanan maçta Ronaldo, son dönemdeki eleştirileri susturmak için iki gol attı. O Jogo’ya konuşan Cannavaro, oyuncularının maçın başından itibaren Portekiz karşısında zorlandığını kabul etti.

Cannavaro, kısa bir süreliğine oyuna ısınsalar da, maçın başında yedikleri iki golün Özbekistan'ı nasıl etkilediğini açıkladı. İptal edilen bir gol, Cannavaro'nun şu anda tamamen farklı bir seviyede oynadığını düşündüğü rakip karşısında Özbekistan'ın özgüvenini daha da sarsmıştı.