Onun hayati katkısı, Dünya Kupası finalinde açıkça görüldü; 62. dakikada oyundan alınmadan önce yüzde 91,7 pas isabeti yakaladı ve iki gol fırsatı yarattı.

Telefoot'a konuşan ve AS'ın aktardığına göre şunları söyledi: "Bence bu, her futbolcunun hayali. Bu sezon boyunca ya da üst üste birkaç yıl boyunca yaptığınız tüm çalışmalar için bireysel olarak takdir edilmek.

"Gerçek şu ki, birçok takım kupası kazanacak kadar şanslı oldum. Bireysel olanlardan ise çok az. Ve neden bu kupayı kaldırmaya mümkün olduğunca yaklaşmanın hayalini kurmayayım ki? Ballon d'Or'u kaldırabilmek çok özel bir şey ve bir onur olurdu."