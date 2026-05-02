"Evime geldin" - Mohamed Salah, Steven Gerrard'ın Mısırlı oyuncunun Liverpool'dan ayrılmasında oynadığı önemli rolü açıkladı

TNT Sports'ta Liverpool'un bir diğer efsanesi Steven Gerrard ile yaptığı samimi sohbette Mohamed Salah, evinde verdikleri özel akşam yemeğinin karar verme sürecindeki dönüm noktası olduğunu açıkladı. Sezon sonunda kulüpten bedelsiz olarak ayrılacak olan 33 yaşındaki oyuncu, bu gizli buluşma sırasında eski Reds kaptanının kendisine verdiği tavsiyeler için minnettarlığını dile getirdi.

"Evet, şu anda mutluyum. O konuşmayı hatırlıyorum; çok minnettarım. Sanırım insanlar senin evime geldiğini bilmiyordu. Umarım güzel bir akşam yemeği olmuştur!" dedi Salah, Gerrard'a. "Güzel bir sohbet ettik, sen de fikrini söyledin ve ben buna gerçekten çok minnettarım."