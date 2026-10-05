Getty Images Sport
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Everton ve İngiltere'nin yıldızı Jordan Pickford, 165 bin sterlinlik Lamborghini ile 80 km/saat hızla polis takibinin ardından mahkemeye çıkmaya hazırlanıyor
Cheshire'da yüksek hızlı takip
Pickford, £165.000 değerindeki Lamborghini Urus'u ile araç kullanırken polis takibine takıldıktan sonra yasal işlemle karşı karşıya. Olay, 14 Nisan'da Cheshire'ın Knutsford bölgesinde, İngiltere kalecisinin Liverpool'a karşı oynanacak kritik Merseyside derbisinde sahaya çıkmasının planlandığı tarihten sadece birkaç gün önce meydana geldi. Yerel yetkililer, Pickford'ın araç kullanma biçiminin diğer sürücüleri ciddi bir kazadan kaçınmak için ani manevra yapmaya zorladığını bildirdi.
Cheshire Polisi'nde görevli memur PC Cecil Ricardo, yerel karakoldan ayrıldığı sırada olaya tanık oldu. Resmî ifadesine göre, kişiselleştirilmiş plakaya sahip mavi yüksek performanslı 4x4, yoğun bir kavşakta yol işaretlerini dikkate almadı. Araç olay yerinden hızlanarak uzaklaşınca, memur aracı takip etmek için acil durum ışıklarını ve sirenini devreye sokmak zorunda kaldı; bu da yerleşim bölgesinde kısa süreli bir kovalamacaya yol açtı.
Yazılı tanık ifadesinde, The Sun'ın aktardığına göre memur, takibin ayrıntılarını şöyle anlattı: "Daha sonra Princess Street boyunca ilerleyen mavi bir Lamborghini Urus gördüm. Toft Road kavşağına ulaştığında yol ver çizgilerini tamamen görmezden geldi ve Toft Road'a çıkarak iki aracın çarpışmayı önlemek için frene sert basmasına neden oldu. Lamborghini daha sonra Knutsford'daki Toft Road boyunca hızla ilerledi. Acil durum ekipmanımı, ışıklarımı ve sirenimi devreye soktum ve araca yetişmeye çalıştım."
- AFP
Aşırı hız iddiaları ve polisle yüzleşme
İngiltere milli oyuncusuna aradaki farkı kapatmaya çalışırken polis aracının 30 mil/saatlik bölgede 50 mil/saate kadar çıktığı bildirildi. Polis memuru, yüksek hızına rağmen Lamborghini'nin yine de arayı açtığını ve sonunda yolun kenarına çektiğini belirtti. Polis Memuru Ricardo, "Toft Road'da bir noktada aracımın hız göstergesi 50 mil/saatle gittiğimi gösteriyordu ve Lamborghini hâlâ uzaklaşıyordu. Toft Road'un o bölümündeki hız sınırı 30 mil/saattir" dedi.
Araç durdurulduktan sonra polis memuru sürücünün Everton yıldızı olduğunu tespit etti. Raporda şu ifadeler yer aldı: "Sürücü tarafına yaklaştım ve sürücü kendisini Jordan Pickford olarak tanıttı. Pickford'u uyardım, gerekli özen ve dikkati göstermeden araç kullanma ihlaline dikkat çektim ve bir trafik suç raporu düzenledim. Kendisi yanıt vermedi."
Hukuki süreç ve suçunu kabul etme beyanı
Yol kenarında yaşanan karşılaşmanın ardından Cheshire Polisi, 91 kez milli olan oyuncuyu 23 Eylül'de resmen suçladı. Dava başlangıçta, sulh hakimlerinin küçük trafik suçlarını tam kapsamlı bir kamuya açık duruşma olmadan ele almasına imkân tanımak için tasarlanan Tek Yargıç Prosedürü kapsamında işleme alındı. Ancak Pickford, davasının kapalı kapılar ardında yalnızca evrak üzerinden karara bağlanması yerine bir sulh hakimi tarafından şahsen görülmesini sağlamak için adımlar attı.
Kaleci geçen cuma çevrim içi olarak suçunu kabul etti, ancak ceza duruşmasına bizzat katılmak istediğini özellikle belirtti. Evertonlı oyuncu, mahkemeye sunduğu resmî hukuki başvuruda, "Savunmamı sunmak için duruşmaya katılmak istiyorum" diye yazdı.
- Getty Images Sport
Araç kullanma yasağıyla karşı karşıya
Mahkeme duruşmasının 7 Aralık'ta Chester Magistrates’ Court'ta görülmesi planlanıyor. Dikkatsiz araç kullanmaktan suçlu bulunması hâlinde, tecrübeli kaleci ehliyetine üç ile dokuz arasında ceza puanı alabilir ya da hâkimin hafifletici nedenlere ilişkin değerlendirmesine bağlı olarak tamamen araç kullanmaktan men edilebilir. Olaya karışan Lamborghini Urus, 0'dan saatte 100 kilometre hıza yalnızca 3,5 saniyede ulaşabilen ve azami saatte 306 kilometre hıza çıkabilen dünyanın en hızlı SUV'lerinden biri.
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