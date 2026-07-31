Temel yaptırım 10 maça çıkarılmış olsa da bağımsız düzenleyici komisyonlar, özel koşullara bağlı olarak ceza süresini değiştirme takdir yetkisini koruyor. Önemli ağırlaştırıcı unsurların bulunması halinde daha ağır cezalar yine verilebilecek, buna karşılık ihlali ilk fırsatta kabul eden bir kişi için ancak altı maçlık daha düşük bir men cezası değerlendirilecek. Ayrıca tekrar eden ihlallerde bulunan kişiler, 12 maçın üzerinde men cezasıyla ya da ağır vakalarda süreye dayalı cezalarla karşı karşıya kalacak.