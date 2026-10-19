Leicester City ve Wigan Athletic, son dönemde yaşadıkları zorlukların ardından bu yıl turnuvaya erken katılıyor. İki takım, turnuvadaki eski şampiyonlar arasında en öne çıkanlar. Leicester City, altıncı kademe takımı Oxford City ile deplasmanda eşleşti. Bu karşılaşma, profesyonel ligler dışında mücadele eden ev sahibi ekip için ses getirecek bir galibiyet alma fırsatı sunuyor.

Leicester City, üst üste iki kez küme düştükten sonra League One'da zorlanıyor ve ligdeki ilk dokuz maçının yalnızca üçünü kazanabildi. Wigan ise bir başka ilgi çekici karşılaşmada Boreham Wood ile oynamak üzere güneye gidecek.