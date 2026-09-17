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'Evet, bin kez evet!' - Lamine Yamal ırkçılık konusunda sessizliğini bozdu, Barcelona yıldızı gelen istismarlarla nasıl başa çıktığını anlattı
Yamal dolaylı önyargı üzerine düşündü
Yamal, ayrımcılıkla ilgili yaşadıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu ve genç kariyeri boyunca sayısız kez ırkçılıkla karşılaştığını kabul etti. Movistar plus'a verdiği kapsamlı röportajda Euro 2024 şampiyonu, önyargının çoğu zaman birçok kişinin fark etmeyebileceği ince biçimlerde ortaya çıktığını anlattı.
Herhangi bir şekilde, belki dolaylı olarak ırkçılığa maruz kalıp kalmadığı sorulduğunda Yamal'ın yanıtı son derece netti. Şöyle dedi: "Evet, bin kez. Bence insanlar size karşı dolaylı olarak ırkçı oluyor, ama belki bunun farkına bile varmıyorlar. Çok fazla yorum var ve çoğu zaman ırkçı olan çok fazla bakış oluyor, insanlar da bunun farkına varmıyor. Ben aynı zamanda bunun kabul edildiği bir yerden geliyorum demiyorum, çünkü yanlış olan bir şey asla kabul edilemez, ama bu sizi rahatsız etmiyor."
- AFP
Bernabeu'daki olaylara yanıt veriyor
Sohbet kaçınılmaz olarak La Liga'daki son dönemdeki çok konuşulan olaylara, özellikle de Santiago Bernabeu'daki El Clasico maçlarında yaşananlara geldi. Bu karşılaşmalardan birinde Yamal ve Barcelona'daki takım arkadaşları, ev sahibi tribünlerin bir bölümünün ağır hakaretlerine maruz kaldı.
Yamal, özellikle takım arkadaşı Raphinha'yla ilgili viral olan bir ana değindi. Raphinha da İspanya'nın başkentindeki bir maçta taraftarların hedefi olmuştu. O günü değerlendiren 17 yaşındaki oyuncu şöyle dedi: "Mesela Bernabéu'dan çıkan o video, bütün ailemin Raphinha'yı savunduğu video. İnsanlar benim tepkime şaşırdı. Sonuçta birinin bana 'siyah' demesi beni hiç rahatsız etmeyecek. Yani ben Siyahım, başka bir renk değilim. Tabii bunu özellikle beni incitmek için söylediğinde durum farklı. O zaman bu yanlış olur."
Gürültünün ortasında odağını korumak
Yamal için, olgusal kimlik ile kasıtlı kötülük arasındaki ayrım, zihinsel yaklaşımında kilit önem taşıyor. Hakarette bulunanların çoğu zaman aradığı tepkiyi vermeyi reddederek bu sözlerin gücünü ortadan kaldırmasına imkân tanıyan bir zihniyet geliştirdi.
Barcelona'nın kanat oyuncusu, kendisini izlemek için para ödeyen, kötü davrananlar da dahil olmak üzere taraftarlara dair bakış açısını daha da açıkladı. Şöyle dedi: "Ama yapmayacağım şey şu; maçı oynarken, beni izlemeye gelmek için bilet parası ödediğini bildiğim birine, bana saygısızlık ettiği için öfkelenmek."
- Getty Images
İspanyol futbolunda olgun bir ses
Yamal'ın açıklamaları, La Liga'nın ırkçı olayları ele alış biçimi konusunda yoğun inceleme altında olduğu bir dönemde geldi. Vinicius Junior gibi oyuncular, daha sert cezalar ve sistemsel değişim ihtiyacı konusunda seslerini yükseltirken, bu durum futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açtı.
Yamal'ın yaklaşımı ise, kişisel güçlenmeye ve başkalarının cehaleti karşısında kurban rolünü reddetmeye odaklanarak farklı ama aynı derecede etkileyici bir bakış açısı sunuyor. Yüksek seviyedeki futbolun baskılarıyla başa çıkarken sergilediği olgunluk, takım arkadaşları ve rakiplerinin saygısını kazanmaya devam ediyor.
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