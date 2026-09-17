Sohbet kaçınılmaz olarak La Liga'daki son dönemdeki çok konuşulan olaylara, özellikle de Santiago Bernabeu'daki El Clasico maçlarında yaşananlara geldi. Bu karşılaşmalardan birinde Yamal ve Barcelona'daki takım arkadaşları, ev sahibi tribünlerin bir bölümünün ağır hakaretlerine maruz kaldı.

Yamal, özellikle takım arkadaşı Raphinha'yla ilgili viral olan bir ana değindi. Raphinha da İspanya'nın başkentindeki bir maçta taraftarların hedefi olmuştu. O günü değerlendiren 17 yaşındaki oyuncu şöyle dedi: "Mesela Bernabéu'dan çıkan o video, bütün ailemin Raphinha'yı savunduğu video. İnsanlar benim tepkime şaşırdı. Sonuçta birinin bana 'siyah' demesi beni hiç rahatsız etmeyecek. Yani ben Siyahım, başka bir renk değilim. Tabii bunu özellikle beni incitmek için söylediğinde durum farklı. O zaman bu yanlış olur."



