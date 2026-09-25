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FA Cup'ta kaos! Mulbarton Wanderers, hakemin penaltı hatasının ardından Woodford Town'a karşı tekrar maçına çıkmak zorunda kaldı
Teknik hata ilk sonucu geçersiz kıldı
Tartışmanın kaynağı, ilk maçın 30. dakikasındaki kritik bir an. Bu pozisyonda Woodford Town penaltı kazandı. Woodford penaltıyı gole çevirmeyi başarsa da hakem, hücum oyuncularının ceza sahasına erken girdiğini fark etti ve ardından golü iptal etti.
Doğru prosedürü uygulamak yerine maçın hakemi hatalı şekilde Mulbarton lehine endirekt serbest vuruş verdi. Oyunun 14. Kuralı'na göre, bir hücum oyuncusu ceza sahasına erken girer ve top ağlara giderse gol iptal edilmeli ve penaltı Woodford tarafından yeniden kullanılmalıdır.
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FA alt komitesi devreye girdi
Mulbarton, yönetim organının süreci ele alış biçimine yönelik ciddi hayal kırıklığını dile getirdi ve FA'in başlangıçta kendilerine Woodford'un itirazının "kabul edilemez" olduğunu söylediğini, kulübün de buna "katıldığını" öne sürdü. Ancak konu, ikinci bir inceleme için Profesyonel Oyun Kurulu'nun bir FA alt komitesine taşınınca durum değişti. Bu değerlendirmelerin ardından yönetim organı, maçın 29 Eylül Salı günü baştan sona yeniden oynanmasına hükmetti.
Karar, Mulbarton'u sarsmış durumda; çünkü kulüp, sahada kazandığını düşündüğü galibiyetin kendi kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle elinden alındığını hissediyor. Kulüp, inceleme aşamasında karara karşı mücadele etti, ancak öne sürdüğü argümanlar sonuçta başarısız oldu.
Oyunun dürüstlüğü sorgulanıyor
Mulbarton Wanderers, sert ifadeler içeren açıklamasında nihai karardan dolayı "derin üzüntü ve hayal kırıklığı" yaşadığını kabul etti. Kulüp, bu kararın uzun vadeli sonuçlarına ilişkin ciddi endişeler dile getirdi ve bunun gelecekteki itirazların önünü açabileceğini öne sürdü.
Kulüp, bu hükmün gelecekteki FA Cup eşleşmeleri için tehlikeli bir emsal oluşturma riski taşıdığı uyarısında bulundu ve teknik hakem hatalarının sonuçların geçersiz sayılması için gerekçe haline gelmesi durumunda "oyunun bütün olarak bütünlüğü" konusunda endişe duyduğunu ifade etti.
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Woodford Town kararı memnuniyetle karşıladı
Buna karşılık, Woodford Town itiraz sürecinin sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulüp, kamuoyuna yaptığı açıklamada, FA'ya "ayrıntılı değerlendirmesi" ve "eşleşmenin FA Cup kurallarına uygun şekilde sonuçlandırılmasını sağlayan bir karara varması" nedeniyle teşekkür etti.
Salı günü yeniden oynanacak karşılaşmada galip gelen taraf, 3 Ekim Cumartesi günü oynanması planlanan bir sonraki tur maçında Gloucester City'yi sahasında ağırlama hakkını elde edecek. Yaklaşan tekrar maçı öncesinde iki kulüp için de risk son derece yüksek olmaya devam ediyor.
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