24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Çeviri:

FA Cup birinci tur kura çekilişinde Leicester City ve lig dışından ilk kez katılan takımların rakipleri belli oldu

Leicester City
FA Kupası

FA Cup birinci tur kura çekimi, merakla beklenen bir aile içi karşılaşmaya ve eski şampiyonları zorlayacak eşleşmelere sahne olacak heyecanlı bir futbol hafta sonunun kapısını araladı. Football League kulüpleri, lig dışından yoluna devam eden takımlara katılırken taraftarları Peterborough United ile Reading arasındaki mücadele ve lig dışından küçük takımların sürpriz arayışı gibi ilgi çekici hikâyeler bekliyor.

  • İlk aşamalarda aile bağları öne çıkıyor

    The Sun'a göre son kura çekiminin öne çıkan hikâyesi, Peterborough United'ın Reading'i ağırlayacağı maçta teknik direktör Robbie Savage'ın kendi oğlu Charlie Savage'a rakip olmaya hazırlanması.

    League One ve League Two'daki 48 kulüp, lig dışından kalan 32 takıma resmen katıldı. Turnuvanın bu heyecan verici ilk aşaması sık sık unutulmaz anlara sahne oluyor. Savage ailesi içinse London Road'da oynanacak karşılaşma, ikinci tura çıkma mücadelesinde son derece kişisel bir anlam taşıyacak.

  • Eski şampiyonlar lig dışı takımlara karşı sınav verecek

    Leicester City ve Wigan Athletic, son dönemde yaşadıkları zorlukların ardından bu yıl turnuvaya erken katılıyor. İki takım, turnuvadaki eski şampiyonlar arasında en öne çıkanlar. Leicester City, altıncı kademe takımı Oxford City ile deplasmanda eşleşti. Bu karşılaşma, profesyonel ligler dışında mücadele eden ev sahibi ekip için ses getirecek bir galibiyet alma fırsatı sunuyor.

    Leicester City, üst üste iki kez küme düştükten sonra League One'da zorlanıyor ve ligdeki ilk dokuz maçının yalnızca üçünü kazanabildi. Wigan ise bir başka ilgi çekici karşılaşmada Boreham Wood ile oynamak üzere güneye gidecek.

  • Küçük takımlar kupada sürpriz yapmanın hayalini kuruyor

    Futbol ligleri hiyerarşisinin alt basamaklarında da birçok kulüp, üst liglerden rakiplerini eleyerek sürpriz yapmayı hedefliyor. Kupada yoluna devam eden en alt sıradaki takım olan Tadley Calleva, Salı günkü tekrar maçında Aldershot'ı geçerse League One ekibi Barnsley'e konuk olacak. AFC Rushden & Diamonds ise Burton Albion deplasmanına gidecek. Kura, yedinci kademe takımları Plymouth Parkway ve Berkhamsted'e farklı bir sürpriz yaptı: İkisi de ilk kez katıldıkları turnuvada Football League'den bir rakiple eşleşemedi ve birbirleriyle eşleşti. Böylece iki takımdan birinin bir sonraki tura çıkması kesinleşti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • FA Cup birinci tur kura çekiminin tam listesi

    Dover Athletic - Wealdstone

    Mansfield Town - Macclesfield veya Anstey Nomads

    Huddersfield Town - Exeter City

    Luton Town - Chesham United veya Forest Green Rovers

    Bristol Rovers - Cambridge United

    Oldham Athletic - Sheffield Wednesday

    Kidderminster Harriers - Doncaster Rovers

    Leyton Orient - Harborough Town

    Accrington Stanley - Wycombe Wanderers

    MK Dons - Swindon Town

    Newport County - Walsall

    Bromley - Rotherham United

    Barnet - Tranmere Rovers

    Fleetwood Town - Rochdale

    Barnsley - Aldershot veya Tadley Calleva

    Plymouth Parkway - Berkhamsted

    Chesterfield - Leatherhead veya Yeovil Town

    Gillingham - Barrow veya Gloucester City

    Bury veya Harrogate Town - AFC Fylde

    Crewe Alexandra - AFC Wimbledon

    Oxford United - Stevenage

    Burton Albion - AFC Rushden & Diamonds

    Bedford Town veya Cray Wanderers - Stockport County

    Port Vale - Scunthorpe United

    Cheltenham Town - FC Halifax Town

    Colchester United - Chorley veya Worcester City

    Eastleigh - Shrewsbury Town

    Peterborough United - Reading

    Wimborne Town - Crawley Town

    Plymouth Argyle - Spalding United veya Alvechurch

    Hornchurch - Blackpool

    Guiseley - Sutton United

    Gateshead veya Stafford Rangers - Grimsby Town

    Oxford City - Leicester City

    Bradford City - Marine

    York City - Northampton Town

    Altrincham veya FC United of Manchester - Notts County

    Boreham Wood - Wigan Athletic

    Carlisle United - Salford City

    Salisbury - Sholing

  • Kasım ayı maçlarına bakış

    Tüm birinci tur maçları 7 Kasım hafta sonunda oynanacak. Tur atlayan takımlar, Championship ve Premier League'in güçlü ekiplerinin nihayet mücadeleye katılacağı, maddi açıdan kazançlı üçüncü tura yükselmeyi umarak ikinci tur kurasını bekleyecek.

Gelecek maçlar
BRO

BRO

League One

20 Eki 2026

LEI

LEI