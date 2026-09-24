Andy Carroll, Liverpool'ın onu Ocak 2011'de 35 milyon £ karşılığında kadrosuna katmasıyla en pahalı Britanyalı futbolcu oldu. Ancak, Daily Mail'in haberine göre, golcü oyuncu yeni kitabı Owning It'te aslında Newcastle United'dan ayrılmak istemediğini anlatıyor.

Carroll, çocukluk kulübünün onu buna mecbur bıraktığını ve böylece kulübün bonservis bedelinin önemli bir kısmını elinde tutmasını sağladığını öne sürüyor. Carroll, "Newcastle beni köşeye sıkıştırdı ve daha sonra öğrendim ki transfer talebinde bulunmam, aksi halde bana gidecek olan 35 milyon £'luk bonservis bedelinin yüzde 10'unu Newcastle'ın elinde tutması anlamına geliyordu" dedi.