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Everton yeniden piyasada! Friedkin Group, potansiyel alıcılar için önemli bir şartla Everton'ı SATIŞA çıkardı
Friedkin Group, Everton'dan tamamen çıkmayı değerlendiriyor
The Athletic'e göre The Friedkin Group (TFG), Everton'ın tamamen satılmasına açık. Başlangıçta azınlık yatırımı arayan Amerikalı sahiplik grubu, artık çoğunluk hissesinden ayrılmaya da hazır. Ancak TFG, yalnızca kulübü "bir sonraki seviyeye" taşıyabilecek bir halef bulması halinde bu ayrılığa onay verecek.
TFG, Farhad Moshiri'nin yüzde 94'lük hissesini Aralık 2024'te Birleşik Krallık'taki yatırım aracı Roundhouse Capital üzerinden satın aldı. Bu devir, uzun süren bir sürecin ve yıllarca devam eden mali çalkantının ardından Merseyside'a çok ihtiyaç duyulan istikrarı getirdi.
Satmaya hazır olmasına rağmen TFG, Everton'ı desteklemeye tamamen bağlı kalmayı sürdürüyor. Houston merkezli grup, çıkışını aceleye getirmeyecek ve ideal alıcı ortaya çıkana kadar kontrolü elinde tutmaya hazır.
Moyes, kulüp sahipleriyle doğrudan temasının olmadığını kabul etti
Hayal kırıklığı yaratan bir yaz transfer döneminin ardından teknik direktör David Moyes, kulüp sahipliğiyle çalışma ilişkisini netleştirdi. İskoç teknik adam, TFG CEO'su Dan Friedkin ile doğrudan çok nadir görüştüğünü kabul etti.
Moyes, "Benim asıl muhatabım Angus [Kinnear, Everton CEO'su]. Gidip görüştüğüm kişi Angus," dedi. "Sıradaki kişi Rishi [Majithia], ardından da Friedkin ailesinin Amerika'daki başı geliyor. Onlarla doğrudan pek konuşmam olmuyor."
Bu bir miktar mesafeli operasyonel yapı, Friedkin'in kulübü satın aldığında yaptığı ilk açıklamayla tezat oluşturuyor. Amerikalı isim, taraftarlara yazdığı açık mektupta Merseyside ekibine olan bağlılığını ortaya koymuştu.
Friedkin, "İngiltere'nin en tarihi futbol kulüplerinden birini küresel ailemize katmaktan büyük gurur duyuyorum," dedi. "Bu mirasa sahip çıkarken aynı zamanda bu olağanüstü şehrin toplumuna, ekonomisine ve insanlarına olumlu katkı sunmaya derinden bağlıyız."
Mali toparlanma, transfer piyasasındaki hayal kırıklığıyla buluşuyor
TFG, Everton'ı kırılgan bir mali durumdan kurtarmış olmaktan gurur duyuyor. İlk müdahaleleri arasında pahalı borçların yeniden finansmanı ve kulübün yeni Hill Dickinson Stadı karşılığında daha düşük faizli kredilerin sağlanması yer aldı. Ayrıca geçen yıl eski NBA koçu Jason Kidd ve milyarder Christopher Sarofim'den yeni yatırım da çektiler.
Ancak çalkantılı bir yaz transfer döneminin ardından gerilim arttı. Everton, Beto ve Iliman Ndiaye'nin de aralarında bulunduğu £100 milyon değerindeki yeteneği elden çıkararak yaklaşık £25 milyon kâr elde etti. Taraftarlar, altyapıdan yetişen Harrison Armstrong'un önerilen £40 milyonluk satışını açıkça protesto etti ve kulüp de anlaşmadan vazgeçmek zorunda kaldı.
Jack Grealish üst üste ikinci kez kiralık olarak geri dönerken ve Ainsley Maitland-Niles takıma katılırken, forvet Folarin Balogun için planlanan £45 milyonluk transferin çökmesi taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. TFG ayrıca, Roma, AS Cannes ve Houston'daki yeni 3,5 milyar dolarlık NHL franchise'ını da içeren büyüyen bir spor portföyünü yönetiyor.
- Getty Images Sport
Devralma görüşmeleri sürerken odak saha içi sonuçlara çevrildi
Everton, kulübün uzun vadeli sahipliğine ilişkin arka plandaki belirsizlik sürerken devam eden sezonda yolunu bulmak zorunda. Moyes'un görevi, yaz transfer dönemindeki başarısızlıklarının ardından hücum hattında derinlikten yoksun olan kadroyla takımını Premier League tablosunda yukarı taşımak olacak.
TFG dış yatırım ya da kulübün tamamen satılması için aktif şekilde arayışını sürdürürken, Hill Dickinson Stadı'ndaki günlük işleyiş değişmeden kalacak. Amerikalı sahipler, katı kriterlerini karşılayan bir alıcı ortaya çıkana kadar kulübe finansal destek vermeyi sürdürecek.
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