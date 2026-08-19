The Athletic'e göre Arsenal, savunma oyuncusu Konsa için Aston Villa ile bonuslar hariç 51 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki İngiltere milli oyuncusu, çarşamba günü Villa'daki takım arkadaşlarına veda etti ve Mikel Arteta'nın kilit isimlerin sakatlıklarının ardından savunmadaki seçeneklerini güçlendirmek için hızlı hareket etmesiyle birlikte perşembe günü sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.

Transfer, sahiplik düzeyinde başlatılan verimli görüşmelerin ilk değerleme farkını kapatmasının ardından hızla ilerledi. Aston Villa, daha önce İngiltere savunmacısı için 60 milyon sterlin talep ederken Arsenal'den gelen 30 milyon sterlinlik teklifi geri çevirmişti. Bu farkların artık giderilmesiyle birlikte, evrak işlemlerini tamamlamak için iki Premier League kulübü arasındaki çalışmalar hız kazanmış durumda.