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FA Cup birinci tur kura çekilişinde Leicester City ve lig dışından ilk kez katılan takımların rakipleri belli oldu
İlk aşamalarda aile bağları öne çıkıyor
The Sun'a göre son kura çekiminin öne çıkan hikâyesi, Peterborough United'ın Reading'i ağırlayacağı maçta teknik direktör Robbie Savage'ın kendi oğlu Charlie Savage'a rakip olmaya hazırlanması.
League One ve League Two'daki 48 kulüp, lig dışından kalan 32 takıma resmen katıldı. Turnuvanın bu heyecan verici ilk aşaması sık sık unutulmaz anlara sahne oluyor. Savage ailesi içinse London Road'da oynanacak karşılaşma, ikinci tura çıkma mücadelesinde son derece kişisel bir anlam taşıyacak.
Eski şampiyonlar lig dışı takımlara karşı sınav verecek
Leicester City ve Wigan Athletic, son dönemde yaşadıkları zorlukların ardından bu yıl turnuvaya erken katılıyor. İki takım, turnuvadaki eski şampiyonlar arasında en öne çıkanlar. Leicester City, altıncı kademe takımı Oxford City ile deplasmanda eşleşti. Bu karşılaşma, profesyonel ligler dışında mücadele eden ev sahibi ekip için ses getirecek bir galibiyet alma fırsatı sunuyor.
Leicester City, üst üste iki kez küme düştükten sonra League One'da zorlanıyor ve ligdeki ilk dokuz maçının yalnızca üçünü kazanabildi. Wigan ise bir başka ilgi çekici karşılaşmada Boreham Wood ile oynamak üzere güneye gidecek.
Küçük takımlar kupada sürpriz yapmanın hayalini kuruyor
Futbol ligleri hiyerarşisinin alt basamaklarında da birçok kulüp, üst liglerden rakiplerini eleyerek sürpriz yapmayı hedefliyor. Kupada yoluna devam eden en alt sıradaki takım olan Tadley Calleva, Salı günkü tekrar maçında Aldershot'ı geçerse League One ekibi Barnsley'e konuk olacak. AFC Rushden & Diamonds ise Burton Albion deplasmanına gidecek. Kura, yedinci kademe takımları Plymouth Parkway ve Berkhamsted'e farklı bir sürpriz yaptı: İkisi de ilk kez katıldıkları turnuvada Football League'den bir rakiple eşleşemedi ve birbirleriyle eşleşti. Böylece iki takımdan birinin bir sonraki tura çıkması kesinleşti.
FA Cup birinci tur kura çekiminin tam listesi
Dover Athletic - Wealdstone
Mansfield Town - Macclesfield veya Anstey Nomads
Huddersfield Town - Exeter City
Luton Town - Chesham United veya Forest Green Rovers
Bristol Rovers - Cambridge United
Oldham Athletic - Sheffield Wednesday
Kidderminster Harriers - Doncaster Rovers
Leyton Orient - Harborough Town
Accrington Stanley - Wycombe Wanderers
MK Dons - Swindon Town
Newport County - Walsall
Bromley - Rotherham United
Barnet - Tranmere Rovers
Fleetwood Town - Rochdale
Barnsley - Aldershot veya Tadley Calleva
Plymouth Parkway - Berkhamsted
Chesterfield - Leatherhead veya Yeovil Town
Gillingham - Barrow veya Gloucester City
Bury veya Harrogate Town - AFC Fylde
Crewe Alexandra - AFC Wimbledon
Oxford United - Stevenage
Burton Albion - AFC Rushden & Diamonds
Bedford Town veya Cray Wanderers - Stockport County
Port Vale - Scunthorpe United
Cheltenham Town - FC Halifax Town
Colchester United - Chorley veya Worcester City
Eastleigh - Shrewsbury Town
Peterborough United - Reading
Wimborne Town - Crawley Town
Plymouth Argyle - Spalding United veya Alvechurch
Hornchurch - Blackpool
Guiseley - Sutton United
Gateshead veya Stafford Rangers - Grimsby Town
Oxford City - Leicester City
Bradford City - Marine
York City - Northampton Town
Altrincham veya FC United of Manchester - Notts County
Boreham Wood - Wigan Athletic
Carlisle United - Salford City
Salisbury - Sholing
Kasım ayı maçlarına bakış
Tüm birinci tur maçları 7 Kasım hafta sonunda oynanacak. Tur atlayan takımlar, Championship ve Premier League'in güçlü ekiplerinin nihayet mücadeleye katılacağı, maddi açıdan kazançlı üçüncü tura yükselmeyi umarak ikinci tur kurasını bekleyecek.
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