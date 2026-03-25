Fabinho, Neymar'ın hâlâ Brezilya'nın "en yetenekli oyuncusu" olduğunu ve 2026 Dünya Kupası'nda "çok önemli" bir rol oynayabileceğini iddia ediyor

Elit yetenekler hakkındaki sohbet, Brezilya’nın gelecekteki rakiplerine de uzadı; Fabinho, Fransa’nın hücum hattı hakkında şaşırtıcı bir değerlendirmede bulundu. Karim Benzema 2022’den beri milli futboldan emekli olmasına rağmen, eski Al-Ittihad takım arkadaşı, bu tecrübeli oyuncunun hâlâ Fransa’nın en iyi forveti olduğunu vurguladı: “Elbette yeteneği var. Bence o hala Fransa'nın en iyi 9 numarası. Ayrıca, onun gerçek bir 9 numara olup olmadığını bile bilmiyorum, ama Karim çok güçlü, fark yaratıyor," dedi Fabinho. "Gol atabilir, pozisyon yaratabilir... Karim budur. Antrenmanlarda, kale önündeki kalitesini hala görebiliyordum. Etkileyici. Suudi Arabistan'da sıcaklık nedeniyle biraz daha zorlu geçen maçlar oluyor. Ama onun için bunun bir fark yaratmadığı izlenimini ediniyorsunuz. Koşuyor, çok çalışıyor ve belirleyici oluyor."