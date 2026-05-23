Ewa Pajor sonunda madalyasını aldı! ABD Kadın Milli Takımı yıldızı Lindsey Heaps için yürek burkan bir finalde Barcelona, Lyon'u mağlup ederek dördüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı; kazananlar ve kaybedenler

Bu final, hikayelerle dolu bir maçtı. Barça’nın önceki üç Avrupa zaferinden ikisinde teknik direktörlük yapan Jonatan Giraldez, sezon başında Lyon’un başına geçtikten sonra bu maçta rakip takımın yedek kulübesindeydi. Bunun ne gibi bir etkisi olabilirdi? Alexia Putellas'ın Katalonya'daki sözleşmesi sona ermek üzere olduğundan, aylardır onunla ilgili spekülasyonlar dolaşıyordu. Bu, çocukluk kulübüyle oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçı olabilir miydi? Bir de Ballon d'Or vardı. Putellas ve Melchie Dumornay'ın karşı takımlarda yer almasıyla, bu maç bu sezon Avrupa'nın en iyi iki oyuncusunun karşı karşıya geleceği bir maç olacaktı. Her şey çok cazipti.

Maç ilerledikçe, yeni hikayeler ön plana çıktı. Ewa Pajor, önceki beşini de kaybetmiş (üçü Lyon'a karşı) altıncı Şampiyonlar Ligi finalini oynuyordu. Kadın futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri olarak, nihayet bu kupayı eline alması, tarafsızların desteklemesi için bir hikayeydi. İkinci yarıdan kısa bir süre sonra skoru açtığında ve galibiyeti garantilemek için avantajı ikiye katladığında, kutlamaları her şeyi anlatıyordu. Bekleyiş sona ermişti.

Tüm bunlar, Lindsey Heaps'in muhtemelen son Şampiyonlar Ligi maçı olacak olan bu karşılaşmada Lyon'u öne geçirdiğini sandığı anın ardından gerçekleşti. ABD milli takım oyuncusu, bu yaz ülkesine dönerek NWSL'deki Denver Summit takımına katılacak. Kendi durumunda herkesin yapacağı gibi coşkuyla kutladıktan sonra golünün iptal edilmesinin hayal kırıklığını yaşaması, maçın bitiş düdüğü çaldığında hissedeceği üzüntüyü daha da artırdı.

Ardından Salma Paralluelo sahneye çıkarak tüm bunlara son noktayı koydu. Putellas’ın geleceği ve Londra City Lionesses’e transfer olmaya hazır görünen yıldız stoper Mapi Leon hakkında konuşulanlar arasında, mevcut sözleşmesi de sona ermek üzere olmasına rağmen Paralluelo hakkında pek bir şey söylenmemişti. Cumartesi günü ise, uzatma dakikalarında attığı iki golle sonucu kesinleştirerek, olağanüstü yeteneklerini bir kez daha hatırlattı. Eğer bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçerse, kesinlikle çok rağbet görecektir.

Barça dördüncü Avrupa şampiyonluğunu kutlarken, Lyon ise dokuzuncu şampiyonluk yolunda neler olabileceğini düşünürken, GOAL Ullevaal Stadyumu'ndaki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...