Evra: "Afrika Kupası'nın Fas'a kağıt üzerinde verilmesi mi? Bir Nisan şakası sandım, artık hiçbir şekilde inandırıcılığı kalmadı"

"Senegal'in kazandığını hepimiz gördük. Ama neden kimse bu hakemden bahsetmiyor? O şu anda nerede?" diye soruyor Evra, Instagram hesabında paylaştığı bir videoda. Teranga Aslanları'nın uzatmalarda 1-0 kazandığı zafer, Senegal takımının önce verilmeyen bir penaltı için şikayet etmesinin ardından, çok benzer bir temas nedeniyle Fas lehine penaltı veren VAR müdahalesine öfkeyle tepki göstermesinin ardından geldi. Senegal, Mané hariç, protesto amacıyla 20 dakikadan fazla sahayı terk etti ve ardından kaptanının ikna etmesiyle, söz konusu penaltının atılması için sahaya dönmeye karar verdi; ancak Brahim Diaz bu penaltıyı kaçırdı. CAF'ın açıklamasına göre, Senegal milli takımı Afrika Kupası yönetmeliğinin 82. ve 84. maddelerini ihlal etti. Özellikle 82. madde şunu belirtiyor: "Bir takım oynamayı reddederse veya hakemin izni olmadan maç bitmeden sahayı terk ederse, maç hükmen mağlup sayılır."