Getty Images Sport
Çeviri:
FA, oyuncular ve teknik ekip için asgari men cezasını genişleterek ayrımcı istismara karşı harekete geçti
FA, uygunsuz davranış yaptırımlarını güçlendirdi
FA, ırk, etnik köken, din, cinsiyet, cinsel yönelim veya engellilikle ilgili ayrımcı suistimalleri kapsayan E3.2 Kuralı ihlallerine yönelik yaptırımları resmen ağırlaştırdı. Önceki sezonlarda, bu ağırlaştırılmış ihlaller için verilen cezalar altı ila 12 maç men arasında değişiyordu. Yönetim organı, artık suçlu bulunan herhangi bir oyuncu veya teknik ekip üyesi için asgari ceza sınırını 10 maç men olarak belirledi.
- NurPhoto
Yönetim organı açıklama yayımladı
FA, bu daha sıkı önlemlerin İngiliz futbolundaki her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik net bir kararlılığın parçası olarak hayata geçirildiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son yıllarda önemli ilerleme kaydedilmiş olsa da ayrımcı davranışlar, oyunun genelinde sorun olmaya devam ediyor. Bu iğrenç davranışla mücadele etmek için daha güçlü önlemler gerekiyor."
Komisyon takdir yetkilerini elinde tutuyor
Temel yaptırım 10 maça çıkarılmış olsa da bağımsız düzenleyici komisyonlar, özel koşullara bağlı olarak ceza süresini değiştirme takdir yetkisini koruyor. Önemli ağırlaştırıcı unsurların bulunması halinde daha ağır cezalar yine verilebilecek, buna karşılık ihlali ilk fırsatta kabul eden bir kişi için ancak altı maçlık daha düşük bir men cezası değerlendirilecek. Ayrıca tekrar eden ihlallerde bulunan kişiler, 12 maçın üzerinde men cezasıyla ya da ağır vakalarda süreye dayalı cezalarla karşı karşıya kalacak.
- Getty Images
Kulüpler başlama vuruşu öncesinde uyum sağlıyor
İngiliz futbol piramidinin her kademesindeki kulüpler, rekabetin başlamasından önce artık tüm oyuncuların ve personelin bu güncellenmiş düzenlemelerin ağır sonuçlarını tamamen anladığından emin olmak zorunda. Sıkılaştırılan çerçeve, takımların yaklaşan 2026-27 sezonu için hazırlıklarını tamamladığı bir dönemde yürürlüğe giriyor. Premier League sezonunun 21 Ağustos'ta başlaması planlanıyor; o gün son şampiyon Arsenal, lige yeni yükselen Coventry City'yi konuk edecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun