Eylül ayının en iyisinin öncülüğünde: Jupiler Pro Lig'in altıncı haftasında izlenmeye değer 5 yetenek

Gelecek haftanın en büyük fırsatı ise zaten parlayan oyunculardan birine değil, bu sezonun başından beri uzak kaldığı o parlak formu yakalamayı arzulayanlardan birine ait olacak.
Söz konusu isim, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da puan cetvelinin sonuncusu Al Tadamon ile karşılaşacak olan Al Nassr forveti Asım Muhammed.
Geçen sezon sergilediği etkileyici performansa rağmen, Asım Muhammed'in bu sezonki seviyesi oldukça düştü; zira şu ana kadar hiçbir gol kaydetmeyi başaramadı.
Bu maç, genç Suudi forvet için gol hanesini açmak adına sık sık tekrarlanmayan altın bir fırsat niteliğinde; çünkü Al Tadamon, turnuvanın en kötü savunmasına sahip takım konumunda. 4 maçta 16 gol yiyen takım, maç başına 4 gol ortalamasıyla ağlarını açtı.
Al Tadamon sayesinde, Al Ettifaq oyuncusu Muhammed el-Isa şimdilik bu sezonki Elit Lig'in gol kralı durumuna geldi; zira Al Tadamon'un ağlarına 4 gol bırakarak takımının 10-0 kazandığı maça damga vurdu.
Asım Muhammed'in en iyi seviyesine dönmek ve gol krallığı yarışına ortak olmak için bu performansı tekrarlamaya çalışacağına şüphe yok.