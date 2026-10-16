AFP
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“Evim soyuldu”: Eski Manchester United kanat oyuncusu Antony, Real Betis’in Şampiyonlar Ligi galibiyeti sırasında evine hırsız girdiğini açıkladı
Maç sırasında Antony'nin evine baskın düzenlendi
Haberi aktaran The Sun'a göre, Antony çarşamba akşamı son derece sarsıcı bir olay yaşadı. Kanat oyuncusu, La Cartuja'da Cucho Hernandez'e asist yaparak Betis'in Porto karşısında geriden gelip 3-2 kazanmasına katkı sağladığı sırada suçlular evine zorla giriyordu.
Manchester United'dan önce kiralık olarak geldiği Betis'e daha sonra kalıcı olarak transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, yaşadığı üzüntüyü dile getirmek için Instagram'da paylaşım yaptı. Maddi değeri olan eşyalarının çalındığını doğrulayan Antony, asıl endişesinin evine zorla girilmesinin sarsılan yakınlarında bıraktığı kalıcı psikolojik etki olduğunu belirtti.
- AFP
Kanat oyuncusundan duygusal açıklama
Antony, yaşanan olayın kendisine verdiği acıyı anlattığı uzun ve içten bir mesaj paylaştı. Instagram hikâyesinde, “Bugün beni çok üzen ve öfkelendiren bir şeyden bahsetmek istiyorum” diye yazdı.
“Güzel geçmesi gereken bir gece öfke ve hayal kırıklığıyla sona erdi. Evim soyuldu. Birinin evinize zorla girmesinin nasıl bir his olduğunu anlatmak zor. Sahip olmak için çok çalıştığımız ve yüreğimizi ortaya koyduğumuz her şey, bunları elde etmek için ne kadar zorluk çektiğimizden haberi olmayan biri tarafından alındı.”
Ailenin güvenliği öncelik olmaya devam ediyor
Brezilyalı millî futbolcu, asıl zenginliğinin çalınan eşyalar değil, ailesi olduğunu vurguladı. Antony, şunları ekledi: “En çok öfkelendiren şey yalnızca eşyalarımızı kaybetmek değil, kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerde güven duygumuzu yitirmek ve ailemin gözlerindeki tedirginliği görmek. Ancak bütün bunlardan sonra bir konuda daha da eminim: Bu dünyada hiçbir eşya, ailemin hayatından ve güvenliğinden daha değerli değil. [...] Kaybettiklerimizi yeniden kazanabiliriz. Çabalamayı bırakmayacağız.”
- Getty Images Sport
Antony ve Betis’i neler bekliyor?
Polis zorla girme olayını soruştururken Antony, bu sarsıcı süreçte ailesine destek olmaya odaklanacak. Betis'i bu hafta sonu kritik bir yurt içi karşılaşma bekliyor. Ancak kanat oyuncusuna ailesinin yanında kalması için mazeret izni verilip verilmeyeceği ya da hemen A takımda sahalara dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.
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