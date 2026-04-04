Premier Lig bu hafta sonu ara verdi; lig, önümüzdeki hafta 10 Nisan Cuma günü West Ham ile Wolverhampton arasında oynanacak 32. haftanın ilk maçıyla yeniden başlayacak. Ancak bugün İngiltere’de FA Cup çeyrek finallerinin dördünden üçü oynandı. Sahaya çıkan ilk büyük takım, Pep Guardiola'nın Manchester City'si oldu. Cumartesi günkü büyük maçta Liverpool'u 4-0'lık net bir skorla rahatça yenen City'de Haaland hat-trick yaparken, Semenyo da bir gol attı. Chelsea, League One'ın (üçüncü lig) son sırasındaki Port Vale'ye yedi gol attı. Rosenior, yedi farklı oyuncunun gol attığı bir rotasyon yaptı: Hato maçın başlangıcından sadece iki dakika sonra skoru açtı, ardından Joao Pedro gol attı ve devre arasına üç dakika kala Lawrence-Gabriel'in kendi kalesine attığı gol geldi. İkinci yarıda Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao ve Garnacho gol attı.
FA Kupası: Arsenal, Championship'te yedinci sırada yer alan Southampton'a elendi: Çeyrek final sonuçları
Bugünün son maçında sürpriz yaşandı: Championship’te (2. Lig) yedinci sırada yer alan ve şu anda playoff potasının da dışında kalan Southampton, Premier Lig lideri Arteta’nın Arsenal’ini eledi. Maçı İskoç forvet Ross Stewart’ın golüyle açan ev sahibi takım, 2-1’lik skorla galip geldi. Yedek kulübesinden oyuna giren Gyokeres, maçın bitimine yirmi dakikadan biraz fazla bir süre kala Gunners için beraberliği sağladı, ancak son beş dakikada Manchester City altyapısından yetişen 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Shea Charles'ın golüyle Arsenal sürpriz bir şekilde elendi. Yarın çeyrek finallerin son maçı oynanacak; saat 17.30'da West Ham-Leeds karşılaşması programda.