FA, Dünya Kupası satış tartışmasının ardından Gianni Infantino’ya FIFA başkanlığı için verdiği desteği çekmeye hazırlanıyor

İngiltere Futbol Federasyonu, Infantino’nun yönetiminden resmen uzaklaşmaya hazırlanıyor. Bu da Wembley’de güç koridorlarında önemli bir değişime işaret ediyor. Desteğini resmen geri çeken ilk üye federasyon olan Galler Futbol Federasyonu’nun izinden giden İngiltere’nin, İsviçre-İtalyan yetkiliyi görevinden ayrılmaya zorlamak için aynı adımı atması bekleniyor. Independent’ın haberine göre FA, desteğini geri çekmek için şu anda FIFA’ya resmi bir mektup göndermeye hazırlanıyor. Bu da on yıllık iktidarı artık kariyerinin en yoğun incelemesi altında olan başkan üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

Tartışmanın kaynağında, FIFA’nın varlıklarının yüzde 20’lik hissesinin özel yatırımcılara satılmasını amaçlayan ‘FIFA Forward Enterprise’ (FFE) adlı oluşumun önerilen kurulması yer alıyor. Joshua Kushner liderliğindeki bir grup olan Thrive Eternal’ın baş yatırımcı olarak belirlendiği bildirildi. Anlaşmanın siyasi yansımaları, Kushner’ın Trump yönetimiyle olan aile bağları nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, plan rafa kaldırılmadan önce Infantino ile satış planı hakkında konuşmadığında ısrar etti.