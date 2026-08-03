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FA, Dünya Kupası satış tartışmasının ardından Gianni Infantino’ya FIFA başkanlığı için verdiği desteği çekmeye hazırlanıyor
Infantino, Britanya ülkelerinden artan baskıyla karşı karşıya
İngiltere Futbol Federasyonu, Infantino’nun yönetiminden resmen uzaklaşmaya hazırlanıyor. Bu da Wembley’de güç koridorlarında önemli bir değişime işaret ediyor. Desteğini resmen geri çeken ilk üye federasyon olan Galler Futbol Federasyonu’nun izinden giden İngiltere’nin, İsviçre-İtalyan yetkiliyi görevinden ayrılmaya zorlamak için aynı adımı atması bekleniyor. Independent’ın haberine göre FA, desteğini geri çekmek için şu anda FIFA’ya resmi bir mektup göndermeye hazırlanıyor. Bu da on yıllık iktidarı artık kariyerinin en yoğun incelemesi altında olan başkan üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.
Tartışmanın kaynağında, FIFA’nın varlıklarının yüzde 20’lik hissesinin özel yatırımcılara satılmasını amaçlayan ‘FIFA Forward Enterprise’ (FFE) adlı oluşumun önerilen kurulması yer alıyor. Joshua Kushner liderliğindeki bir grup olan Thrive Eternal’ın baş yatırımcı olarak belirlendiği bildirildi. Anlaşmanın siyasi yansımaları, Kushner’ın Trump yönetimiyle olan aile bağları nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, plan rafa kaldırılmadan önce Infantino ile satış planı hakkında konuşmadığında ısrar etti.
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UEFA boykot ve yasal işlem tehdidinde bulundu
Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, özelleştirme teklifinin en sesli eleştirmeni oldu ve bir noktada tüm FIFA organizasyonlarını boykot etmekle tehdit etti. Bu, yaklaşan Kadınlar Dünya Kupası ile 2030 erkekler turnuvasını da kapsayacaktı; böyle bir adım, küresel yönetim organının itibarını fiilen iflasa sürükleyecekti. UEFA, Infantino planlarını rafa kaldırdıktan sonra onun liderliğine olan güvenini kaybettiğini doğruladı ve şimdi de satış planına ilişkin olarak FIFA başkanına hukuki süreç başlatmayı “aktif olarak değerlendirdiğini” bildiren bir mektup gönderdi.
Sonuçlar dış kuruluşlarla sınırlı kalmadı; Infantino, kendi yönetimi içinde de iç isyanla karşı karşıya. Kıdemli danışman Carlos Cordeiro, planları protesto ederek istifa etti; FIFA operasyon direktörü Kevin Lamour’un ise başkanın müzakerelerin niteliği konusunda FIFA personelini “aldattığını” söylediği bildirildi. İstişare eksikliği, turnuvanın geleceği konusunda karanlıkta bırakılmalarına öfkelenen Concacaf ile Asya Futbol Konfederasyonu’nu da çileden çıkardı.
Siyasetçiler ve yöneticiler değişim talep ediyor
Tepkiler siyasi yaşamın en üst kademelerine kadar ulaştı; Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham, Infantino'nun FIFA'yı yönetmek için "yanlış kişi" olduğunu söyledi. Mevcut yönetimin artık amaca uygun olmadığı yönündeki görüş, Infantino'nun hâlâ Mart 2027'de yeniden seçime girmesi planlanıyor olmasına rağmen kıta genelinde ivme kazanıyor.
Infantino'nun özel yatırıma yönelme girişimi, birçok kişi tarafından oyunun geleneksel yapılarının dışında mali gücü pekiştirmeye yönelik umutsuz bir hamle olarak görüldü. UEFA'nın kullandığı "derme çatma, kapalı kapılar ardında yapılmış anlaşma" nitelemesi, dünya futbolunun en kârlı varlığını yönetmek için gereken güvenin sarsıldığını gösteriyor.
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FIFA liderliği konusunda küresel bölünme
Avrupa ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgeleri açık isyan halindeyken, Infantino başka yerlerde hâlâ bir destek bloğunu koruyor. Fas, Mısır ve Katar'dakiler de dahil olmak üzere birçok Afrikalı ve Asyalı futbol kurumu, hafta sonu boyunca başkana desteklerini kamuoyu önünde dile getirdi. Mart 2027'deki seçim yaklaşırken, FIFA siyasetinin görünümü hızla değişiyor. FA'in desteğini çekmesi sadece sembolik bir jest değil; diğer ülkeleri endişelerini dile getirmeye teşvik etmek için tasarlanmış taktiksel bir hamle. Yeterli sayıda federasyon da aynı yolu izlerse, Olağanüstü FIFA Kongresi ihtimali gerçeğe dönüşebilir.
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