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Exequiel Palacios, Bayer Leverkusen yıldızının Premier League'e geçişiyle Ipswich Town'a sansasyonel transferini tamamladı
Tractor Boys büyük bir sürprize imza attı
Premier League'in yeni ekiplerinden biri, Arjantinli orta sahayı dört yıllık sözleşmeyle resmen kadrosuna kattı ve kendisine 25 numaralı formayı verdi. Açıklanmayan bir bonservis bedeliyle gelen Palacios, Town'ın yaz transfer dönemindeki 11. takviyesi ve kulüp tarihindeki ilk Dünya Kupası şampiyonu oldu. 27 yaşındaki oyuncu, kupalarla dolu altı sezonun ardından BayArena'dan ayrılırken tüm kulvarlarda 186 maça çıkıp 15 gol kaydetti.
- Beautiful Sports International
Orta saha oyuncusu İngiltere sınavını dört gözle bekliyor
Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, kulübün orta saha oyuncusunun İngiltere'de kendini deneme isteğine onay verdiğini açıkladı: "Bu transferle, Exequiel Palacios'un Bundesliga'daki olağanüstü döneminin ardından Premier League'de kendini kanıtlama yönündeki büyük arzusunu yerine getiriyoruz. Pala, istisnai futbol kalitesini defalarca ortaya koydu ve kişiliği ile tavırları sayesinde takım içinde ve kulübün tamamında büyük takdir topladı. İngiltere'deki dönemi için ona en iyi dileklerimizi iletiyoruz."
Alman kulübüne veda eden Palacios ise şöyle konuştu: "Leverkusen'de bir futbolcu olarak büyüdüm. Kulüp bana güvendi ve bugün sahada beni tanımlayan her şeyi geliştirme fırsatı buldum. Çocuklara, tüm personele ve taraftarlara her zaman bağlı hissedeceğim ve Leverkusen için her maçta parmaklarımı çapraz tutacağım. Her şey için teşekkürler, harika bir kulübe teşekkürler."
Portman Road'a transferini memnuniyetle karşılayan orta saha oyuncusu, Town'ın resmî internet sitesine şunları söyledi: "Ipswich Town'a imza attığım için çok mutluyum. Bu, büyük hedefleri olan bir kulüp ve İngiltere'de futbol oynayacak, dünyanın en iyi kulüpleri ve oyuncularından bazılarına karşı mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor. Kulüpteki herkesle konuşmaktan keyif aldım ve şimdi herkesle tanışmayı, takım arkadaşlarımla birlikte sahada çalışmaya başlamayı ve taraftarlarla da mümkün olan en kısa sürede buluşmayı dört gözle bekliyorum."
Üst düzey tecrübe orta sahayı güçlendiriyor
Teknik direktör Gary O'Neil, İngiltere'nin en üst liginde takımın mentalitesini yukarı taşıması beklenen, başarısı kanıtlanmış bir ismin gelişini memnuniyetle karşıladı. Yeni transferin etkisini değerlendiren O'Neil, şöyle dedi: "Exequiel'in kalitesinde bir oyuncuyu gruba kattığımız için gerçekten çok mutluyuz. O, oyunun en üst seviyesinde gerçek başarılar yaşamış bir oyuncu; Dünya Kupası'nda en büyük ödülü kazanmasının yanı sıra kulüp düzeyinde de önemli kupalar elde etti. Kadroyu bu yaz geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürürken bu deneyim bizim için hayati önem taşıyacak. Bir an önce başlamasını dört gözle bekliyoruz ve onu sahada görmek için sabırsızlanıyoruz."
- STEINSIEK.CH
Üst sıra mücadelesi başlıyor
Palacios, O'Neil'in ekibi pazar günü sezonun ikinci Premier League maçında Manchester United ile karşılaşmak üzere Old Trafford'a gittiğinde Ipswich formasıyla ilk maçına hemen çıkabilir. Orta sahanın en üst seviyedeki tecrübesi, Town'ın üst ligde kendine yer edinme mücadelesinde O'Neil için hayati bir silah sunuyor. Onun orta alana hızlı uyum sağlaması, önümüzdeki kritik karşılaşmalarda savunma istikrarının ve kontrolün korunması açısından belirleyici olacak.
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