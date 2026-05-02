"Evime geldin" - Mohamed Salah, Steven Gerrard'ın Mısırlı oyuncunun Liverpool'dan ayrılmasında oynadığı önemli rolü açıkladı
Bir efsaneyle akşam yemeği
TNT Sports'ta Liverpool'un bir diğer efsanesi Steven Gerrard ile yaptığı samimi sohbette Mohamed Salah, evinde verdikleri özel akşam yemeğinin karar verme sürecindeki dönüm noktası olduğunu açıkladı. Sezon sonunda kulüpten bedelsiz olarak ayrılacak olan 33 yaşındaki oyuncu, bu gizli buluşma sırasında eski Reds kaptanının kendisine verdiği tavsiyeler için minnettarlığını dile getirdi.
"Evet, şu anda mutluyum. O konuşmayı hatırlıyorum; çok minnettarım. Sanırım insanlar senin evime geldiğini bilmiyordu. Umarım güzel bir akşam yemeği olmuştur!" dedi Salah, Gerrard'a. "Güzel bir sohbet ettik, sen de fikrini söyledin ve ben buna gerçekten çok minnettarım."
Gerrard, Salah'a kendi şartlarıyla ayrılmasını tavsiye etti
Görünüşe göre konuşma, zamanlamanın önemi ve kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak statüsünü yansıtan bir veda sürecinin sağlanması üzerine odaklandı. Kulüp için 257 gol atan Salah, tüm zamanların golcü sıralamasında sadece Ian Rush ve Roger Hunt’ın gerisinde yer alıyor ve ayrılışının onurlu bir şekilde gerçekleştirilmesini çok önemsiyordu.
Gerrard'ın etkisini detaylandıran Salah, "Evet, şimdi büyük bir kapıdan ayrıldığım için mutluyum ve sanırım bu da bana bahsettiğin bir şeydi, kendi şartlarınla ayrılmak. O sözleri hala hatırlıyorum, bu yüzden evet, bu konuda mutluyum... gitme zamanı geldi." dedi.
Sezonun son haftalarında sakatlıkların iyileşmesi
Hayranların ilgisi hâlâ ayrılık haberlerine odaklanmış olsa da, Salah mevcut fiziksel durumu hakkında da umut verici bir açıklama yaptı. Forvet, Crystal Palace maçında geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı; ancak Anfield’daki son sezonunun perdesi kapanmadan sahalara döneceğini vurguladı ve duygusal bir veda maçı olacağına işaret eden Brentford’la oynanacak sezon finali maçını hedefledi.
Sezonun son maçına yetişip yetişemeyeceği sorulduğunda Salah, “Kesinlikle [son maça yetişeceğim]. Sakatlığım iyi. Evet, kesinlikle, muhtemelen ondan önce [geri döneceğim]” dedi. Bu, Manchester United ile oynanacak maçta forma giyemeyecek olsa da, Reds için büyük bir moral kaynağı olacak.
Bir mirasın güvence altına alınması
Nisan 2025'te iki yıllık bir sözleşme uzatması imzalamış olmasına rağmen, geçen ay varılan anlaşma Salah'ın bu yaz ayrılmasının önünü açtı. Şampiyonlar Ligi ve iki Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere kulüp düzeyinde kazanılabilecek her şeyi kazanarak ayrılan Salah, Anfield'ın efsaneleri arasında yerini sağlamlaştırdı.
Mısırlı milli oyuncunun 440 maçta attığı 257 gol ve yaptığı 122 asist, Liverpool için bir başarı dönemini tanımladı.