FA, Harry Maguire hakkında dava açtı: Bournemouth maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Man Utd yıldızının cezası uzatılabilir
FA, Vitality Stadyumu'ndaki olayın ardından harekete geçti
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Manchester United'ın Bournemouth ile oynadığı ve 2-2 berabere biten son maçtaki davranışlarına ilişkin soruşturmanın ardından Maguire'a suçlama yöneltildiğini doğruladı. İngiltere milli takım oyuncusu, net bir gol fırsatını engellediği gerekçesiyle hakem Stuart Attwell tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmıştı; ancak oyundan atılmasının ardından gösterdiği tepki, yetkililer nezdinde başını daha da belaya soktu.
Maguire'ın karara itiraz ettiği ve ardından saha kenarındaki dördüncü hakemle yüzleştiği görüldü. FA, suçlamayı doğrulayan bir açıklama yayınladı: "Harry Maguire, 20 Mart'ta Man Utd'nin Bournemouth ile oynadığı Premier League maçının 78. dakikasında oyundan atılmasının ardından suçlandı. Savunmacının, oyundan atılmasının ardından dördüncü hakeme karşı uygunsuz davranışta bulunduğu ve/veya küfürlü ve/veya aşağılayıcı sözler sarf ettiği ve/veya davranışlarda bulunduğu iddia ediliyor. Harry Maguire'ın 2 Nisan'a kadar yanıt vermesi gerekiyor."
Tecrübeli defans oyuncusu için uzun süreli uzaklaştırma cezası kapıda
Profesyonel faul nedeniyle verilen kırmızı kart genellikle standart olarak bir maçlık cezayla sonuçlansa da, bu tür bir FA suçlaması genellikle cezaya ek maçların eklenmesine yol açar. Bu gelişme, sezonun son aşamalarına girerken zaten çeşitli kadro sorunlarıyla boğuşan United için önemli bir darbe anlamına geliyor.
33 yaşındaki oyuncu, gol pozisyonuna giren forvet Evanilson'u geriye çekerek kırmızı kart gördü ve bu olay, Bournemouth'un penaltıdan eşitliği sağlamasına da yol açtı. Suçlama onaylanırsa, Michael Carrick'in takımı ligdeki konumunu sağlamlaştırmaya çalışırken Maguire, kritik öneme sahip bir dizi maçta forma giyemeyebilir.
Manchester United'da savunmada değişiklikler bekleniyor
Bu suçlamanın zamanlaması, iç saha maçlarına hazırlanan United için özellikle talihsiz bir durum. Maguire'ın 13 Nisan'da Leeds United ile oynanacak maçta forma giyemeyeceği şimdiden kesinleşmiş durumda; ancak küfürlü sözler nedeniyle suçlu bulunması halinde birkaç maç daha sahalardan uzak kalabilir.
Bu durumda, 18 Nisan'da Stamford Bridge'de Chelsea ile oynanacak olan önemli maçı kaçırabilir. United şu anda Premier League'de üçüncü sırada yer alıyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ilk dörtte yer almayı hedefliyor. Maguire'ın United ile yeni bir sözleşme imzalamak üzere olduğu da söyleniyor, ancak takım 31 lig maçında 42 gol yiyerek kalesini gole kapatmakta zorlanmaya devam ediyor.
Stoper için nadir görülen bir oyundan atılma
Şaşırtıcı bir şekilde, bu oyundan atılma, Maguire’ın Old Trafford’da geçirdiği süre boyunca gördüğü ilk kırmızı karttı. Kulüp futbolunda en son oyundan atılma vakası, 2019 yılına, hâlâ Leicester City forması giydiği döneme dayanıyor; tesadüfen, o kırmızı kart da Bournemouth’a karşı oynanan bir maçta gelmişti.