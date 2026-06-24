AFP
Çeviri:
Fabio Cannavaro, “çok zeki” Portekizli efsanenin Özbekistan milli takımının Dünya Kupası hayallerini sona erdirdiğini gördükten sonra Cristiano Ronaldo’ya “birkaç yıl daha oynaması” için çağrıda bulundu
Özbekistan için zorlu bir ders
Portekiz, Salı günü Dünya Kupası K Grubu’ndaki ikinci maçında Özbekistan’ı 5-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadığı hayal kırıklığı yaratan 1-1’lik beraberliğin ardından toparlandı. NRG Stadyumu’nda oynanan maçta Ronaldo, son dönemdeki eleştirileri susturmak için iki gol attı. O Jogo’ya konuşan Cannavaro, oyuncularının maçın başından itibaren Portekiz karşısında zorlandığını kabul etti.
Cannavaro, kısa bir süreliğine oyuna ısınsalar da, maçın başında yedikleri iki golün Özbekistan'ı nasıl etkilediğini açıkladı. İptal edilen bir gol, Cannavaro'nun şu anda tamamen farklı bir seviyede oynadığını düşündüğü rakip karşısında Özbekistan'ın özgüvenini daha da sarsmıştı.
- Getty Images Sport
Rekor kıran Ronaldo’nun golüyle mağlup oldu
Cannavaro, Ronaldo’nun ceza sahası içinde oluşturduğu benzersiz tehlikeye dikkat çekerek, Portekiz’in taktiksel yaklaşımını onun güçlü yanlarını en üst düzeye çıkarmak üzerine kurduğunu belirtti. Ronaldo, Houston’da tarihe geçti; altı farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk erkek futbolcu oldu ve 10 golle Eusebio’yu geçerek Portekiz’in bu turnuvadaki tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.
Cannavaro gazetecilere şunları söyledi: “Oyunculara, Cristiano Ronaldo’ya bir santimetre bile boşluk verirsek işimizin bittiğini söyledim. Aynen öyle oldu ve o da iki gol attı. Portekiz oyuncuları onun için oynuyor ve o, ceza sahası içinde çok akıllı hareketler sergileyebilecek bir aşamada.”
Daha uzun yıllar için çaba göstermek
Eleştirmenlerden gelen tepkilerle “karanlık bir hafta” olarak nitelendirdiği dönemi atlatmasına rağmen, Ronaldo olağanüstü bir fiziksel kondisyon sergiledi. Ronaldo, bu meydan okurcasına sergilediği performansı kutlamak için Instagram’da “Buradayız” yazısını paylaşarak dünyaya kalıcı kalitesini hatırlattı.
Cannavaro, Ronaldo’ya duyduğu hayranlığı dile getirerek maçın bitiş düdüğünden sonra ona söylediklerini paylaştı. Cannavaro şöyle konuştu: “Cristiano Ronaldo 41 yaşında ve hâlâ oynamaya doymuyor. O, futbol oynamayı seven bir adam. Zaten futbol tarihine adını yazdırmış, ebedi olacak ve buna rağmen bu şekilde oynamaya devam ediyor. Onunla konuştum ve birkaç yıl daha oynamasını söyledim. Futbolun tadını çıkarmasını istedim. Şu haline bir bakın. Tamamen formda, fiziksel olarak çok iyi durumda ve umarım birkaç yıl daha devam eder."
- AFP
Şimdi ne olacak?
Ronaldo ve Portekiz, artık Kolombiya ile oynayacakları belirleyici son grup maçına odaklanacak. Şu anda altı puanla grup lideri konumunda olan Kolombiya karşısında, dört puanı bulunan Portekiz’in grup birinciliğini garantilemek için galibiyet alması gerekiyor. Ronaldo, tarihi gol serisini sürdürerek ülkesini grup birincisi olarak eleme turlarına taşımayı hedefliyor.