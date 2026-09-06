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Fabian Ruiz, futbolun bireysel alandaki en büyük ödülünü hedeflerken Ballon d'Or hayalini itiraf etti
Orta saha oyuncusu bireysel ödülü hedefliyor
30 yaşındaki oyun kurucu, 2025-26 sezonu boyunca kazandığı göz kamaştırıcı kupaların ardından Ballon d'Or için sürpriz adaylardan biri olarak öne çıktı. Sakatlık nedeniyle önemli bir süreyi kaçırmasına rağmen orta saha maestrosu, PSG ile Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazandı. Uluslararası arenada ise İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kupasını kaldırdığı süreçte sekiz maçın tamamında forma giydi.
- MIS
“Her futbolcunun rüyasıdır”
Onun hayati katkısı, Dünya Kupası finalinde açıkça görüldü; 62. dakikada oyundan alınmadan önce yüzde 91,7 pas isabeti yakaladı ve iki gol fırsatı yarattı.
Telefoot'a konuşan ve AS'ın aktardığına göre şunları söyledi: "Bence bu, her futbolcunun hayali. Bu sezon boyunca ya da üst üste birkaç yıl boyunca yaptığınız tüm çalışmalar için bireysel olarak takdir edilmek.
"Gerçek şu ki, birçok takım kupası kazanacak kadar şanslı oldum. Bireysel olanlardan ise çok az. Ve neden bu kupayı kaldırmaya mümkün olduğunca yaklaşmanın hayalini kurmayayım ki? Ballon d'Or'u kaldırabilmek çok özel bir şey ve bir onur olurdu."
Kilit oyuncu geleceğini bağladı
İstikrarlı bir sezon geçiren oyuncu, geçen sezon Les Parisiens formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta iki gol ve beş asist kaydetti. Fransız devi, onun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için hızlı davrandı ve Haziran 2028'e kadar süren yeni bir sözleşmeye imza attırdı. Bireysel takdir, orta sahada sık sık adı çok öne çıkmadan görev yapan bir orta saha oyuncusu için hak edilmiş bir takdir niteliği taşıyor.
- SOPA Images
Şampiyonları zorlu bir fikstür bekliyor
Ruiz, bu sezon PSG'nin Ligue 1'deki ilk üç maçının tamamında forma giydi, ancak son şampiyon galibiyet alamadı ve iki puanla 13. sırada yer alıyor. Avrupa şampiyonu, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki açılış maçında Slovan Bratislava'yı konuk ettiğinde hızlı bir toparlanma sağlamak zorunda. Luis Enrique'nin ekibini, 13 Eylül Pazar günü ligde Brest deplasmanıyla bir başka zorlu sınav daha bekliyor.
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