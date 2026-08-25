Zinedine Zidane'ın Didier Deschamps'ın halefi olarak göreve gelişi, Fransa Milli Takımı için yeni bir uyum döneminin başlangıcı olmalıydı, ancak teknik ekip tercihi şimdiden tartışmaları beraberinde getirdi. FFF kısa süre önce Barthez'in kaleci antrenörü olarak geri döndüğünü doğruladı; böylece 1998 Dünya Kupası'nı kazanan ikili yeniden saha kenarında bir araya geldi.

Ancak eski Manchester United oyuncusunun bu görev için gerekli resmî antrenörlük diplomalarına henüz sahip olmaması, Fransız futbolunun en önde gelen yorumcuları arasında kamuoyuna yansıyan bir görüş ayrılığına yol açtı.

Fransız medyasında saygın bir ses olan Larque, bunun ülke futbolu açısından yaratacağı emsal konusunda açık sözlü oldu. İşin içindeki bireysel yetenekten şüphe duymasa da federasyonun başkalarından talep ettiği standartları koruyamadığına inanıyor.

"Barthez'ten daha iyisi yok," dedi Larqué, salı akşamı RMC'nin 'Rothen s’enflamme' programında. "Fransa Milli Takımı'nı yönetmek için gerçekten antrenörlük lisanslarına ihtiyacınız var mı? Bu bir efsane! Bunu zorunlu kılan hiçbir düzenleme yok. Bu tam bir paradoks, çünkü oyunun en üst seviyesinden söz ediyoruz. Elbette kurallar yerel ligler için var, ama burada değil."