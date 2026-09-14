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Fabian Hurzeler, Coventry City'yi 5 gollü özel bir yenilgiye uğratmasına rağmen Brighton'ın mütevazı kalmasını istiyor
Acımasız performans galibiyeti perçinledi
Charalampos Kostoulas, 35. dakikada Brighton'ı öne geçirdi. İkinci yarının başında Malick Yalcouye farkı ikiye çıkarırken, yalnızca iki dakika sonra Taiwo Awoniyi dirseği nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Pascal Gross, 70. dakikada penaltıyı gole çevirdi. Ardından Lewis Dunk'ın uzak mesafeden attığı müthiş gol ve uzatma dakikalarında Yasin Ayari'nin kaydettiği gol, farklı galibiyeti perçinledi. 5-0'lık net galibiyet, Brighton'ı puan tablosunda dördüncü sıraya taşıdı ve ilk dört maçındaki gol sayısını 13'e yükseltti.
- Getty Images Sport
Teknik direktör ayakları yere basan bir yaklaşım talep ediyor
Deplasmandaki net galibiyet, Brighton'ın yeni yükselen rakiplere karşı son 10 karşılaşmasındaki yedi galibiyet ve gol yemeden tamamladığı etkileyici serisini uzattı. Takımının gollü performansına rağmen teknik direktör, havaya girilmemesi konusunda hızlı davrandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından BBC Sport'a konuşan Hurzeler, şöyle dedi: "Premier League'de deplasmandaki her galibiyet özeldir. Kırmızı kart bize yardımcı oldu. Coventry duran toplarda her zaman tehlikeliydi. Gol yemedik, en önemli şey bu, yani genel olarak iyi bir performanstı. İlk dakikalarda gol atamadık ama oyunu basit tuttuk.
"Her zaman çok mütevazı olan ve hiçbir şeyi garanti görmeyen takım olacağız. Böyle anlarda mütevazı kalmalıyız, elbette bunun keyfini birlikte çıkarmalıyız. Kadroda iyi bir derinliğimiz var. Her zaman birlikteliğimizle sahaya çıkacağız."
Alman teknik adam, açık oyunda 20 metreden sansasyonel bir gol atan kulüp kaptanı Dunk için de özel övgülerde bulundu: "Her zaman sağ ayağıyla çok iyi bir tekniğe sahip olduğunu biliyoruz ve cesareti olduğunu da biliyoruz, bu yüzden karşılığını almasına sevindim."
Coventry'nin kabusu daha da derinleşiyor
Ağır yenilgi, Lampard için yıkıcı bir darbe oldu ve teknik direktörlük kariyerindeki Premier League'deki en farklı mağlubiyetle eşleşti. Bu kasvetli sonuç, Coventry'yi ilk dört maçında tek bir puan ya da gol alamadan ligin dibine çiviledi ve Crystal Palace'ın 2017-18 sezonundaki istenmeyen üst lig rekoruna ortak etti. Buna keskin bir tezat oluşturan Brighton'ın 13 gollük performansı ise, kulübün İngiltere'nin en üst ligindeki 14 sezonunun tamamı içinde bir sezona yaptığı en üretken başlangıç oldu.
- Pro Sports Images
Zorlu kupa sınavı kapıda
Hurzeler'in ekibi, 16 Eylül Çarşamba günü Carabao Cup üçüncü turunda Manchester United ile karşılaşmak üzere Old Trafford deplasmanına hızla odaklanacak. Yerel ligdeki dayanıklılıkları ise üç gün sonra Amex Stadyumu'nda son şampiyon Arsenal'ı konuk ettiklerinde yeniden sınanacak. Brighton'ın hücumdaki keskinliği ve kadro derinliği, zirveye yakın yerini koruma hedefinde hayati önem taşıyacak.
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