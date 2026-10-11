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عمار الغامديx/ittihad_fr
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Eylül ayının en iyisinin öncülüğünde: Jupiler Pro Lig'in altıncı haftasında izlenmeye değer 5 yetenek

FEATURES
Hidden Gems FC
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 - Al Watan U21
Al Hilal U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 - Al Wehda U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21
Al Nassr U21 - Al-Tadamon U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21 - Al Kholood U21
Al Ittihad U21
Al Kholood U21
Al Najmah U21 - Al Fateh U21
Al Najmah U21
Al Fateh U21
Suudi Arabistan

Genç yıldızlardan kim parlıyor?

Dawri Joy Elite (Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi) müsabakaları, 3 haftadan uzun süren aranın ardından yeniden başlarken, taraftarlar geçtiğimiz haftalarda alıştıkları yetenekleri izlemeyi bekliyor.

Dawri Joy Elite'in altıncı hafta müsabakaları Pazartesi günü 5 maçla başlayacak, ertesi gün ise 7 maç daha oynanacak.

  • Ammar el-Gamdi: Eylül ayının en iyisi

    Taraftarların izlemek için en çok heyecan duyduğu yıldızların başında, İttihad forması giyen golcü Ammar el-Gamdi geliyor. Takımı, haftanın kapanış maçında el-Khulud'u ağırlayacak.

    El-Gamdi, Roshn Elit Ligi'nin mevcut sezonunun en parlak yıldızlarından biri, hatta belki de en öne çıkan ismi. Bunun en açık kanıtı ise farklı şekillerde kaydettiği kritik golleri.

    Genç golcünün çıkışı, geçtiğimiz haftaya damga vurdu. El-Faysali karşısında kaydettiği hat-trick ile İttihad'ı 3-1'lik galibiyete taşıyan oyuncu, geçtiğimiz eylül ayının en iyi futbolcusu olmayı hak etti.

    El-Gamdi, üst üste dördüncü maçında da fileleri havalandırarak Roshn Elit Ligi'nin bu sezonundaki altıncı golüne ulaştı. Oyuncu, bu seriyi önümüzdeki el-Khulud maçında da sürdürmeyi amaçlayacak.

  • Musa Adem

    Cidde'nin diğer yakasında ise, Roshn Elit Ligi'nin yine son 4 haftasında bir başka yıldız parladı; ama bu kez geleneksel rakip Al Ahli'de: Musa Adam.

    Adam, son dört haftanın her birinde gol attı ve yalnızca ilk haftada fileleri sarsamadı; o maçta onun yerine Ziyad Aba oynadı ve Al Feiha filelerine hat-trick yaptı.

    Musa Adam'ın, önümüzdeki Al Wehda maçında da parlak formunu sürdürmesi bekleniyor; özellikle de Al Wehda, Roshn Elit Ligi'nin bu sezonundaki en kötü ikinci savunmaya sahip olduğundan: 11 gol yiyerek Al Jabalain ile eşit durumda.

  • Lüey El-Ubeydi

    Aynı durum, Roshn Suudi Pro Ligi'nin altıncı haftasında El Vatan ile karşılaşmaya hazırlanan Hilal forveti Tunuslu Louay Laabidi için de geçerli.

    Laabidi de son iki haftada büyük bir performans sergiledi; Neom'a karşı iki, El Cebelin'e karşı da bir gol kaydetti; ancak son maç 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

    Tunuslu forvet, gol sayısını artırmak için altın değerinde bir fırsata sahip; özellikle de El Vatan'ın Ahli'ye karşı tek maçta 4 gol yemesi göz önünde bulundurulduğunda.

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  • Jefferson Ramos

    Şu anda Jwi Elit Ligi'nin ikincisi konumundaki Al-Fateh takımı, zirve yarışına ortak olmayı amaçladığı Al-Najma karşısında yeni bir maça çıkıyor; bu, aynı zamanda Cape Verdeli golcüsü Jefferson Ramos'un da hedefi.

    Ramos, 6 gol kaydederek bu sezonun Jwi Elit Ligi'ndeki en öne çıkan yıldızlarından biri oldu; bu gollerin sonuncusuyla geçen hafta Al-Fateh'i Al-Uruba karşısında galibiyete taşıdı.

    Ramos, 5 maçta 9 gol yiyen, yani her maçta ortalama iki gole yaklaşan Al-Najma'ya karşı oynanacak maçta bu seriyi güçlendirme fırsatına sahip.

  • Asım Muhammed

    Gelecek haftanın en büyük fırsatı ise zaten parlayan oyunculardan birine değil, bu sezonun başından beri uzak kaldığı o parlak formu yakalamayı arzulayanlardan birine ait olacak.

    Söz konusu isim, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da puan cetvelinin sonuncusu Al Tadamon ile karşılaşacak olan Al Nassr forveti Asım Muhammed.

    Geçen sezon sergilediği etkileyici performansa rağmen, Asım Muhammed'in bu sezonki seviyesi oldukça düştü; zira şu ana kadar hiçbir gol kaydetmeyi başaramadı.

    Bu maç, genç Suudi forvet için gol hanesini açmak adına sık sık tekrarlanmayan altın bir fırsat niteliğinde; çünkü Al Tadamon, turnuvanın en kötü savunmasına sahip takım konumunda. 4 maçta 16 gol yiyen takım, maç başına 4 gol ortalamasıyla ağlarını açtı.

    Al Tadamon sayesinde, Al Ettifaq oyuncusu Muhammed el-Isa şimdilik bu sezonki Elit Lig'in gol kralı durumuna geldi; zira Al Tadamon'un ağlarına 4 gol bırakarak takımının 10-0 kazandığı maça damga vurdu.

    Asım Muhammed'in en iyi seviyesine dönmek ve gol krallığı yarışına ortak olmak için bu performansı tekrarlamaya çalışacağına şüphe yok.