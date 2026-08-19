AFP
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Ezri Konsa, Aston Villa'dan 51 milyon sterlinlik transfer öncesi Arsenal'da sağlık kontrolünden geçmeye hazırlanıyor
Arteta, yüksek bedelli anlaşmayla istediği oyuncuya kavuştu
The Athletic'e göre Arsenal, savunma oyuncusu Konsa için Aston Villa ile bonuslar hariç 51 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu, çarşamba günü Villa'daki takım arkadaşlarına veda etti ve Mikel Arteta'nın kilit isimlerin sakatlıklarının ardından savunmadaki seçeneklerini güçlendirmek için hızlı hareket etmesiyle birlikte perşembe günü sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.
Transfer, sahiplik düzeyinde başlatılan verimli görüşmelerin ilk değerleme farkını kapatmasının ardından hızla ilerledi. Aston Villa, daha önce İngiltere savunmacısı için 60 milyon sterlin talep ederken Arsenal'den gelen 30 milyon sterlinlik teklifi geri çevirmişti. Bu farkların artık giderilmesiyle birlikte, evrak işlemlerini tamamlamak için iki Premier League kulübü arasındaki çalışmalar hız kazanmış durumda.
- Getty Images Sport
Savunmadaki sakatlık krizine çözüm
Arsenal'ın transfer girişimi, savunmadaki sakatlık endişelerinin artmasıyla birlikte bir anda hız kazandı; William Saliba ile Jurrien Timber şu anda forma giyemiyor. Fransız oyuncu, geçen sezonun son aylarında idare ettiği kalıcı sırt sorununun Fransa'nın Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya yenildiği maçta oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla sonunda ciddi bir noktaya ulaşmasının ardından uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu önemli eksiklerle karşı karşıya kalan Arteta, ilk 11'de hemen etki yaratabilecek ideal hedef olarak Konsa'yı belirledi.
Kuzey Londra ekibinin bu yaz ana odağı Konsa olsa da değerlendirmeye alınan tek isim o değildi. The Athletic'in cuma günü bildirdiğine göre Arsenal, savunmadaki daha geniş seçenekleri kapsamında Bayer Leverkusen savunmacısı Jarell Quansah için de bir hamle ihtimalini değerlendirdi. Ancak sonunda, Villa savunmacısının Premier League tecrübesi ve taktiksel uyum yeteneği ağır bastı ve onu bir numaralı öncelik haline getirdi.
Uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış bir kazanan
28 yaşındaki oyuncu, bu yaz İngiltere’nin Dünya Kupası’nda yarı finale yükselmesinde önemli rol oynayarak üst düzey referanslarla Kuzey Londra’ya geliyor. Konsa, Arjantin’e 2-1 kaybedilen yarı finalde 72. dakikada oyuna yedekten girene kadar önceki tüm maçlara ilk 11’de başladı. Turnuva boyunca ağırlıklı olarak doğal pozisyonu olan stoperde kullanılan oyuncu, ihtiyaç duyulduğunda sağ bekte de kritik katkı verdi.
Konsa, Unai Emery’nin Aston Villa takımının vazgeçilmez direklerinden biri oldu ve ekibin orta sıralardan istikrarlı Avrupa kupaları ve Premier League yarışmacısına dönüşmesinde kilit rol oynadı. West Midlands ekibiyle 280’in üzerinde maça çıkan İngiltere milli oyuncusu, Eylül 2023’te imzaladığı beş yıllık uzatmanın son iki yılına girerken, Arteta’nın savunma hattında değer verdiği Premier League’in zorluğunda pişmişlik ve liderliği tam olarak beraberinde getiriyor.
- AFP
Villa Park'ta bir miras bırakmak
Geçen sezon, beklentilerin çok ötesine geçen bir takımda tüm kulvarlarda 48 maça çıkan Konsa'nın kariyerindeki belki de şimdiye kadarki en iyi sezondu. O tarihi sezonda Villa, Avrupa Ligi'ni kazandı ve Premier League'i dördüncü sırada bitirerek Avrupa'nın en üst düzey sahnesinde yer alma hakkı elde etti; böylece savunmacının 2019'da Brentford'dan gelişinden bu yana yaşadığı dikkat çekici yükseliş taçlanmış oldu.
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