Fabian Hurzeler Bundesliga'ya geri mi dönüyor? Kasper Hjulmand'ın kovulmasına az kala Brighton teknik direktörü Bayer Leverkusen ile anılıyor

Sky Sports’a göre, 2023-24 Bundesliga şampiyonu, Güney Kıyısı’ndaki Hurzeler’in durumunu yakından takip ediyor. Kulübün yeni bir hakimiyet dönemi kurma isteğine rağmen, mevcut teknik direktör Hjulmand’ın bu projeyi uzun vadede yönetmek için doğru profil olup olmadığına dair kulüp içinde şüpheler ortaya çıktı.

Hjulmand, Erik ten Hag'ın ayrılmasının ardından Eylül 2025'te görevi devraldı, ancak görev süresi boyunca kulüp yönetimini ikna edemedi. Sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de, kulübün bu yaz üst düzey bir halef bulması halinde "barışçıl bir ayrılık" için hazır olduğu bildiriliyor.