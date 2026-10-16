24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-REAL BETIS-PORTOAFP
Moataz Elgammal
Çeviri:

“Evim soyuldu”: Eski Manchester United kanat oyuncusu Antony, Real Betis’in Şampiyonlar Ligi galibiyeti sırasında evine hırsız girdiğini açıkladı

Antony
Real Betis
Real Betis - FC Porto
FC Porto
Şampiyonlar Ligi

Eski Manchester United kanat oyuncusu Antony, çarşamba günü Real Betis formasıyla oynadığı sırada Sevilla'daki aile evine hırsız girdiğini açıkladı. Brezilyalı milli futbolcu, yeni takımının Porto karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahasında kritik bir galibiyet almasına katkı sağladı. Ancak eve döndüğünde hırsızların özel yaşam alanını tamamen ihlal ettiğini fark etti.

  • Maç sırasında Antony'nin evine baskın düzenlendi

    Haberi aktaran The Sun'a göre, Antony çarşamba akşamı son derece sarsıcı bir olay yaşadı. Kanat oyuncusu, La Cartuja'da Cucho Hernandez'e asist yaparak Betis'in Porto karşısında geriden gelip 3-2 kazanmasına katkı sağladığı sırada suçlular evine zorla giriyordu.

    Manchester United'dan önce kiralık olarak geldiği Betis'e daha sonra kalıcı olarak transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, yaşadığı üzüntüyü dile getirmek için Instagram'da paylaşım yaptı. Maddi değeri olan eşyalarının çalındığını doğrulayan Antony, asıl endişesinin evine zorla girilmesinin sarsılan yakınlarında bıraktığı kalıcı psikolojik etki olduğunu belirtti.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-REAL BETIS-PORTOAFP

    Kanat oyuncusundan duygusal açıklama

    Antony, yaşanan olayın kendisine verdiği acıyı anlattığı uzun ve içten bir mesaj paylaştı. Instagram hikâyesinde, “Bugün beni çok üzen ve öfkelendiren bir şeyden bahsetmek istiyorum” diye yazdı.

    “Güzel geçmesi gereken bir gece öfke ve hayal kırıklığıyla sona erdi. Evim soyuldu. Birinin evinize zorla girmesinin nasıl bir his olduğunu anlatmak zor. Sahip olmak için çok çalıştığımız ve yüreğimizi ortaya koyduğumuz her şey, bunları elde etmek için ne kadar zorluk çektiğimizden haberi olmayan biri tarafından alındı.”

  • Ailenin güvenliği öncelik olmaya devam ediyor

    Brezilyalı millî futbolcu, asıl zenginliğinin çalınan eşyalar değil, ailesi olduğunu vurguladı. Antony, şunları ekledi: “En çok öfkelendiren şey yalnızca eşyalarımızı kaybetmek değil, kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerde güven duygumuzu yitirmek ve ailemin gözlerindeki tedirginliği görmek. Ancak bütün bunlardan sonra bir konuda daha da eminim: Bu dünyada hiçbir eşya, ailemin hayatından ve güvenliğinden daha değerli değil. [...] Kaybettiklerimizi yeniden kazanabiliriz. Çabalamayı bırakmayacağız.”

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • LOSC Lille v Real Betis Balompie - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Antony ve Betis’i neler bekliyor?

    Polis zorla girme olayını soruştururken Antony, bu sarsıcı süreçte ailesine destek olmaya odaklanacak. Betis'i bu hafta sonu kritik bir yurt içi karşılaşma bekliyor. Ancak kanat oyuncusuna ailesinin yanında kalması için mazeret izni verilip verilmeyeceği ya da hemen A takımda sahalara dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.

Gelecek maçlar
BET

BET

La Liga

17 Eki 2026

BAR

BAR

POR

POR

Şampiyonlar Ligi

20 Eki 2026

PSV

PSV