Eylül ayının en iyisinin öncülüğünde: Jupiler Pro Lig'in altıncı haftasında izlenmeye değer 5 yetenek

Taraftarların izlemek için en çok heyecan duyduğu yıldızların başında, İttihad forması giyen golcü Ammar el-Gamdi geliyor. Takımı, haftanın kapanış maçında el-Khulud'u ağırlayacak.

El-Gamdi, Roshn Elit Ligi'nin mevcut sezonunun en parlak yıldızlarından biri, hatta belki de en öne çıkan ismi. Bunun en açık kanıtı ise farklı şekillerde kaydettiği kritik golleri.

Genç golcünün çıkışı, geçtiğimiz haftaya damga vurdu. El-Faysali karşısında kaydettiği hat-trick ile İttihad'ı 3-1'lik galibiyete taşıyan oyuncu, geçtiğimiz eylül ayının en iyi futbolcusu olmayı hak etti.

El-Gamdi, üst üste dördüncü maçında da fileleri havalandırarak Roshn Elit Ligi'nin bu sezonundaki altıncı golüne ulaştı. Oyuncu, bu seriyi önümüzdeki el-Khulud maçında da sürdürmeyi amaçlayacak.