Ameé Ruszkai

Ewa Pajor sonunda madalyasını aldı! ABD Kadın Milli Takımı yıldızı Lindsey Heaps için yürek burkan bir finalde Barcelona, Lyon'u mağlup ederek dördüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı; kazananlar ve kaybedenler

Barcelona - OL Lyonnes

Kurtuluş. Barcelona'nın Cumartesi günü Oslo'da aradığı şey buydu. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi finalini kaybettikten sonra, Katalanlar 12 ay sonra bu büyük final maçına geri döndüler ve aradıklarını fazlasıyla elde ettiler; sekiz kez şampiyon olan Lyon'u 4-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu unvanını kesin bir şekilde geri aldılar.

Bu final, hikayelerle dolu bir maçtı. Barça’nın önceki üç Avrupa zaferinden ikisinde teknik direktörlük yapan Jonatan Giraldez, sezon başında Lyon’un başına geçtikten sonra bu maçta rakip takımın yedek kulübesindeydi. Bunun ne gibi bir etkisi olabilirdi? Alexia Putellas'ın Katalonya'daki sözleşmesi sona ermek üzere olduğundan, aylardır onunla ilgili spekülasyonlar dolaşıyordu. Bu, çocukluk kulübüyle oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçı olabilir miydi? Bir de Ballon d'Or vardı. Putellas ve Melchie Dumornay'ın karşı takımlarda yer almasıyla, bu maç bu sezon Avrupa'nın en iyi iki oyuncusunun karşı karşıya geleceği bir maç olacaktı. Her şey çok cazipti.

Maç ilerledikçe, yeni hikayeler ön plana çıktı. Ewa Pajor, önceki beşini de kaybetmiş (üçü Lyon'a karşı) altıncı Şampiyonlar Ligi finalini oynuyordu. Kadın futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri olarak, nihayet bu kupayı eline alması, tarafsızların desteklemesi için bir hikayeydi. İkinci yarıdan kısa bir süre sonra skoru açtığında ve galibiyeti garantilemek için avantajı ikiye katladığında, kutlamaları her şeyi anlatıyordu. Bekleyiş sona ermişti.

Tüm bunlar, Lindsey Heaps'in muhtemelen son Şampiyonlar Ligi maçı olacak olan bu karşılaşmada Lyon'u öne geçirdiğini sandığı anın ardından gerçekleşti. ABD milli takım oyuncusu, bu yaz ülkesine dönerek NWSL'deki Denver Summit takımına katılacak. Kendi durumunda herkesin yapacağı gibi coşkuyla kutladıktan sonra golünün iptal edilmesinin hayal kırıklığını yaşaması, maçın bitiş düdüğü çaldığında hissedeceği üzüntüyü daha da artırdı.

Ardından Salma Paralluelo sahneye çıkarak tüm bunlara son noktayı koydu. Putellas’ın geleceği ve Londra City Lionesses’e transfer olmaya hazır görünen yıldız stoper Mapi Leon hakkında konuşulanlar arasında, mevcut sözleşmesi de sona ermek üzere olmasına rağmen Paralluelo hakkında pek bir şey söylenmemişti. Cumartesi günü ise, uzatma dakikalarında attığı iki golle sonucu kesinleştirerek, olağanüstü yeteneklerini bir kez daha hatırlattı. Eğer bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçerse, kesinlikle çok rağbet görecektir.

Barça dördüncü Avrupa şampiyonluğunu kutlarken, Lyon ise dokuzuncu şampiyonluk yolunda neler olabileceğini düşünürken, GOAL Ullevaal Stadyumu'ndaki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...

  Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26

    KAZANAN: Ewa Pajor

    Pajor için ne muhteşem bir yolculuk oldu. 18 yaşında, henüz ham ama yetenekli bir golcü olarak Wolfsburg tarafından keşfedilen Polonya milli oyuncusu, son 10 yıl içinde kadın futbol tarihinin en iyi forvetlerinden biri haline geldi ve Almanya’da 196 maçta 135 gol attıktan sonra 2024’te Barcelona’ya transfer oldu.

    Aşağı Saksonya'da geçirdiği süre boyunca pek çok kupa kazanan Pajor, iki yıldan kısa bir süre önce Katalonya'ya transfer olduktan sonra altı kupa daha kazanarak bu maça geldi. Ancak, nedense Şampiyonlar Ligi ona bir türlü nasip olmamıştı.

    Bu, Pajor'un önceki beş finalin hepsinde mağlup olduktan sonra oynadığı altıncı finaldi. 2016'da Lyon'un penaltılarda kazandığı maçı Wolfsburg yedek kulübesinden izlemiş, ardından 2018 finalinde her dakikada sahada yer almış, ancak Wolfsburg aynı rakibe karşı uzatmalara gitmiş ve 4-1 mağlup olmuştu. İki yıl sonra, OL 3-1'lik mağlubiyetle kalbini bir kez daha kırmıştı.

    2023'te bekleyiş sona ermiş gibi görünüyordu. Wolfsburg, Eindhoven'da Barcelona ile karşılaştığında Pajor, maçın henüz üçüncü dakikasında skoru açtı ve Wolfsburg ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ancak Katalanların olağanüstü geri dönüşü, 3-2'lik heyecan verici bir maçta finalin gidişatını tamamen değiştirdi. Ardından Wolfsburg'dan Barça'ya transfer olan Pajor, geçen yılki finalde Arsenal'e 1-0 yenilerek bir kez daha kalbi kırıldı. Acaba onun günü hiç gelecek miydi?

    Cumartesi günü, sonunda o gün geldi. İlk finalinden on yıl sonra, Pajor çok iyi bildiği sahneye muhteşem bir dönüş yaptı ve Oslo'da Lyon karşısında iki gol atarak Barça'ya 2-0'lık üstünlük sağladı. Bu kez, Eindhoven'daki maçın aksine, bu üstünlük takımının lehine kalacaktı. Ewa Pajor, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu ve bunu hak etti.

  Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26

    KAZANAN: Salma Paralluelo

    Barça teknik direktörü Pere Romeu, bu maçta sol kanat pozisyonu konusunda önemli bir karar vermek zorundaydı. Sağ kanatta Caroline Graham Hansen, ortada ise Pajor’un oynayacağı belliydi, peki hücum hattını tamamlamak için Claudia Pina’yı mı seçecekti? Yoksa Paralluelo’yu mu?

    Paralluelo, Liga F'de Altın Ayakkabı ödülünü kazanma yolunda ilerleyen Pina kadar bu sezon öne çıkmamıştı. Ancak Pina, bu yılki UWCL eleme turlarında maçlara etki etmekte zorlanırken, Paralluelo yarı finalde Bayern Münih'i yendikleri maçta bir gol ve bir asist kaydetti.

    Belki de bu performansının da yardımıyla, Cumartesi günü kadroda yerini koruyan Paralluelo oldu ve maçın sonlarında yaptığı katkılarla sonucu kesinleştirdi. İlk golü muhteşemdi; topu Lyon kalesinin üst köşesine göndererek harika bir akşamı taçlandırmış gibi görünüyordu. Ancak bir gol daha atacak zamanı vardı ve Christiane Endler'i ikinci kez soğukkanlılıkla geçerek skoru daha da parlak hale getirdi.

    Putellas ve Leon'un geleceği hakkında konuşulurken, Paralluelo da bu yaz serbest oyuncu statüsünde. 18 yaşında Katalonya'ya transfer olduğundan beri zaman zaman istikrarsızlık yaşadı, ancak gösterdiği performansların zirveleri dikkat çekici. Barça bunu kadrosunda tutmak ister mi ve bunu karşılayabilir mi? Her halükarda, bu performansıyla diğer birçok büyük kulüp için değerini ve cazibesini kesinlikle artırdı.

  Lindsey Heaps Lyon Women 2025-26

    MAĞLUP: Lindsey Heaps

    Cumartesi günü maçın bitiminde Lindsey Heaps’in gözyaşları her şeyi anlatıyordu. 31 yaşındaki oyuncu, bu yaz Lyon’dan ayrılacak ve OL’de geçirdiği dört yıl ile Avrupa’da toplam sekiz yılın ardından, yeni NWSL takımı Denver Summit’e katılmak üzere memleketi ABD’ye dönecek. O, Atlantik’in ötesindeki Amerikalılar için bir öncü oldu ve bu açıdan kariyerinin bu bölümünü yakışır bir şekilde kapatma fırsatı buldu. Galibiyet, onu Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan ilk USWNT yıldızı yapacaktı.

    14. dakikada en hızlı tepkiyi vererek topu ağlara gönderdiğinde, Lyon'u bu zafere doğru yola sokmuş gibi görünüyordu. Ancak, onun sevinç gösterilerinin ardından VAR devreye girdi ve golü geçersiz saydı. OL için bu tür sevinçler bir daha yaşanmayacaktı.

    Böylesine yıkıcı bir yenilgi, Heaps'in Lyon'daki kariyerine acı bir son getirdi. O, bu takım için son derece etkili ve önemli bir oyuncu oldu ve dört yıl önce bu kupayı kazanmalarına yardımcı oldu. Önümüzdeki hafta ligi kazanarak kariyerine zirvede veda etme şansı hala var, ancak bu daha büyük, daha özel bir şeydi. Heaps'in Şampiyonlar Ligi kariyerinin muhtemelen sona ermesi için çok üzücü bir yoldu.

  Cata Coll Barcelona Women 2025-26

    KAZANAN: Cata Coll

    Ballon d'Or adayları arasında kaleciler pek fazla yer almaz, ancak Cata Coll'un bu yılın ilerleyen aylarında aday listesine girmesi muhtemel. İspanya milli takımının kalecisi, 2025'te Yashin Ödülü adayları arasında yer almıştı; ancak henüz Ballon d'Or adaylığı almamıştı. Cumartesi günkü finalde sergilediği muhteşem performansın ardından, ilk adaylığının gelmesi kaçınılmaz görünüyor.

    Henüz 25 yaşında olan Coll, hatalar yapabilir ve ortaları kontrol ederken ikna edici olamayabilir. Ancak Oslo'da, onu dünyanın en iyi iki takımı olan Barcelona ve İspanya'nın 1 numarası yapan tüm niteliklerini sergiledi.

    Coll, skorun gösterdiği kadar kolay olmayan bir maçta hayati öneme sahip bir gol yemeden bitirerek finalde dört kurtarış yaptı. Wendie Renard'ı durdurmak için yaptığı güçlü kurtarış maçın ilk dakikalarında çok önemliydi; devre arifesindeki Selma Bacha'yı durdurması ise belki de en iyisiydi. Ancak ikinci yarıda Vicki Becho'yu durdurma şekli de buna rakip olacak kadar iyiydi; ayrıca bire bir durumlarda sergilediği soğukkanlılık da çok etkileyiciydi.

    Pajor ve Paralluelo manşetlere taşınacak olsa da, Barça takımında sahada oynayan birçok diğer oyuncu da olağanüstü performanslar sergiledi. Ancak Coll, Katalanların Cumartesi günü bu kupayı kazanmasının en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

  Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26

    KAZANAN: Clara Serrajordi

    Romeu'nun Barça kadrosunu belirlerken alması gereken belki de en önemli karar orta saha konusunda idi. Bu ayın başlarında beş aylık sakatlık döneminden dönen Aitana Bonmati'ye, geri dönüşünden bu yana sadece ikinci kez ilk on birde yer verecek miydi? Bu sezon orta sahada sık sık görev alan Vicky Lopez'i mi seçecekti? Yoksa 18 yaşındaki Clara Serrajordi'yi mi tercih edecekti?

    Patri Guijarro, Putellas ve Lopez üçlüsünün gerekli dengeyi sağlayamaması üzerine, Romeu yarı finalin ikinci ayağında Bayern Münih'i yendikleri maçta bu genç oyuncuyu tercih etmişti. Bu hamle, Barça'yı finale taşıyan 4-2'lik galibiyette mükemmel sonuç verdi. Bu nedenle teknik direktör Cumartesi günü de Serrajordi'ye güvenmeyi sürdürdü ve genç oyuncu, kariyerinin şu ana kadarki en önemli maçında kendini evindeymiş gibi hissetti.

    Lyon, Barça'nın tam ritmini yakalamasını engellemek için ilk yarıda iyi bir baskı kurdu, ancak genç oyuncu baskıya oldukça iyi başa çıkarak devreye kadar tüm paslarını tamamladı. Hızlı ve net karar verme yeteneği ikinci yarıda da devam etti; hareketleri ve farklı sorumlulukları üstlenme becerisi, Barça'nın ritmini bulmasına yardımcı oldu.

    Romeu'nun, Serrajordi'nin böylesine büyük bir maçı idare edebileceğine dair hiç şüphe duymadığı açıktı. Performansı, bunun neden böyle olduğunu ve neden onun önünde parlak bir gelecek olduğunu gösterdi.

  Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26

    MAĞLUP: Melchie Dumornay

    Bu sezon Melchie Dumornay pek çok kez sahadaki en iyi oyuncu olarak öne çıktı. İşte bu yüzden Cumartesi günkü final maçına Ballon d'Or'un ciddi bir adayı olarak çıktı. Ancak Oslo'da işler 22 yaşındaki oyuncu için pek yolunda gitmedi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası hayali şimdilik ertelendi.

    Dumornay'ın parladığı anlar oldu. Topa çok sık dokundu, birkaç iyi fırsat yarattı ve çoğu zaman Lyon'un golünü atacak en olası isim gibi görünüyordu. Ancak Barça, onun etkisini mümkün olduğunca sınırlamayı başardı ve kendisi gol şansı bulamadı.

    Dumornay bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ve muhtemelen bir noktada Ballon d'Or'u da kazanacağını tahmin etmek mümkün. Sonuçta, o dünyanın en iyi oyuncularından biri ve hala çok genç. Ancak Avrupa zaferi için bekleyiş devam ediyor ve bu, muhtemelen Altın Top için bekleyişinin de devam edeceği anlamına geliyor.