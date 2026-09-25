FA Cup'ta kaos! Mulbarton Wanderers, hakemin penaltı hatasının ardından Woodford Town'a karşı tekrar maçına çıkmak zorunda kaldı

Tartışmanın kaynağı, ilk maçın 30. dakikasındaki kritik bir an. Bu pozisyonda Woodford Town penaltı kazandı. Woodford penaltıyı gole çevirmeyi başarsa da hakem, hücum oyuncularının ceza sahasına erken girdiğini fark etti ve ardından golü iptal etti.

Doğru prosedürü uygulamak yerine maçın hakemi hatalı şekilde Mulbarton lehine endirekt serbest vuruş verdi. Oyunun 14. Kuralı'na göre, bir hücum oyuncusu ceza sahasına erken girer ve top ağlara giderse gol iptal edilmeli ve penaltı Woodford tarafından yeniden kullanılmalıdır.