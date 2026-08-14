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Ezri Konsa, Aston Villa'nın Arsenal hamlesine ilişkin tavrını açıkladı; Villa, Gunners'ı ilk tekliflerinin İKİ KATINI isteyerek şaşırttı
Arsenal, devasa değerleme farkıyla karşı karşıya
Arsenal, Konsa'nın olası transferi konusunda şu anda Aston Villa ile karşı karşıya gelmiş durumda. Kuzey Londra ekibi kadrosuna savunma takviyesi yapmayı çaresizce istiyor, ancak devasa bir değerleme farkı şeklinde önemli bir engelle karşılaştı.
Arsenal daha önce resmi bir girişimle nabız yokladı, ancak ilk hamlesi Villa'nın beklentilerinin oldukça altında kaldı. Haberlere göre Arsenal'ın 30 milyon sterlinlik ilk teklifi, Midlands ekibi tarafından hemen reddedildi. Unai Emery'nin takımı yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir bonservis bedelinde ısrar ediyor ve böylece şampiyonların ilk teklif ettiğinin fiilen iki katını talep ediyor.
- AFP
Konsa, Emirates'e geçişe açık
İki kulüp arasındaki çıkmaza rağmen, oyuncunun kendisi başkente taşınma fikrine sıcak bakıyor gibi görünüyor. The Telegraph'a göre Konsa, kariyerinde önemli bir adım olarak gördüğü son Premier League şampiyonu Arteta'nın takımında oynama fırsatına 'açık'. Ancak savunmacının mevcut kulübüyle ilişkisini bozmak gibi bir niyeti yok.
Konsa, Dünya Kupası'nda İngiltere ile gösterdiği performansın ardından şu anda uzatılmış bir tatilde ve UEFA Süper Kupa için Salzburg'a giden kadroda da dikkat çekici şekilde yer almadı. Profesyonelliğini korusa da Emirates'teki şampiyonluk yarışının cazibesi önemli bir etken.
Arteta kadroda iyileştirmeler talep ediyor
Arteta, harcamaya devam etme arzusunu açıkça dile getirirken, kulübün zirvede kalma hedefinin her zamanki kadar güçlü olduğunu vurguladı. İspanyol teknik adam, kısa süre önce Como ile sezon öncesinde oynanan hazırlık maçındaki beraberliğin ardından konuşurken, yaz transfer döneminin zorlukları konusunda açık sözlüydü.
Arteta, “Yapmak istediğimiz daha çok şey var çünkü ne zaman kadroyu geliştirme, takıma daha fazla kalite ve derinlik katma fırsatı bulsak, bunu yapmamız gerekiyor” dedi. “Bunu yapmak için aktif şekilde çalışıyoruz. Transfer piyasasındaki meseleler sadece size bağlı değil ve bunun çok net bir şekilde farkındayız. Ancak kulübün yaklaşımı, iradesi ve arzusu tartışmasız, biz de bunu yapmaya çalışmak istiyoruz.”
- AFP
Savunmadaki kriz, harekete geçmeyi zorunlu kılıyor
Konsa için yürütülen girişimler, William Saliba'nın talihsiz sakatlığı nedeniyle hız kazandı; sırtındaki sorun, Arsenal'in ilk 11'inde önemli bir boşluk yarattı. Arteta, şampiyonluk yarışında hata payının çok dar olduğunun farkında ve sınırlı seçeneklere güvenmek, takımı unvanını koruma şansında ölümcül olabilir.
Arsenal, Konstantinos Mavropanos gibi başka hedefleri de değerlendirmiş olsa da Konsa'nın Premier League'de kanıtlanmış geçmişi, onu sisteme uyum sağlayacak ideal aday haline getiriyor. Villa, Morgan Rogers ve Youri Tielemans'ın yakın zamandaki ayrılıklarında görüldüğü gibi, doğru teklif gelirse yıldızlarını satmaya istekli olduğunu gösterdi.
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