Antonio Balasco
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Ezequiel Lavezzi, psikiyatri kliniğine yatışının ardından depresyonla mücadelesini ve Lionel Messi'nin iyileşme sürecine nasıl destek olduğunu anlattı
Emeklilik sonrası boşluk depresyonu tetikliyor
Arjantinli forvet, Çin Süper Ligi ekiplerinden Hebei China Fortune’daki son döneminin ardından Aralık 2019’da profesyonel futbola resmen veda etti. Avrupa’daki en parlak yıllarında Napoli ve Paris Saint-Germain’de kupalarla dolu bir dönem geçirdi ve Fransa’da 10 büyük yerel başarı kazandı. Ancak kramponlarını astıktan sonra rutinin aniden ortadan kalkması, ağır ruh sağlığı sorunlarına yol açan derin bir duygusal boşluk yarattı.
- Antonio Balasco
Lavezzi, kliniğe yatış sürecinin ayrıntılarını anlattı
Eski forvet, Prime Video'a verdiği röportajda yoğun psikiyatrik tedavi gördüğü en karanlık günleri ve babalıkla birlikte yeniden bir amaç bulduğunu samimi bir şekilde anlattı. Zorlu iyileşme sürecini detaylandıran Lavezzi, şöyle konuştu: "Futbolu bıraktığımda bir boşluk ortaya çıktı ve onu dolduracak hiçbir şey yoktu. Depresyon geçirdim, bir kliniğe yatırıldım ve şu anda ilaç kullanıyor, tedavi görüyorum; adım adım iyileşiyorum. Oğlumun doğumu hayatımı değiştirdi, bana çok büyük bir neşe veriyor ve kendimi canlı hissetmemi sağlıyor. Bana devam etme gücü verdi."
Eski takım arkadaşları destek veriyor
2008 Olimpiyat altın madalyalısı, ailesinden hayati motivasyon almanın ötesinde, benzer zorluklar yaşayanlara güçlü bir dayanıklılık mesajı da verdi. Direncin önemini vurgulayan Lavezzi, "Acı çeken herkese şunu söylüyorum: Alçakgönüllülük ve mücadele etme isteğiyle bunun üstesinden gelebilirsiniz" dedi.
Eski forvet ayrıca spor dünyasının dört bir yanından gördüğü geniş desteğin de altını çizdi ve Messi ile yakın bağına özel vurgu yaptı. Bu destek çevresine değinen Lavezzi, şunları ekledi: "Futbol dünyası tam anlamıyla yanımda durdu. Messi, Aguero ve Paolo Cannavaro gibi çok sayıda insan benim için oradaydı. Messi ile özel bir dostluğum var; her türlü konuda konuşuyoruz, o harika bir insan."
- Antonio Balasco
İyileşme süreci devam ediyor
Lavezzi, ailesinin yakın desteğiyle birlikte tıbbi gözetim altında uzun vadeli rehabilitasyon sürecine odaklanmayı sürdürüyor. Konuşma kararı, profesyonel sporcuların emekliliğe geçiş sürecinde sıkça karşılaştığı psikolojik engellere dair kritik bir mesaj veriyor. Yakın çevresinin desteğini alan 41 yaşındaki isim, sahalardan uzakta daha sağlıklı bir yaşamın yeni bölümünü inşa etmeyi sürdürüyor.
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