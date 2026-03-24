Fabian Hurzeler Bundesliga'ya geri mi dönüyor? Kasper Hjulmand'ın kovulmasına az kala Brighton teknik direktörü Bayer Leverkusen ile anılıyor
Leverkusen, yaz transfer döneminde Hurzeler'i kadrosuna katmayı hedefliyor
Sky Sports’a göre, 2023-24 Bundesliga şampiyonu, Güney Kıyısı’ndaki Hurzeler’in durumunu yakından takip ediyor. Kulübün yeni bir hakimiyet dönemi kurma isteğine rağmen, mevcut teknik direktör Hjulmand’ın bu projeyi uzun vadede yönetmek için doğru profil olup olmadığına dair kulüp içinde şüpheler ortaya çıktı.
Hjulmand, Erik ten Hag'ın ayrılmasının ardından Eylül 2025'te görevi devraldı, ancak görev süresi boyunca kulüp yönetimini ikna edemedi. Sözleşmesi 2027'ye kadar sürse de, kulübün bu yaz üst düzey bir halef bulması halinde "barışçıl bir ayrılık" için hazır olduğu bildiriliyor.
Güney Kıyısı'nda Başarı
Hurzeler, 2024 yazında St. Pauli'den Premier Lig'e transfer olduktan sonra değerini önemli ölçüde artırdı. Brighton'daki ilk sezonunda takımı sekizinci sıraya taşıdı ve Avrupa kupalarına katılma şansını sadece dört puan farkla kaçırdı. Çekici ve yüksek pres içeren bir oyun tarzını sahaya yansıtma becerisi, Leverkusen'deki karar vericiler de dahil olmak üzere Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatinden kaçmadı.
33 yaşındaki teknik direktör, bu iyi formunu mevcut sezonda da sürdürdü. Brighton şu anda Premier Lig tablosunda onuncu sırada yer alıyor, ancak Avrupa kupalarına katılma yarışında hâlâ güçlü bir konumda bulunuyor. Liverpool'a karşı alınan 2-1'lik son galibiyet, Hurzeler'in taktiksel zekasını bir kez daha ortaya koydu ve Brighton'ı ilk beşin sadece altı puan gerisinde bıraktı. Sussex kulübüyle gösterdiği bu istikrarlı performans, onu dünya futbolunda en çok aranan genç teknik direktörlerden biri haline getirdi.
Hjulmand'ın görev süresine ilişkin şüpheler
Leverkusen'in çeşitli seçenekleri değerlendirdiği düşünülüyor, ancak Hurzeler'in Bundesliga'ya ilişkin derin bilgisi ve son dönemdeki Premier Lig tecrübesi onu aday listesinin en başına yerleştiriyor. Kulüp, uygun bir yedek aday belirlendiği anda Hjulmand dönemini kapatmaya hazır; böylece bir sonraki iddialı transfer hamlesi için önünü tamamen açmış olacak.
Hurzeler, ilk kez adını duyurduğu lige geri dönebilir. Ancak, Brighton'ın sahibi Tony Bloom'un pazarlık yapması oldukça zor bir kişi olduğu biliniyor ve Leverkusen, şu anda Haziran 2027'ye kadar süren sözleşmesini feshetmek için muhtemelen önemli bir tazminat ödemek zorunda kalacak.
Brighton'ın Avrupa kupalarına katılma mücadelesi
Hurzeler, geleceği hakkında karar vermeden önce Seagulls ile sezonu tamamlamaya odaklanmaya devam edecek. Brighton, son beş Premier Lig maçından dördünü kazanarak ilk yedi içinde yer alma yarışında hâlâ güçlü bir konumda bulunuyor. Takım, 11 Nisan’da Turf Moor’da Burnley ile karşılaşacak.