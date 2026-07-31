Babası’nın söylediğine göre, Temmuz 2024’te Marsilya’dan Everton’a beş yıllık sözleşmeyle katıldığından bu yana kariyerinde 44 gol ve 23 asist kaydeden Ndiaye, maddi kazançtan çok sportif gelişimini ve uluslararası hedeflerini önceliklendiriyor.

Abdoulaye şöyle ekledi: "Onun hâlâ planları var. Daha da çok çalışması gerektiğini biliyor. Senegal’in ona ihtiyacı var, onun da Senegal’e ihtiyacı var. Bugün yaptığı her şeyi ülkesi için yapıyor. Orada çok para kazanabileceğini biliyor ama seviyesinin düşebileceğini de düşünüyor.

"Kariyerinin önüne parayı koyacak bir yapıda değil. Hedefi Senegal’le bir Afrika Uluslar Kupası daha kazanmak, Dünya Kupası’nı kazanmak ve bir gün Ballon d'Or sahibi olmak. Bugün onu motive eden şey bu."