Getty Images Sport
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Everton yıldızının babası, yaz transfer döneminde Suudi Pro Ligi devi Al-Hilal'e transfer olmayı kabul ettiği iddialarına yanıt verdi
Al Hilal, Ndiaye'nin peşinde
Suudi Pro Ligi'nin devlerinden Al-Hilal'in, Simone Inzaghi'nin hücumdaki seçeneklerini bu yaz güçlendirmek için Everton kanat oyuncusu Ndiaye'yi transfer etmek adına yoğun çaba sarf ettiği bildiriliyor. İspanyol basınından Marca'ya göre Al-Hilal, taktik esnekliği sayesinde Ndiaye'yi kanat bölgeleri için öncelikli hedef olarak belirledi. Bu arada, Suudi gazetesi Asharq Al-Awsat'tan ayrı bir haberde, kulübün 26 yaşındaki oyuncuyu haftalık 270.000 £ değerinde kazançlı bir maaş paketiyle ikna etmeye hazır olduğu belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Baba, Suudi Arabistan söylentilerini reddetti
Artan transfer spekülasyonlarına yanıt veren oyuncunun babası Mouhamadou Abdoulaye Ndiaye, söylentileri yatıştırmak için net bir açıklama yaptı. Senegal basınından wiwsport.com'da yer alan röportajda, oğluyla Orta Doğu'dan gelen teklif hakkında doğrudan konuştuğunu doğruladı: "Birçok kişi beni arayıp Iliman'ın ayrılacağını söyledi. Ama içiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyor."
Abdoulaye sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sabah beni aradı. Hatta ona Arapça birkaç sözle takıldım, buna birlikte güldük. Bana Suudi Arabistan'a gitme gibi bir niyeti olmadığını söyledi."
Ndiaye sportif başarıyı hedefliyor
Babası’nın söylediğine göre, Temmuz 2024’te Marsilya’dan Everton’a beş yıllık sözleşmeyle katıldığından bu yana kariyerinde 44 gol ve 23 asist kaydeden Ndiaye, maddi kazançtan çok sportif gelişimini ve uluslararası hedeflerini önceliklendiriyor.
Abdoulaye şöyle ekledi: "Onun hâlâ planları var. Daha da çok çalışması gerektiğini biliyor. Senegal’in ona ihtiyacı var, onun da Senegal’e ihtiyacı var. Bugün yaptığı her şeyi ülkesi için yapıyor. Orada çok para kazanabileceğini biliyor ama seviyesinin düşebileceğini de düşünüyor.
"Kariyerinin önüne parayı koyacak bir yapıda değil. Hedefi Senegal’le bir Afrika Uluslar Kupası daha kazanmak, Dünya Kupası’nı kazanmak ve bir gün Ballon d'Or sahibi olmak. Bugün onu motive eden şey bu."
- Getty Images Sport
Everton kilit hücumcusunu takımda tuttu
Bu net tavır, yeni sezon öncesi hücumdaki kilit bir kozu kadroda tutmak isteyen Everton için memnuniyet verici bir güvence sağlıyor. Oyuncunun Goodison Park'ta uzun vadeli sözleşmesi bulunduğu için Everton yönetimi güçlü bir konumda. Ndiaye artık, Premier League sezonuna 22 Ağustos'ta sahasında Crystal Palace karşısında başlayacak Everton için önemli bir odak noktası olmaya devam etmeyi hedefleyecek.Crystal Palace on August 22.
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