Yarı final kura çekiminin en dikkat çeken eşleşmesi, İngiliz futbolunun en efsanevi rekabetlerinden birini hatırlatan bir mücadelede Chelsea ile Leeds United'ı karşı karşıya getiriyor. Leeds, Londra Stadyumu'nda West Ham United ile oynadığı kaotik çeyrek final mücadelesinin ardından, dramatik bir penaltı atışları galibiyetiyle son dört takım arasına girmeyi başardı.

Kura çekimi, bu maçın ardından canlı olarak gerçekleştirildi ve kalan dört takımın kaderi belirlendi. Leeds için Wembley'e gitmek, takımın yakın tarihindeki önemli bir dönüm noktası olurken, Chelsea ise daha önce sekiz kez kazandığı bu turnuvada hakimiyetini yeniden kanıtlamaya çalışacak.



