FA Kupası: Arsenal, Championship'te yedinci sırada yer alan Southampton'a elendi: Çeyrek final sonuçları

Premier Lig bu hafta sonu ara verdi; lig, önümüzdeki hafta 10 Nisan Cuma günü West Ham ile Wolverhampton arasında oynanacak 32. haftanın ilk maçıyla yeniden başlayacak. Ancak bugün İngiltere’de FA Cup çeyrek finallerinin dördünden üçü oynandı. Sahaya çıkan ilk büyük takım, Pep Guardiola'nın Manchester City'si oldu. Cumartesi günkü büyük maçta Liverpool'u 4-0'lık net bir skorla rahatça yenen City'de Haaland hat-trick yaparken, Semenyo da bir gol attı. Chelsea, League One'ın (üçüncü lig) son sırasındaki Port Vale'ye yedi gol attı. Rosenior, yedi farklı oyuncunun gol attığı bir rotasyon yaptı: Hato maçın başlangıcından sadece iki dakika sonra skoru açtı, ardından Joao Pedro gol attı ve devre arasına üç dakika kala Lawrence-Gabriel'in kendi kalesine attığı gol geldi. İkinci yarıda Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao ve Garnacho gol attı.



