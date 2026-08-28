Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, kulübün orta saha oyuncusunun İngiltere'de kendini deneme isteğine onay verdiğini açıkladı: "Bu transferle, Exequiel Palacios'un Bundesliga'daki olağanüstü döneminin ardından Premier League'de kendini kanıtlama yönündeki büyük arzusunu yerine getiriyoruz. Pala, istisnai futbol kalitesini defalarca ortaya koydu ve kişiliği ile tavırları sayesinde takım içinde ve kulübün tamamında büyük takdir topladı. İngiltere'deki dönemi için ona en iyi dileklerimizi iletiyoruz."

Alman kulübüne veda eden Palacios ise şöyle konuştu: "Leverkusen'de bir futbolcu olarak büyüdüm. Kulüp bana güvendi ve bugün sahada beni tanımlayan her şeyi geliştirme fırsatı buldum. Çocuklara, tüm personele ve taraftarlara her zaman bağlı hissedeceğim ve Leverkusen için her maçta parmaklarımı çapraz tutacağım. Her şey için teşekkürler, harika bir kulübe teşekkürler."

Portman Road'a transferini memnuniyetle karşılayan orta saha oyuncusu, Town'ın resmî internet sitesine şunları söyledi: "Ipswich Town'a imza attığım için çok mutluyum. Bu, büyük hedefleri olan bir kulüp ve İngiltere'de futbol oynayacak, dünyanın en iyi kulüpleri ve oyuncularından bazılarına karşı mücadele edecek olmak beni heyecanlandırıyor. Kulüpteki herkesle konuşmaktan keyif aldım ve şimdi herkesle tanışmayı, takım arkadaşlarımla birlikte sahada çalışmaya başlamayı ve taraftarlarla da mümkün olan en kısa sürede buluşmayı dört gözle bekliyorum."