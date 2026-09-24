AFP
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"Evime dönmek istiyordum" - Andy Carroll, Liverpool sağlık kontrolünden kalmayı çaresizce istediğini itiraf etti
St James' Park'tan ayrılmak zorunda kaldı
Andy Carroll, Liverpool'ın onu Ocak 2011'de 35 milyon £ karşılığında kadrosuna katmasıyla en pahalı Britanyalı futbolcu oldu. Ancak, Daily Mail'in haberine göre, golcü oyuncu yeni kitabı Owning It'te aslında Newcastle United'dan ayrılmak istemediğini anlatıyor.
Carroll, çocukluk kulübünün onu buna mecbur bıraktığını ve böylece kulübün bonservis bedelinin önemli bir kısmını elinde tutmasını sağladığını öne sürüyor. Carroll, "Newcastle beni köşeye sıkıştırdı ve daha sonra öğrendim ki transfer talebinde bulunmam, aksi halde bana gidecek olan 35 milyon £'luk bonservis bedelinin yüzde 10'unu Newcastle'ın elinde tutması anlamına geliyordu" dedi.
- AFP
Sağlık kontrolünden geçememeyi umuyor
£35 milyonluk transferin gerçeği, Carroll için o kadar yıkıcıydı ki, sağlık kontrolünde bir sorun çıkmasını içten içe diledi. Forvet, Merseyside'a yaptığı yolculuğu ve Kuzey Doğu'ya geri dönme yönündeki ezici isteğini canlı biçimde hatırlıyor.
"Liverpool'a indikten sonra doğruca Anfield'a gittik, sağlık kontrolüm de oradaydı" diye yazdı. "Sürekli, 'Lütfen bunda sorun çıksın da eve dönebileyim' diye düşünüyordum. Ama sağlık kontrolünü sorunsuz geçtim." Luis Suarez ile birlikte resmi tanıtımı sırasında bile duygularını gizlemekte zorlandığını kabul eden Carroll, ağlayacak gibi göründüğünü söyledi.
Yeni kazanılan zenginlikle yaşanan zorluklar
Maaşındaki ciddi artış, İngiliz forvetin saha dışındaki yaşam tarzında da sorunlara yol açtı. Carroll, ücretindeki artışların barlar, striptiz kulüpleri ve kumarhanelere sık gidişleri de içeren kaotik bir sosyal hayatı körüklediğini açıkça kabul etti.
Carroll, "Haftalık ücretim haftada 2.500 £'a çıkmadan önce oldukça temkinliydim" dedi. "Ama çok geçmeden barlarda, striptiz kulüplerinde ve kumarhanelerde vakit geçirmeye başladım. Herkes bir tepsi shot istiyorsa, ben alırdım." Tanınmış bir futbolcunun yerel mekânlarda vakit geçirmesinin başını belaya sokmasının kaçınılmaz olduğunu da kabul etti.
- (C)Getty Images
Carroll için sırada ne var?
Carroll şu anda National League South'ta mücadele eden Dagenham and Redbridge forması giyiyor; ayrıca YouTuber KSI ile birlikte kulübün ortak sahipleri arasında yer alıyor. Premier League günleri çok geride kalmış olsa da, son derece açık sözlü otobiyografisinin yayımlanması şüphesiz yeni tartışmaları da beraberinde getirecek.
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