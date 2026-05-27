FA, dört ay önce Liam Rosenior'un ilk maçında yaşanan olayla ilgili olarak Chelsea'ye disiplin ihlali suçlaması yöneltti
Kupa tartışmasıyla ilgili disiplin cezası
İngiltere Futbol Federasyonu (FA), dört ay önce Charlton Athletic’i mağlup ettikleri üçüncü tur maçında yaşanan olaylara ilişkin soruşturmanın ardından Chelsea’ye resmi olarak disiplin ihlali suçlaması yöneltildiğini doğruladı. Charlton’da eski teknik direktör Liam Rosenior’un ilk maçı olan karşılaşma, Blues’un 5-1’lik ezici bir galibiyetiyle sonuçlanmıştı; ancak kutlamalar artık resmi yaptırımların gölgesinde kalmış durumda.
Saha içindeki performans kusursuz olsa da, yönetim organı tribünlerde yaşanan olayları mercek altına aldı. FA'nın suçlamaya devam etme kararı, bu önemli maç sırasında deplasman taraftarlarının davranışlarına ilişkin maç günü görevlileri ve stadyum güvenliğinden gelen raporların ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin ardından geldi.
Uygunsuz davranışlarla ilgili somut iddialar
Suçlamanın temelini, maçın ikinci yarısında taraftar disiplininde yaşanan bozulma oluşturuyor. İngiltere Futbol Federasyonu’na (FA) göre, kulüp taraftarlarını kontrol edemedi ve bu durum, profesyonel maçlarda beklenen standart davranış kurallarını ihlal eden bir ortama yol açtı. Söz konusu olay, Chelsea’nin Championship takımına karşı üstünlüğünü ortaya koyduğu sırada, maçın 60. dakikasına yaklaşırken meydana geldi.
Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada FA şunları söyledi: "Chelsea FC, 10 Ocak Cumartesi günü Charlton Athletic FC ile oynadığı FA Cup maçıyla ilgili olarak kötü davranıştan suçlandı. Maçın 56. dakikası civarında, kulübün seyircilerin ve/veya taraftarlarının (ve taraftar veya destekçisi olduğunu iddia eden herkesin) din veya inançla ilgili açık veya örtülü atıfta bulunarak uygunsuz, saldırgan, küfürlü veya aşağılayıcı davranışlarda bulunmamasını sağlamadığı iddia ediliyor."
Rosenior'un ilk maçında buruk bir sonuç
Olayın zamanlaması, Rosenior'un Charlton Athletic'in başına geçtiği ilk maçta meydana gelmesi nedeniyle özellikle dikkat çekicidir. Atanmasının yarattığı heyecana rağmen, The Valley'deki atmosfer, Chelsea'nin sahada üstünlüğünü sürdürdüğü ve Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto ve Enzo Fernandez'in 5-1'lik galibiyette gol attığı bir ortamda bile, deplasman tribünündeki taraftarların sergilediği iddia edilen davranışlar nedeniyle gölgelendi.
Chelsea'nin FA Cup macerası, finalde Manchester City'ye 1-0 yenilmesiyle büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Bu arada, Rosenior'un kulüpteki görevi 22 Nisan'da ani bir şekilde sona erdi. Ayrılışı, tek bir gol bile atamadan üst üste beş lig mağlubiyetinin ardından geldi ve bu, kulübün 1912'den bu yana ligdeki en kötü galibiyetsiz ve golsüz serisi oldu.
Sonraki adımlar ve Chelsea'nin son tarihi
Blues, hukuki savunmasını hazırlamak ya da FA’nın bulgularını kabul etmek için artık zamanla yarışıyor; Chelsea’ye, suçlamaya ilişkin resmi bir yanıt sunması için 29 Mayıs Cuma gününe kadar süre tanındı. Bu tür disiplin suçlamaları, bağımsız düzenleme komisyonu tarafından ihlalin yeterince ciddi olduğu değerlendirilirse, ağır para cezalarına ve hatta stadyum yasağına yol açabilir.