2008 Olimpiyat altın madalyalısı, ailesinden hayati motivasyon almanın ötesinde, benzer zorluklar yaşayanlara güçlü bir dayanıklılık mesajı da verdi. Direncin önemini vurgulayan Lavezzi, "Acı çeken herkese şunu söylüyorum: Alçakgönüllülük ve mücadele etme isteğiyle bunun üstesinden gelebilirsiniz" dedi.

Eski forvet ayrıca spor dünyasının dört bir yanından gördüğü geniş desteğin de altını çizdi ve Messi ile yakın bağına özel vurgu yaptı. Bu destek çevresine değinen Lavezzi, şunları ekledi: "Futbol dünyası tam anlamıyla yanımda durdu. Messi, Aguero ve Paolo Cannavaro gibi çok sayıda insan benim için oradaydı. Messi ile özel bir dostluğum var; her türlü konuda konuşuyoruz, o harika bir insan."