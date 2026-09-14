Deplasmandaki net galibiyet, Brighton'ın yeni yükselen rakiplere karşı son 10 karşılaşmasındaki yedi galibiyet ve gol yemeden tamamladığı etkileyici serisini uzattı. Takımının gollü performansına rağmen teknik direktör, havaya girilmemesi konusunda hızlı davrandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından BBC Sport'a konuşan Hurzeler, şöyle dedi: "Premier League'de deplasmandaki her galibiyet özeldir. Kırmızı kart bize yardımcı oldu. Coventry duran toplarda her zaman tehlikeliydi. Gol yemedik, en önemli şey bu, yani genel olarak iyi bir performanstı. İlk dakikalarda gol atamadık ama oyunu basit tuttuk.

"Her zaman çok mütevazı olan ve hiçbir şeyi garanti görmeyen takım olacağız. Böyle anlarda mütevazı kalmalıyız, elbette bunun keyfini birlikte çıkarmalıyız. Kadroda iyi bir derinliğimiz var. Her zaman birlikteliğimizle sahaya çıkacağız."

Alman teknik adam, açık oyunda 20 metreden sansasyonel bir gol atan kulüp kaptanı Dunk için de özel övgülerde bulundu: "Her zaman sağ ayağıyla çok iyi bir tekniğe sahip olduğunu biliyoruz ve cesareti olduğunu da biliyoruz, bu yüzden karşılığını almasına sevindim."