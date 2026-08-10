McNeil'in şubat ayında son gün Güney Londra'ya transferinin çökmesi, o dönemdeki idari karmaşanın ardından oyuncunun cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

McNeil'in partneri Megan Sharpley'nin şubat ayında yaptığı duygusal sosyal medya paylaşımı, kanat oyuncusunun maruz kaldığı muameleyi sert şekilde eleştirdi: "Herkesin ruh sağlığının ne kadar büyük bir sorun olduğunun farkında olduğu bir dünyada yaşıyoruz. O halde futbolda neden, bu genç erkekler çok para kazandığı için onların ruh sağlığıyla oynamayı ve bunu kurcalamayı kabul edilebilir buluyoruz ve bunun işin bir parçası olduğunu düşünüyoruz?

"Size bir şey vaat edilmesi, duygusal bir rollercoaster'ın içinde sürüklenmeniz ve son dakikaya kadar sizinle oynanması... Sonra bunun size hiçbir açıklama yapılmadan son anda elinizden alınması, söyleyebileceğimden daha fazla can yaktı."