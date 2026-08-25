AFP
Çeviri:
'Fabien Barthez'den daha iyisi kim olabilir?' - Fransa efsanesi, kaleci antrenörünün yeterlilik eksikliği nedeniyle gelen FFF eleştirilerine rağmen Zidane'ın tercihini destekledi
Ateş altında efsanevi bir yeniden buluşma
Zinedine Zidane'ın Didier Deschamps'ın halefi olarak göreve gelişi, Fransa Milli Takımı için yeni bir uyum döneminin başlangıcı olmalıydı, ancak teknik ekip tercihi şimdiden tartışmaları beraberinde getirdi. FFF kısa süre önce Barthez'in kaleci antrenörü olarak geri döndüğünü doğruladı; böylece 1998 Dünya Kupası'nı kazanan ikili yeniden saha kenarında bir araya geldi.
Ancak eski Manchester United oyuncusunun bu görev için gerekli resmî antrenörlük diplomalarına henüz sahip olmaması, Fransız futbolunun en önde gelen yorumcuları arasında kamuoyuna yansıyan bir görüş ayrılığına yol açtı.
Fransız medyasında saygın bir ses olan Larque, bunun ülke futbolu açısından yaratacağı emsal konusunda açık sözlü oldu. İşin içindeki bireysel yetenekten şüphe duymasa da federasyonun başkalarından talep ettiği standartları koruyamadığına inanıyor.
"Barthez'ten daha iyisi yok," dedi Larqué, salı akşamı RMC'nin 'Rothen s’enflamme' programında. "Fransa Milli Takımı'nı yönetmek için gerçekten antrenörlük lisanslarına ihtiyacınız var mı? Bu bir efsane! Bunu zorunlu kılan hiçbir düzenleme yok. Bu tam bir paradoks, çünkü oyunun en üst seviyesinden söz ediyoruz. Elbette kurallar yerel ligler için var, ama burada değil."
- AFP
FFF, örnek olmamakla suçlandı
FFF Başkanı Philippe Diallo’ya yöneltilen eleştirilerin odağında, tutarlılık eksikliği algısı yer alıyor. Bazı kesimler, hâlâ gerekli yeterliliklerini alma sürecindeki bir teknik adamın göreve getirilmesiyle federasyonun ulusal antrenörlük müfredatının önemini zedelediğini düşünüyor.
Eski Fransa milli oyuncusu, FFF yönetimini hedef alarak basit bir çözümün büyüyen krizi önleyebileceğini savundu. Larque, "FFF, futbolumuzun en üst seviyesinde standart eksikliğine izin veriyor" diyerek öfkesini dile getirdi. "Bir an durup düşünemiyorlar mı? Eleştirileri susturmak için Barthez’in yanına gerekli lisanslara sahip bir yardımcı yerleştiremezler miydi? Gerekli belgelere sahip bir yardımcı alırsanız ortada sorun kalmaz. Fabien’i tanıyorum ve sunacağı çok şey olduğuna inanıyorum ama bu iyi bir görüntü vermiyor."
Rothen, yapılan eleştirilerin "kolay" olduğunu söyledi
Ancak herkes evrak işlerine odaklanılmasına katılmıyor. Eski PSG ve Fransa kanat oyuncusu Jerome Rothen, Barthez için güçlü bir savunma başlattı ve onun futbol ikonu statüsünün her türlü bürokratik gerekliliğin önüne geçmesi gerektiğini savundu.
"Eleştirmek kolay" diye öfkelendi eski milli orta saha oyuncusu. "Zidane geldiğinde ekibini kendisi seçer. Bırakın insanlar işlerini yapsın! Herkes Zizou'nun Fransa'nın başına geçmesini görmeyi hayal etti. Barthez'in gerekli lisanslara sahip olmadığını ya da oraya ait olmadığını söylemeye birinin nasıl cüreti olur? Lanet olsun, bahsettiğimiz kişi Barthez! "Kalecilikte devrim yaptı, nasıl olur da yeterince kredisi olmaz? Tartışılacak hiçbir şey bile yok. Saygıyı hak eden bir kişi varsa, o da odur."
- AFP
Pratik deneyim mi, resmi eğitim mi
Bu tartışma, futbolda üst düzey oyunculuk deneyiminin değeri ile resmi antrenörlük eğitimi arasındaki uzun süredir devam eden gerilimi gözler önüne seriyor. 1993'te Marseille ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve 1998'de dünya şampiyonu olan Barthez, kalan şüpheleri susturmak için şu anda diplomaları üzerinde çalışıyor. Ancak onunla birlikte oynayanlar için, bir antrenörlük kılavuzunun Barthez'in kendi kariyerinden daha fazla içgörü sunabileceği fikri, elit uluslararası hazırlık bağlamında gülünç kabul ediliyor.
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