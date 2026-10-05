Pickford, £165.000 değerindeki Lamborghini Urus'u ile araç kullanırken polis takibine takıldıktan sonra yasal işlemle karşı karşıya. Olay, 14 Nisan'da Cheshire'ın Knutsford bölgesinde, İngiltere kalecisinin Liverpool'a karşı oynanacak kritik Merseyside derbisinde sahaya çıkmasının planlandığı tarihten sadece birkaç gün önce meydana geldi. Yerel yetkililer, Pickford'ın araç kullanma biçiminin diğer sürücüleri ciddi bir kazadan kaçınmak için ani manevra yapmaya zorladığını bildirdi.

Cheshire Polisi'nde görevli memur PC Cecil Ricardo, yerel karakoldan ayrıldığı sırada olaya tanık oldu. Resmî ifadesine göre, kişiselleştirilmiş plakaya sahip mavi yüksek performanslı 4x4, yoğun bir kavşakta yol işaretlerini dikkate almadı. Araç olay yerinden hızlanarak uzaklaşınca, memur aracı takip etmek için acil durum ışıklarını ve sirenini devreye sokmak zorunda kaldı; bu da yerleşim bölgesinde kısa süreli bir kovalamacaya yol açtı.

Yazılı tanık ifadesinde, The Sun'ın aktardığına göre memur, takibin ayrıntılarını şöyle anlattı: "Daha sonra Princess Street boyunca ilerleyen mavi bir Lamborghini Urus gördüm. Toft Road kavşağına ulaştığında yol ver çizgilerini tamamen görmezden geldi ve Toft Road'a çıkarak iki aracın çarpışmayı önlemek için frene sert basmasına neden oldu. Lamborghini daha sonra Knutsford'daki Toft Road boyunca hızla ilerledi. Acil durum ekipmanımı, ışıklarımı ve sirenimi devreye soktum ve araca yetişmeye çalıştım."