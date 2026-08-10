Getty Images Sport
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Everton ve Crystal Palace, Dwight McNeil ile Brennan Johnson'ı içeren takas anlaşmasında uzlaştı
Premier League rakipleri kanat oyuncularını takas ediyor
BBC Sport'a göre Everton ile Crystal Palace, McNeil ve Galler milli hücum oyuncusu Johnson'ı kapsayan bir takas anlaşmasına vardı. Her iki oyuncunun da pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi, ardından da yeni kulüpleriyle dört yıllık sözleşme imzalaması planlanıyor. McNeil'in Selhurst Park'a transferi, şubat ayındaki son transfer gününde evrak sorunları nedeniyle son anda çöken 20 milyon sterlinlik satın alma opsiyonlu kiralık transferin ardından bu anlaşmayı yeniden gündeme getirdi.
- Getty Images Sport
Partner, transfer çilesini eleştirdi
McNeil'in şubat ayında son gün Güney Londra'ya transferinin çökmesi, o dönemdeki idari karmaşanın ardından oyuncunun cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.
McNeil'in partneri Megan Sharpley'nin şubat ayında yaptığı duygusal sosyal medya paylaşımı, kanat oyuncusunun maruz kaldığı muameleyi sert şekilde eleştirdi: "Herkesin ruh sağlığının ne kadar büyük bir sorun olduğunun farkında olduğu bir dünyada yaşıyoruz. O halde futbolda neden, bu genç erkekler çok para kazandığı için onların ruh sağlığıyla oynamayı ve bunu kurcalamayı kabul edilebilir buluyoruz ve bunun işin bir parçası olduğunu düşünüyoruz?
"Size bir şey vaat edilmesi, duygusal bir rollercoaster'ın içinde sürüklenmeniz ve son dakikaya kadar sizinle oynanması... Sonra bunun size hiçbir açıklama yapılmadan son anda elinizden alınması, söyleyebileceğimden daha fazla can yaktı."
Hücum oyuncuları yeni başlangıçlar arıyor
Johnson, Ocak ayında 2025 Avrupa Ligi finalinde galibiyet golünü attıktan sonra Tottenham Hotspur'dan 35 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Palace'a geldi ancak takım adına çıktığı 26 maçta gol atamadı. Öte yandan McNeil, 2022'de Burnley'den 20 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra Everton formasıyla 128 maçta 15 gol kaydetti. Palace geçen sezon Konferans Ligi'ni kazanarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti, Everton ise ligi 13. sırada tamamladı.
- Getty Images Sport
Açılış mücadelesi yeni gelenleri sınıyor
Her iki kulüp de artık iki oyuncunun da açılış hafta sonunda forma giyebilmesi için tescil evraklarını tamamlamak adına zamana karşı yarışıyor. İlginç bir şekilde, Premier League fikstürü Everton ile Palace'ı 22 Ağustos Cumartesi günü Hill Dickinson Stadyumu'nda doğrudan karşı karşıya getiriyor. Açılış günündeki bu sınav, hem McNeil hem de Johnson için eski kulüplerine karşı anında kendilerini kanıtlama fırsatı sunacak.
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