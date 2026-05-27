FA, dört ay önce Liam Rosenior'un ilk maçında yaşanan olayla ilgili olarak Chelsea'ye disiplin ihlali suçlaması yöneltti

Suçlamanın temelini, maçın ikinci yarısında taraftar disiplininde yaşanan bozulma oluşturuyor. İngiltere Futbol Federasyonu’na (FA) göre, kulüp taraftarlarını kontrol edemedi ve bu durum, profesyonel maçlarda beklenen standart davranış kurallarını ihlal eden bir ortama yol açtı. Söz konusu olay, Chelsea’nin Championship takımına karşı üstünlüğünü ortaya koyduğu sırada, maçın 60. dakikasına yaklaşırken meydana geldi.

Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada FA şunları söyledi: "Chelsea FC, 10 Ocak Cumartesi günü Charlton Athletic FC ile oynadığı FA Cup maçıyla ilgili olarak kötü davranıştan suçlandı. Maçın 56. dakikası civarında, kulübün seyircilerin ve/veya taraftarlarının (ve taraftar veya destekçisi olduğunu iddia eden herkesin) din veya inançla ilgili açık veya örtülü atıfta bulunarak uygunsuz, saldırgan, küfürlü veya aşağılayıcı davranışlarda bulunmamasını sağlamadığı iddia ediliyor."