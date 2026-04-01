FA, Harry Maguire hakkında dava açtı: Bournemouth maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Man Utd yıldızının cezası uzatılabilir

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Manchester United'ın Bournemouth ile oynadığı ve 2-2 berabere biten son maçtaki davranışlarına ilişkin soruşturmanın ardından Maguire'a suçlama yöneltildiğini doğruladı. İngiltere milli takım oyuncusu, net bir gol fırsatını engellediği gerekçesiyle hakem Stuart Attwell tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmıştı; ancak oyundan atılmasının ardından gösterdiği tepki, yetkililer nezdinde başını daha da belaya soktu.

Maguire'ın karara itiraz ettiği ve ardından saha kenarındaki dördüncü hakemle yüzleştiği görüldü. FA, suçlamayı doğrulayan bir açıklama yayınladı: "Harry Maguire, 20 Mart'ta Man Utd'nin Bournemouth ile oynadığı Premier League maçının 78. dakikasında oyundan atılmasının ardından suçlandı. Savunmacının, oyundan atılmasının ardından dördüncü hakeme karşı uygunsuz davranışta bulunduğu ve/veya küfürlü ve/veya aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve/veya davranışlarda bulunduğu iddia ediliyor. Harry Maguire'ın 2 Nisan'a kadar yanıt vermesi gerekiyor."



