FA Cup yarı final kura çekimi: Chelsea, Wembley'de Leeds ile karşılaşırken, Championship'in devleri alt eden takımı Southampton ise Man City ile karşı karşıya gelecek
Leeds, Chelsea ile karşılaşmayı garantiledi
Yarı final kura çekiminin en dikkat çeken eşleşmesi, İngiliz futbolunun en efsanevi rekabetlerinden birini hatırlatan bir mücadelede Chelsea ile Leeds United'ı karşı karşıya getiriyor. Leeds, Londra Stadyumu'nda West Ham United ile oynadığı kaotik çeyrek final mücadelesinin ardından, dramatik bir penaltı atışları galibiyetiyle son dört takım arasına girmeyi başardı.
Kura çekimi, bu maçın ardından canlı olarak gerçekleştirildi ve kalan dört takımın kaderi belirlendi. Leeds için Wembley'e gitmek, takımın yakın tarihindeki önemli bir dönüm noktası olurken, Chelsea ise daha önce sekiz kez kazandığı bu turnuvada hakimiyetini yeniden kanıtlamaya çalışacak.
Southampton, Man City'ye zorlu bir sınav yaşatacak
İkinci yarı finalde, Championship ekibi Southampton, Manchester City makinesini durdurmaya çalışmak gibi hiç de kolay olmayan bir görevle karşı karşıya kaldı. The Saints, önceki turda Arsenal’i şaşkına çevirerek Wembley hayallerini canlı tutmayı başardıklarında büyük bir başarıya imza atmış ve bu yılki turnuvanın “dev avcıları” olarak öne çıkmıştı.
Pep Guardiola'nın Manchester City takımı, birçok cephede mücadeleye devam ederken kupayı kaldırmanın en büyük favorisi olmaya devam ediyor. City'nin köklü geçmişine rağmen, Southampton'ın bu sezon gösterdiği dirençli performanslar, iki takımın bu ayın sonunda Wembley'de karşılaştığında Southampton'ın bu büyük maçtan korkmayacağını gösteriyor.
Nisan ayı için Wembley konser tarihleri açıklandı
İngiltere Futbol Federasyonu, her iki yarı final maçının da 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri Wembley Stadyumu'nda oynanacağını doğruladı. Bu önemli karşılaşmalar finale giden yolun kapısı niteliğinde olup, futbol dünyasının gözlerinin, yerel futbol takviminin en önemli iki tarihinde başkentte olması bekleniyor.
West Ham ve Leeds, kura çekimi için inanılmaz bir atmosfer yarattı. Hammers'ın kalecisi Fin Herrick, penaltı atışlarına geçilmeden önce uzatmaların son dakikalarında oyuna girdi. Çeyrek finallerin heyecanı sona ererken, dikkatler tamamen son dörtlüye ve finalde yer almak için verilecek mücadeleye çevrildi.
Finale giden yol
Manchester City ve Chelsea, önlerindeki rakiplere kıyasla yarı finale nispeten rahat bir şekilde yükseldi. Her iki Premier Lig devi de hafta sonu büyük bir zorluk yaşamadı ve turnuva kritik aşamaya girerken, yenilmesi gereken takımlar olarak konumlarını pekiştirdi.
Gözde Leeds ve dirençli Southampton dahil olmak üzere, geleneksel elit takımların dışında kalan iki takımın varlığı, önümüzdeki maçlara bir miktar öngörülemezlik katıyor. Nisan sonundaki karşılaşmalara geri sayım ciddi bir şekilde başlarken, dört kulübün taraftarları da biletler için kapışmaya başlayacak.