"Fabian Ruiz ve Rodri'nin bolca zamanı vardı!" - Kylian Mbappé, İspanya'nın "dikkatsiz" Fransa'yı yenerek Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Didier Deschamps'ın taktiklerini kamuoyu önünde eleştirdi

Fransa’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline ulaşma hayalleri, baştan sona oyunun temposunu kontrol eden üstün bir İspanya takımı karşısında Teksas’ta suya düştü. Lionel Messi ile birlikte turnuvanın en göze çarpan oyuncusu olan Mbappé, 90 dakika boyunca hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Real Madrid’in süperstarı, La Roja’nın orta saha oyuncularının oyunu domine etmesine izin veren taktik düzeni eleştirdi.

Mbappé maçın ardından, “Orta sahada üçe karşı ikiydik ve İspanya karşısında bu çok zor bir durum,” dedi. “Fabian [Ruiz] ve Rodri’nin oynamak için bolca zamanı vardı. Pres konusunda iletişim eksikliği vardı. Bence adam adama pres yapmalı ve onları bizimle birlikte koşmaya zorlamalıydık.”



