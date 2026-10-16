“Evim soyuldu”: Eski Manchester United kanat oyuncusu Antony, Real Betis’in Şampiyonlar Ligi galibiyeti sırasında evine hırsız girdiğini açıkladı

Antony, yaşanan olayın kendisine verdiği acıyı anlattığı uzun ve içten bir mesaj paylaştı. Instagram hikâyesinde, “Bugün beni çok üzen ve öfkelendiren bir şeyden bahsetmek istiyorum” diye yazdı.

“Güzel geçmesi gereken bir gece öfke ve hayal kırıklığıyla sona erdi. Evim soyuldu. Birinin evinize zorla girmesinin nasıl bir his olduğunu anlatmak zor. Sahip olmak için çok çalıştığımız ve yüreğimizi ortaya koyduğumuz her şey, bunları elde etmek için ne kadar zorluk çektiğimizden haberi olmayan biri tarafından alındı.”