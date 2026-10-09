Everton yeniden piyasada! Friedkin Group, potansiyel alıcılar için önemli bir şartla Everton'ı SATIŞA çıkardı

The Athletic'e göre The Friedkin Group (TFG), Everton'ın tamamen satılmasına açık. Başlangıçta azınlık yatırımı arayan Amerikalı sahiplik grubu, artık çoğunluk hissesinden ayrılmaya da hazır. Ancak TFG, yalnızca kulübü "bir sonraki seviyeye" taşıyabilecek bir halef bulması halinde bu ayrılığa onay verecek.

TFG, Farhad Moshiri'nin yüzde 94'lük hissesini Aralık 2024'te Birleşik Krallık'taki yatırım aracı Roundhouse Capital üzerinden satın aldı. Bu devir, uzun süren bir sürecin ve yıllarca devam eden mali çalkantının ardından Merseyside'a çok ihtiyaç duyulan istikrarı getirdi.

Satmaya hazır olmasına rağmen TFG, Everton'ı desteklemeye tamamen bağlı kalmayı sürdürüyor. Houston merkezli grup, çıkışını aceleye getirmeyecek ve ideal alıcı ortaya çıkana kadar kontrolü elinde tutmaya hazır.



