AFP
Çeviri:
"Fabian Ruiz ve Rodri'nin bolca zamanı vardı!" - Kylian Mbappé, İspanya'nın "dikkatsiz" Fransa'yı yenerek Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Didier Deschamps'ın taktiklerini kamuoyu önünde eleştirdi
Mbappé, orta saha performansındaki başarısızlığı eleştirdi
Fransa’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline ulaşma hayalleri, baştan sona oyunun temposunu kontrol eden üstün bir İspanya takımı karşısında Teksas’ta suya düştü. Lionel Messi ile birlikte turnuvanın en göze çarpan oyuncusu olan Mbappé, 90 dakika boyunca hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından Real Madrid’in süperstarı, La Roja’nın orta saha oyuncularının oyunu domine etmesine izin veren taktik düzeni eleştirdi.
Mbappé maçın ardından, “Orta sahada üçe karşı ikiydik ve İspanya karşısında bu çok zor bir durum,” dedi. “Fabian [Ruiz] ve Rodri’nin oynamak için bolca zamanı vardı. Pres konusunda iletişim eksikliği vardı. Bence adam adama pres yapmalı ve onları bizimle birlikte koşmaya zorlamalıydık.”
- AFP
Dikkatsiz Les Bleus, La Roja tarafından cezalandırıldı
Mbappe taktiksel eksikliklere odaklanırken, takımdaki teknik hatalar konusunda da dürüst davrandı. Fransa, top hakimiyetinde alışılmadık derecede verimsizdi ve maçın ilk 80 dakikası boyunca kaleyi bulan tek bir şut bile atamadı. Skor, 22. dakikada Lucas Digne’nin Lamine Yamal’a yaptığı faul sonucu penaltı verilmesiyle açıldı; Mikel Oyarzabal bu penaltıyı gole çevirdi, ardından Pedro Porro da saat dolmadan ikinci golü attı.
"Teknik ve taktik açıdan istediğimiz oyunu oynayamadık," diye itiraf etti Mbappe. "Bir Dünya Kupası yarı finalinde yapmanız gerekeni yapmazsanız, kazanamazsınız. İspanya, oyun planına ve takımın her zamanki oyun tarzına sadık kaldı. Topu ve tempoyu kontrol etmeyi seviyorlar. Bizim planımız, ritimlerini yakalayamamaları için onlara yüksek pres uygulamaktı.
"Çünkü maçı kontrol etme konusunda bizden daha iyiler. Bunu başaramadık. Teknik açıdan çok özensizdik. Fırsatımız varken onlara zarar veremedik. Topu geri kazandığımızda bile ilk dokunuşlarımız yeterince iyi değildi. Bu da yenilgiye yol açar."
Cherki de hayal kırıklığı seslerine katıldı
Mbappé, bu performansa şaşkınlığını dile getiren tek takım üyesi değildi. Geri dönüşü tetiklemek amacıyla ikinci yarıda oyuna giren Rayan Cherki, Fransa’nın büyük sahnede gösterdiği hırs eksikliği konusunda kaptanının görüşlerini paylaştı. Manchester City’nin oyun kurucusu, Deschamps’ın elindeki yeteneklere rağmen takımın hiçbir şekilde anlamlı bir performans sergileyemediğini düşündüğünü belirtti.
"Ne diyeceğimi bilemiyorum. Maçın her alanında bizden daha iyilerdi ve bence bizden daha hırslıydılar," dedi Cherki. "Bu üzücü çünkü hâlâ onlardan daha iyi bir takım olduğumuza inanıyorum, ancak bu öğleden sonra İspanya bizden daha iyiydi. Formda olmadığımız bir günde bile teknik, taktik ve hırs açısından biraz daha iyi olmamız gerekiyor.
"Bugün Fransa pek çok açıdan her şeyden yoksundu. Gerçekten, bugün her şey eksikti. Dört yıl sonra geri döneceğiz ve aynı hataları tekrarlamayacağız."
- AFP
Sorumluluk kaptana aittir
Maçın son dakikalarında sahadaki gerginlik gözle görülür hale geldi ve 86. dakikada Mbappé’nin İspanya kalecisi Unai Simon ile geç bir çarpışma sonucu sarı kart görmesiyle doruğa ulaştı. Teknik kadroya ve takımın genel performansına duyduğu hayal kırıklığına rağmen, 27 yaşındaki oyuncu, takımın lideri olarak elenmenin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini kabul etti. Fransa, artık Miami Gardens'ta oynanacak üçüncülük maçı için toparlanmak zorunda; bu, bekledikleri zaferden çok uzak bir sonuç.
"Bu büyük bir hayal kırıklığı. Ancak objektif olursak, finale çıkmak için gerekli tüm unsurları bir araya getiremedik," diye konuştu Mbappé. "Kaptan olarak tüm sorumluluğu üstlenmeliyim ve bununla bir sorunum yok. Finale çıkmak istiyorduk. Çıkamadık." Bu sonuç, takımının üst üste üçüncü kez İspanya’ya yenilmesini izleyen Deschamps için acı bir son oldu.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun