İki kulüp arasındaki çıkmaza rağmen, oyuncunun kendisi başkente taşınma fikrine sıcak bakıyor gibi görünüyor. The Telegraph'a göre Konsa, kariyerinde önemli bir adım olarak gördüğü son Premier League şampiyonu Arteta'nın takımında oynama fırsatına 'açık'. Ancak savunmacının mevcut kulübüyle ilişkisini bozmak gibi bir niyeti yok.

Konsa, Dünya Kupası'nda İngiltere ile gösterdiği performansın ardından şu anda uzatılmış bir tatilde ve UEFA Süper Kupa için Salzburg'a giden kadroda da dikkat çekici şekilde yer almadı. Profesyonelliğini korusa da Emirates'teki şampiyonluk yarışının cazibesi önemli bir etken.



