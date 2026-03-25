AFP
Fabinho, Neymar'ın hâlâ Brezilya'nın "en yetenekli oyuncusu" olduğunu ve 2026 Dünya Kupası'nda "çok önemli" bir rol oynayabileceğini iddia ediyor
Brezilya’nın ‘baskısı’
Brezilya, 2002’de Japonya ve Güney Kore’de kazandığı zaferden bu yana kupayı kaldıramamış olması nedeniyle, 2026 Dünya Kupası döngüsüne büyük bir baskı altında giriyor. Ancelotti’nin yönetimindeki takım, Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvada Fas, İskoçya ve Haiti ile birlikte C Grubu’na çekildi. Geçen yılın sonlarında sürpriz bir şekilde milli takıma geri çağrılan ve en son Kasım 2025'te Tunus ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Al-Ittihad orta saha oyuncusu Fabinho, takımın turnuvanın favorisi olup olmadığına bakılmaksızın, bu galibiyet hasretine son vermeye odaklandığını vurguluyor. "Brezilya için böyle bir şampiyonluk hasreti nadir görülen bir durum," dedi L'Equipe'e. "Biz oyuncular olarak favori olup olmadığımızı umursamıyoruz. Özel bir şey başarabileceğimizi, sonuna kadar gidebileceğimizi biliyoruz. Bence sahip olmamız gereken zihniyet bu."
Fabinho, Neymar'ı 2026 için destekliyor
Neymar, Santos'ta kondisyonuna odaklanmak üzere Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçları kadrosuna alınmasa da, etkisi hâlâ en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı, Ekim 2023'ten bu yana milli takımda forma giymemiş olsa da, Fabinho formda bir Neymar'ın hâlâ ülkenin en önemli maç kazandıran oyuncusu olduğu konusunda ısrarcı. "Benim için o, bugün hala en yetenekli Brezilyalı oyuncu," dedi eski Liverpool oyuncusu, Ancelotti'nin son kadrosuna seçildikten sonra. "Her an fark yaratabilir, bu yüzden Dünya Kupası'nda çok önemli bir rol oynayabilir. Formda ve fiziksel olarak hazırsa, o en iyisidir."
Deneyimli Benzema'ya büyük övgü
Elit yetenekler hakkındaki sohbet, Brezilya’nın gelecekteki rakiplerine de uzadı; Fabinho, Fransa’nın hücum hattı hakkında şaşırtıcı bir değerlendirmede bulundu. Karim Benzema 2022’den beri milli futboldan emekli olmasına rağmen, eski Al-Ittihad takım arkadaşı, bu tecrübeli oyuncunun hâlâ Fransa’nın en iyi forveti olduğunu vurguladı: “Elbette yeteneği var. Bence o hala Fransa'nın en iyi 9 numarası. Ayrıca, onun gerçek bir 9 numara olup olmadığını bile bilmiyorum, ama Karim çok güçlü, fark yaratıyor," dedi Fabinho. "Gol atabilir, pozisyon yaratabilir... Karim budur. Antrenmanlarda, kale önündeki kalitesini hala görebiliyordum. Etkileyici. Suudi Arabistan'da sıcaklık nedeniyle biraz daha zorlu geçen maçlar oluyor. Ama onun için bunun bir fark yaratmadığı izlenimini ediniyorsunuz. Koşuyor, çok çalışıyor ve belirleyici oluyor."
Kuzey Amerika için son hazırlıklar
Brezilya, bu Perşembe günü Fransa karşısında önemli bir sınavla karşı karşıya kalacak; bu maç, Ancelotti’ye takımının eski yıldızı olmadan yaratıcı bir oyun sergileyip sergileyemeyeceğini görmek için hayati bir fırsat sunuyor. Neymar, bu sezon Santos formasıyla çıktığı sadece üç maçta dört gol katkısı kaydetmiş olsa da, Mayıs ayında Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önce şüphecileri susturmak için öncelikle fiziksel olarak istikrarlı olduğunu kanıtlaması gerekiyor.