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Ezri Konsa'nın Arsenal'a gitmeye hazırlanmasıyla Fikayo Tomori, Aston Villa'nın hedefi olarak öne çıkıyor
Villa, Konsa'nın yerine Tomori'yi belirledi
Aston Villa, Konsa'nın Arsenal'e transferinin tamamlanmaya yaklaşmasıyla birlikte Tomori'yi savunmaya olası bir takviye olarak belirledi. Arsenal, İngiltere milli oyuncusu için €50 milyonun üzerinde olduğu bildirilen bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı ve William Saliba ile Jurrien Timber'ın uzun süreli yokluklarını telafi etmeyi hedefliyor. Bu nedenle Midlands ekibi, Emery son iki sezonda yakalanan ivmeyi korumaya çalışırken savunmada önemli bir değişime hazırlanıyor.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre Tomori, Villa Park'a transfer olmaya sıcak bakıyor ve diğer olası destinasyonlara kıyasla bu seçeneği tercih ediyor; iki taraf arasındaki görüşmeler de şimdiden başladı. İngiliz savunmacı, AC Milan'a ilk olarak Ocak 2021'de kiralık olarak katılmış, ardından aynı yaz transferi kalıcı hale gelmişti. San Siro'ya gelişinden bu yana Tomori, Milan savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu; 214 maça çıkarken yedi gol ve altı asistlik katkı sağladı.
- Getty Images Sport
Ruben Amorim, Milan'dan ayrılığın önünü açtı
Villa'nın ilgisinin zamanlaması, San Siro'daki bir geçiş dönemine denk geliyor. Ruben Amorim bu yaz AC Milan'ın başına geçti ve Serie A'yı beşinci sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemediği hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından İtalyan devini eski görkemine kavuşturmayı hedefliyor. Portekizli teknik direktörün yeni vizyonu doğrultusunda Tomori, orta saha oyuncusu Youssouf Fofana ile birlikte, mevcut transfer döneminde ayrılmakta serbest oldukları bildirilen yüksek profilli oyunculardan biri.
Emery'nin ekibi diğer savunma seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürürken, önümüzdeki günlerin görüşmelerde belirleyici olması bekleniyor. Milan, savunmacı için 10-15 milyon euro civarında bir bonservis talep edebilir ve bu kaynağı yerine bir stoper transferine yatırmayı planlıyor. Tomori için yapılacak herhangi bir anlaşma, Villa adına hareketli geçen bir transfer döneminin ardından gelecek. Villa daha önce kadrosunu Freiburg'dan Johan Manzambi, Wolverhampton'dan Joao Gomes, Atletico Madrid'den Matteo Ruggeri ve Parma'dan Zion Suzuki ile güçlendirmişti.
Kanıtlanmış İngiltere deneyimi ve şampiyonluk geçmişi
Tomori, daha önce Chelsea formasıyla 27 maça çıkıp iki gol atıp bir asist yaptığı için İngiliz futbolunun taleplerine yabancı değil. Yurt dışına taşınmadan önce İngiltere'deki gelişimi, Championship'te Brighton & Hove Albion, Hull City ve Derby County'de geçirdiği değerli kiralık dönemlerle daha da şekillendi.
İtalya'da geçirdiği dönemde savunmacı, AC Milan'ın 2021-22'de Serie A şampiyonluğunu ve 2024-25'te İtalya Süper Kupası'nı kazanmasına yardım ederek kazanan bir kimlik oluşturdu. Bu şampiyonluk deneyimi, geçen sezonki Avrupa Ligi zaferinin üzerine koymak ve bu sezon Şampiyonlar Ligi futbolunun zorluklarına hazırlanmak isteyen Aston Villa için onu cazip bir hedef haline getiriyor.
- AFP
Villa, büyük ayrılıkların ve Süper Kupa yenilgisinin ardından kadroyu yeniden kuruyor
Aston Villa, bu yaz birkaç kilit ismin ayrılmasının ardından yeniden yapılanma sürecini sürdürmeye istekli. Kadroda önemli ayrılıklar yaşandı; en dikkat çekeni ise Youri Tielemans'ın Manchester United'a gitmesi, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye katılması ve Lucas Digne'in Paris Saint-Germain'e transfer olması oldu. Bu durum, Emery'yi zorlu bir sezon öncesinde seçeneklerini yeniden şekillendirmeye yöneltti.
Villa, sezonuna UEFA Süper Kupa'da Paris Saint-Germain'e karşı aldığı 2-1'lik dar mağlubiyetle başladı. Emery'nin ekibi şimdi toparlanmayı hedefleyecek ve Premier League sezonuna pazar günü deplasmanda Brighton karşısında başlayacak.
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