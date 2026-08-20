Aston Villa, Konsa'nın Arsenal'e transferinin tamamlanmaya yaklaşmasıyla birlikte Tomori'yi savunmaya olası bir takviye olarak belirledi. Arsenal, İngiltere milli oyuncusu için €50 milyonun üzerinde olduğu bildirilen bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı ve William Saliba ile Jurrien Timber'ın uzun süreli yokluklarını telafi etmeyi hedefliyor. Bu nedenle Midlands ekibi, Emery son iki sezonda yakalanan ivmeyi korumaya çalışırken savunmada önemli bir değişime hazırlanıyor.

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Tomori, Villa Park'a transfer olmaya sıcak bakıyor ve diğer olası destinasyonlara kıyasla bu seçeneği tercih ediyor; iki taraf arasındaki görüşmeler de şimdiden başladı. İngiliz savunmacı, AC Milan'a ilk olarak Ocak 2021'de kiralık olarak katılmış, ardından aynı yaz transferi kalıcı hale gelmişti. San Siro'ya gelişinden bu yana Tomori, Milan savunmasının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu; 214 maça çıkarken yedi gol ve altı asistlik katkı sağladı.